Một đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày gần đây đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Không có những lời kể bi thương, không có tiếng kêu gào thảm thiết, chỉ là hình ảnh một người mẹ ngồi co mình ở một góc toa tàu, gục đầu khóc nức nở trong sự bất lực tột cùng.

Người mẹ gục khóc trên tàu

Theo thông tin được chia sẻ, sự việc xảy ra trên một chuyến tàu tại tỉnh Giang Tây (Trung Quốc).

Trong đoạn video, người phụ nữ ngồi lặng lẽ ở một góc, hai tay ôm lấy người, liên tục lau nước mắt nhưng không thể ngăn được những cơn nấc nghẹn. Nỗi đau quá lớn khiến bà gần như suy sụp hoàn toàn.

Nhận thấy nhiều hành khách bắt đầu chú ý, một nhân viên tàu đã lên tiếng giải thích.

"Mong mọi người thông cảm cho bà ấy."

Được biết, người phụ nữ vừa nhận được tin con trai qua đời và đang vội vã lên đường đến nơi con sinh sống sau khi nghe hung tin.

"Bà ấy không muốn làm phiền bất kỳ ai, nhưng thật sự bà ấy không thể gắng gượng thêm được nữa", nhân viên tàu nghẹn ngào chia sẻ.

Lời giải thích ngắn ngủi ấy khiến bầu không khí trên toa tàu chùng xuống. Nhiều hành khách đang trò chuyện bỗng im lặng. Một số người lặng lẽ nhìn về phía người mẹ với ánh mắt cảm thông, không ai than phiền hay tỏ ra khó chịu trước tiếng khóc của bà.

Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và chạm đến cảm xúc của hàng triệu người.

Nhiều bình luận cho rằng, có lẽ chỉ những ai từng làm cha mẹ mới thực sự hiểu được nỗi đau của người phụ nữ trong clip. Đó không chỉ là sự mất mát của một người thân, mà còn là cảm giác như một phần máu thịt của mình bị lấy đi mãi mãi.

Có người viết: "Điều đau lòng nhất là bà vẫn phải một mình lên tàu để đi gặp con lần cuối."

Một tài khoản khác chia sẻ: "Xem đến đoạn nhân viên tàu nói con trai bà vừa mất, tôi lập tức bật khóc. Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy nghẹt thở."

Trong cuộc sống, người ta vẫn thường nói cha mẹ là những người mạnh mẽ nhất. Họ có thể nhịn ăn để con được no, thức trắng đêm khi con ốm, chịu đựng mọi khó khăn để con có cuộc sống tốt hơn.

Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu, vẫn có những khoảnh khắc con người hoàn toàn bất lực trước nỗi đau.

Người mẹ trong đoạn clip có lẽ cũng đã cố gắng giữ bình tĩnh. Bà không muốn ảnh hưởng đến những người xung quanh, không muốn trở thành tâm điểm chú ý giữa nơi công cộng. Thế nhưng khi nỗi đau mất con ập đến quá đột ngột, mọi sự kìm nén đều trở nên vô nghĩa.

Bởi trên đời này, có những giọt nước mắt không thể lau khô bằng lời an ủi, có những mất mát mà thời gian cũng khó lòng bù đắp.

Đoạn clip chỉ kéo dài vài chục giây nhưng lại khiến nhiều người suy ngẫm về sự mong manh của cuộc sống. Có những cuộc chia tay diễn ra quá bất ngờ, đến mức người ở lại không kịp chuẩn bị cho lời tạm biệt cuối cùng.

Và có lẽ, điều khiến người xem ám ảnh nhất không phải là tiếng khóc của người mẹ, mà là cảm giác rằng ở đâu đó trên chuyến tàu ấy, một trái tim của người làm mẹ đã vỡ vụn sau khi nhận tin dữ về đứa con mình yêu thương nhất.