Nếu con có những đặc điểm này thì dù lúc nhỏ học không giỏi nhưng lớn lên vẫn sẽ thành tài

Nếu con bạn có những đặc điểm này, có thể học chưa giỏi lúc nhỏ nhưng rất có thể trong tương lai sau này, con sẽ toả sáng nổi bật.

Làm mẹ, ai cũng muốn con mình giỏi giang, thông minh, thành tích tốt. Nhưng rồi có lúc nhìn con mải chơi, chậm hiểu, hay làm sai, ta lại thở dài: “Không biết lớn lên con sẽ ra sao đây.” Thế nhưng, có một điều mà người ta thường quên, mỗi đứa trẻ đều có một nhịp phát triển riêng và mỗi tâm hồn đều chọn con đường khác nhau để trưởng thành.

Có những đứa trẻ học chậm hơn, vụng về hơn, nhưng trong mắt người hiểu, đó không phải là “kém”, mà có thể con có những phẩm chất đặc biệt khác.

1. Con luôn tò mò và thích khám phá

Những đứa trẻ luôn hỏi “vì sao”, “như thế nào” không phải là nghịch ngợm, đó là dấu hiệu của một tâm hồn ham học hỏi. Con không học bằng sách vở, mà học bằng trải nghiệm. Thế giới này không chỉ được tạo nên bởi những người học thuộc lòng, mà còn bởi những người dám đặt câu hỏi.

2. Con bướng bỉnh, khó dạy nhưng có chính kiến rõ ràng

Đôi khi cha mẹ mệt mỏi vì con “cãi lý”, nhưng thực ra, đó là năng lượng mạnh của người không chịu khuất phục. Trời sinh những đứa trẻ này không phải để đi theo lối mòn, mà để mở ra con đường mới. Nếu được hướng dẫn đúng, con sẽ lớn lên thành người kiên định, có bản lĩnh, có “lửa” của riêng mình.

3. Con nhạy cảm, dễ xúc động, hay suy nghĩ đa chiều

Có thể người lớn xem đó là yếu đuối, nhưng thật ra, đó là dấu hiệu của một tâm hồn sâu và già. Con cảm được năng lượng, cảm xúc của người khác, biết buồn khi thấy ai đó đau khổ... Đó là hạt giống của lòng nhân, của sự thấu hiểu. Những tâm hồn như thế thường mang sứ mệnh chữa lành cho chính mình và cho người khác.

4. Con không thích cạnh tranh, nhưng có niềm say mê riêng

Không phải đứa trẻ nào cũng được sinh ra để ganh đua. Có những đứa trẻ chọn cuộc đời nhẹ nhàng, sâu lắng, làm mọi việc bằng niềm vui và đam mê thật sự. Có thể con chẳng cần đứng đầu, nhưng con biết mình thích gì, làm gì thấy bình yên, đó mới là thành công thật sự của một cuộc đời.

5. Con có năng lượng đặc biệt – dù nghịch, dù ồn ào, con vẫn khiến người khác vui

Những đứa trẻ có “trường năng lượng sáng” thường là tâm hồn mang theo những nguồn sáng tích cực. Con đến thế gian này không để gây ấn tượng bằng thành tích, mà để gieo nụ cười, lan tỏa năng lượng tích cực, khiến người khác thấy dễ chịu khi ở cạnh. Đó cũng là một dạng “tài”, dù chẳng thể chấm điểm bằng bài kiểm tra.

Kết

Trên hành trình làm mẹ, hãy cố gắng đồng hành cùng con dù con làm tốt hay chưa tốt việc nào đó, hãy nhìn xem con sống ra sao, yêu thương thế nào, giữ được ánh sáng trong mắt ra sao. Mỗi đứa trẻ sinh ra đều có những điều đặc biệt, năng lực và khả năng riêng và điều quan trọng là bố mẹ hãy cùng con phát huy thế mạnh của mình.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm