Người tình của Kim Seon Ho dáng thon, cổ thiên nga nhờ nguyên tắc giữ dáng đơn giản

Không chỉ ghi dấu ấn với nhan sắc trong trẻo trên màn ảnh, Go Youn Jung còn thường xuyên được nhắc đến như một trong những nữ diễn viên sở hữu vóc dáng cân đối, thanh thoát bậc nhất hiện nay. Sau bộ phim Can This Love Be Translated? , hình ảnh của nữ diễn viên càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn bao giờ hết, không chỉ bởi diễn xuất mà còn bởi thần thái nhẹ nhàng, tinh tế và tỷ lệ cơ thể hài hòa. Điều đáng chú ý là Go Youn Jung chưa bao giờ theo đuổi chuẩn mực “gầy bằng mọi giá”, mà lựa chọn một cách giữ dáng bền vững, tập trung vào sức khỏe và sự cân bằng lâu dài. Đường nét mảnh mai, cổ thiên nga và đôi vai vuông góc giúp nữ diễn viên thêm phần thu hút mọi ánh nhìn.

Vóc dáng mảnh mai, cổ cao chuẩn thiên nga của Go Youn Jung khiến người xem không khỏi mê mẩn. (Nguồn: Netflix)

Tình mới Kim Seon Ho từng chia sẻ rằng mục tiêu của cô không nằm ở việc ép cân hay giảm số đo trong thời gian ngắn. Thay vào đó, Go Youn Jung hướng đến một hình thể đẹp đúng nghĩa: săn chắc vừa đủ, đường nét mềm mại và cơ thể luôn tràn đầy năng lượng. Với mỹ nhân sinh năm 1996, vóc dáng không thể tách rời khỏi lối sống lành mạnh, nơi việc vận động đều đặn đóng vai trò quan trọng. Thay vì những bài tập cường độ cao dễ gây mệt mỏi hoặc làm cơ bắp trở nên thô cứng, nữ diễn viên ưu tiên các bộ môn giúp kéo dài đường nét và cải thiện tổng thể dáng vóc.

(Nguồn: Instagram)

Trong số đó, ballet và pilates là hai hình thức tập luyện được Go Youn Jung duy trì trong thời gian dài. Ballet giúp cô rèn luyện sự dẻo dai, khả năng kiểm soát cơ thể và cảm nhận chuyển động một cách tinh tế. Những bài tập nền tảng này góp phần tạo nên dáng đứng thẳng, bờ vai gọn gàng và phong thái nhẹ nhàng – những yếu tố giúp cô luôn toát lên vẻ thanh thoát cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời. Song song đó, pilates hỗ trợ tăng cường sức mạnh vùng cơ trung tâm, giúp cơ thể săn chắc hơn nhưng vẫn giữ được sự mềm mại cần thiết.

(Nguồn: Instagram)

Bên cạnh việc tập luyện, Go Youn Jung cũng đặc biệt chú trọng đến tư thế trong sinh hoạt hằng ngày. Nữ diễn viên cho rằng những thói quen nhỏ như giữ lưng thẳng, thả lỏng vai hay hạn chế cúi đầu khi sử dụng điện thoại có ảnh hưởng rất lớn đến vóc dáng tổng thể. Một tư thế đúng không chỉ khiến cơ thể trông cao ráo và gọn gàng hơn, mà còn giúp cải thiện tuần hoàn máu, giảm áp lực lên cột sống và hạn chế cảm giác mệt mỏi tích tụ.

Về chế độ ăn uống, Go Youn Jung không áp dụng các phương pháp ăn kiêng khắc nghiệt. Minh tinh xứ Hàn chọn cách ăn uống điều độ, lắng nghe cơ thể và ưu tiên những thói quen có lợi lâu dài. Uống đủ nước mỗi ngày là nguyên tắc cô luôn duy trì, đồng thời hạn chế tiêu thụ quá nhiều muối để tránh tình trạng giữ nước khiến cơ thể trông nặng nề. Với cô, ăn uống không nên trở thành áp lực, mà là cách nuôi dưỡng cơ thể khỏe mạnh từ bên trong.

(Nguồn: Instagram)

Quan điểm giữ dáng của Go Youn Jung được nhiều người đánh giá cao bởi sự thực tế và dễ áp dụng. Cô không cổ súy cho việc chạy theo hình mẫu “mình hạc xương mai” thiếu sức sống, mà đề cao sự cân bằng giữa ngoại hình, sức khỏe và tinh thần. Một cơ thể đẹp, theo nữ diễn viên, là cơ thể khiến người phụ nữ cảm thấy thoải mái, tự tin và có năng lượng tích cực trong cuộc sống thường ngày.

Chính sự kiên trì với những thói quen tưởng chừng đơn giản ấy đã giúp Go Youn Jung duy trì vóc dáng ổn định và phong thái nhẹ nhàng suốt nhiều năm. Không cần đến các phương pháp cực đoan, cô cho thấy rằng chăm sóc cơ thể đúng cách, đều đặn và vừa sức mới là “bí quyết” lâu dài để phụ nữ luôn giữ được nét cuốn hút tự nhiên của mình.