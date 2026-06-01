Mỗi năm, cứ đến ngày 1/6, trẻ em ở nhiều quốc gia lại háo hức nhận quà, tham gia các hoạt động vui chơi và tận hưởng một ngày đặc biệt dành riêng cho mình. Với nhiều người, Ngày Quốc tế Thiếu nhi đơn giản là dịp để cha mẹ thể hiện tình yêu thương với con cái, còn trẻ em được vui chơi thỏa thích.

Thế nhưng, ít ai biết rằng đằng sau ngày lễ ngập tràn tiếng cười ấy lại là một câu chuyện lịch sử đầy mất mát và đau thương của hàng nghìn trẻ em vô tội trong chiến tranh.

Một ngày lễ bắt nguồn từ nỗi đau

Nguồn gốc của Ngày Quốc tế Thiếu nhi gắn liền với những sự kiện bi thương xảy ra trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Ngày 10/6/1942, phát xít Đức tràn vào làng Lidice (Tiệp Khắc cũ, nay thuộc Cộng hòa Czech) để trả đũa phong trào kháng chiến địa phương. Ngôi làng gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Nhiều người dân bị sát hại, trong đó có rất nhiều phụ nữ và trẻ em.

Chỉ hai năm sau, ngày 10/6/1944, một vụ thảm sát tương tự xảy ra tại thị trấn Oradour-sur-Glane của Pháp. Hàng trăm người dân thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ nhỏ.

Những tội ác chiến tranh nhằm vào dân thường, đặc biệt là trẻ em, đã gây chấn động dư luận quốc tế. Sau chiến tranh, cộng đồng thế giới ngày càng nhận thức rõ hơn rằng trẻ em là nhóm dễ bị tổn thương nhất trong các cuộc xung đột và cần được bảo vệ bằng những cam kết mạnh mẽ hơn.

Hội nghị quốc tế quyết định lấy ngày 1/6 làm ngày dành cho trẻ em

Tháng 11/1949, tại Moscow (Liên Xô cũ), Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế đã tổ chức một hội nghị lớn với sự tham gia của đại biểu từ nhiều quốc gia.

Tại đây, các đại biểu đã lên tiếng phản đối chiến tranh, kêu gọi bảo vệ quyền sống, quyền được học tập và được chăm sóc của trẻ em trên toàn thế giới.

Hội nghị quyết định lấy ngày 1/6 hằng năm làm Ngày Quốc tế Thiếu nhi nhằm nhắc nhở các quốc gia về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trước bạo lực, chiến tranh, đói nghèo và bất công.

Năm 1950, ngày 1/6 lần đầu tiên được tổ chức tại nhiều nước trên thế giới và dần trở thành ngày lễ quen thuộc ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Việt Nam là một trong những nước sớm hưởng ứng Ngày Quốc tế Thiếu nhi

Tại Việt Nam, Ngày Quốc tế Thiếu nhi được tổ chức từ rất sớm.

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dù đất nước còn nhiều khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn đặc biệt quan tâm đến trẻ em. Người nhiều lần gửi thư, quà và lời chúc tới thiếu nhi cả nước nhân dịp Tết Trung thu và ngày 1/6.

Trong những năm chiến tranh, dù điều kiện vật chất thiếu thốn, nhiều địa phương vẫn cố gắng tổ chức các hoạt động dành cho trẻ em vào dịp Quốc tế Thiếu nhi như biểu diễn văn nghệ, kể chuyện, trao phần thưởng cho học sinh.

Đến nay, ngày 1/6 đã trở thành một trong những ngày lễ được trẻ em Việt Nam mong đợi nhất trong năm.

Ý nghĩa của ngày 1/6 không chỉ là quà tặng

Theo thời gian, hình ảnh ngày 1/6 thường gắn với đồ chơi, bánh kẹo, những chuyến đi chơi hay các chương trình giải trí dành cho trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, ý nghĩa sâu xa nhất của Ngày Quốc tế Thiếu nhi không nằm ở những món quà.

Đó là lời nhắc nhở rằng mọi đứa trẻ đều có quyền được sống trong môi trường an toàn, được chăm sóc sức khỏe, được học tập, được vui chơi và được phát triển toàn diện.

Ngày 1/6 cũng là dịp để xã hội nhìn lại những vấn đề mà trẻ em đang phải đối mặt như bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích, áp lực học tập, nghiện thiết bị điện tử hay các nguy cơ trên không gian mạng.

Không phải đứa trẻ nào cũng có một tuổi thơ đủ đầy. Vẫn còn rất nhiều em nhỏ cần được quan tâm, bảo vệ và trao cơ hội phát triển bình đẳng như những bạn đồng trang lứa.

Một ngày dành cho trẻ em, nhưng cũng là lời nhắc dành cho người lớn

Ngày Quốc tế Thiếu nhi ra đời từ khát vọng bảo vệ những sinh mạng non nớt trước những bất công và đau thương mà chiến tranh gây ra. Sau hơn nửa thế kỷ, ý nghĩa ấy vẫn còn nguyên giá trị.

Ngày nay, khi cuộc sống đã hòa bình hơn, trách nhiệm bảo vệ trẻ em không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm an toàn về thể chất mà còn là chăm sóc sức khỏe tinh thần, lắng nghe cảm xúc và tạo điều kiện để các em được lớn lên trong tình yêu thương.

Bởi suy cho cùng, một xã hội văn minh không được đánh giá bằng những gì người lớn sở hữu, mà còn bằng cách xã hội ấy đối xử với trẻ em như thế nào.

Và đó cũng chính là ý nghĩa sâu sắc nhất của Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.