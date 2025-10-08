Người phụ nữ chi hơn 480 triệu đồng để hút mỡ bụng mà không hề hay biết mình đang mang thai

Một phụ nữ 42 tuổi tại Anh đã vô cùng sốc khi phát hiện mình đang mang thai 21 tuần, chỉ bốn tháng sau khi thực hiện ca phẫu thuật tạo hình vùng bụng trị giá khoảng 480 triệu đồng.

Theo tờ The Mirror, người phụ nữ tên Gemma Williams, sống tại thành phố Swansea, là một y tá và mẹ của ba con. Trong nhiều năm, cô luôn mặc cảm vì vùng bụng nhão và nhiều mỡ thừa sau sinh. Sau khi hoàn thành khóa học điều dưỡng kéo dài 5 năm, Gemma quyết định “thưởng cho bản thân” bằng ca phẫu thuật giúp lấy lại vóc dáng.

Trước khi mổ, cô được khám tổng quát và kiểm tra thử thai bằng nước tiểu, kết quả hoàn toàn âm tính.

Ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng, Gemma được xuất viện ngay hôm sau. Tuy nhiên, trong nhiều tháng sau đó, cô liên tục cảm thấy bụng phình to, buồn nôn và mệt mỏi, nhưng cho rằng đó là tác dụng phụ sau phẫu thuật nên không mấy bận tâm.

Đến tháng 12/2024, trong một ca trực tại bệnh viện Singleton – nơi cô công tác, một đồng nghiệp bất ngờ hỏi: “Hay là cô đang mang thai đấy?” Câu nói bâng quơ ấy khiến Gemma khựng lại.

Ngay hôm sau, cô mua que thử thai — và kết quả khiến cô chết lặng: hai vạch rõ ràng. Siêu âm xác nhận cô đang mang thai ở tuần thứ 21.

“Tôi gần như không tin vào mắt mình. Cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Không thể tưởng tượng nổi là trong lúc tôi phẫu thuật, em bé vẫn đang ở trong bụng tôi” – Gemma nhớ lại.

Các bác sĩ sau đó cho biết, kết quả thử thai trước phẫu thuật không phát hiện ra thai là do nồng độ hormone HCG (Human Chorionic Gonadotropin) trong giai đoạn đầu còn quá thấp. HCG là hormone đặc trưng của thai kỳ, chỉ khi đạt đến một ngưỡng nhất định, que thử nước tiểu mới có thể nhận diện được. Vì vậy, ở những trường hợp mang thai rất sớm, có thể xảy ra hiện tượng “âm tính giả”.

Gemma chia sẻ thêm:

“Tôi cứ nghĩ việc bụng to hay buồn nôn là do ca mổ. Ngay cả bệnh viện cũng cho rằng đó là phản ứng bình thường sau phẫu thuật. Tôi đã mua tới 10 que thử thai để kiểm tra lại – và tất cả đều báo dương tính. Tôi không thể tin nổi.”

Sau khi trấn tĩnh, Gemma quyết định giữ lại em bé.

Ngày 2/5/2025, cô hạ sinh một bé trai nặng 3,47 kg bằng phương pháp sinh thường. Cả hai mẹ con đều khỏe mạnh.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), việc gây mê và phẫu thuật trong thời gian mang thai có thể làm tăng nguy cơ sảy thai hoặc sinh non. Tuy nhiên, may mắn thay, Gemma và con trai đều không gặp biến chứng.

“Tôi nghĩ mình sẽ có một cơ thể mới sau phẫu thuật, nhưng hóa ra cuộc đời lại rẽ sang hướng khác. Giờ tôi cảm thấy thật diệu kỳ vì đã có thêm một sinh linh bé nhỏ” – cô nói.

Bác sĩ khuyến cáo: Nên xét nghiệm máu trước khi phẫu thuật để tránh bỏ sót thai kỳ sớm

Các chuyên gia sản phụ khoa khuyến cáo, phụ nữ có khả năng mang thai cần được kiểm tra bằng xét nghiệm máu trước khi tiến hành phẫu thuật hoặc gây mê.

So với test nước tiểu, xét nghiệm máu có độ chính xác cao hơn, giúp phát hiện thai sớm hơn nhiều. Điều này đặc biệt quan trọng vì một số loại thuốc gây mê và stress phẫu thuật có thể ảnh hưởng đến phôi thai trong những tuần đầu tiên của thai kỳ.

Câu chuyện của Gemma Williams là lời nhắc nhở sâu sắc: trước mọi can thiệp y khoa, phụ nữ nên chú ý kiểm tra kỹ khả năng mang thai, không chỉ để đảm bảo an toàn cho chính mình, mà còn cho một sinh linh có thể đang âm thầm lớn lên trong cơ thể mẹ.