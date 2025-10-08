Đang yên đang lành, H'Hen Nie được hội sinh thuận tự nhiên dạy cách đẻ: "Thời buổi này ai còn nằm ngửa đẻ nữa"

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện Hoa hậu H’Hen Niê – người đẹp nổi tiếng với lối sống giản dị và tinh thần mạnh mẽ – bất ngờ bị một số hội nhóm “sinh thuận tự nhiên” khuyên thậm chí là yêu cầu cô nên “đẻ thuận tự nhiên” khi sinh con.

Bé Harley nhà Hoa hậu H'Hen Nie đã chào đời được gần 1 tháng, ấy vậy mà đang yên đang lành, cô được các mẹ sinh thuận tự nhiên vào hướng dẫn cách đẻ sao cho hợp với thời buổi ngày nay.

"Giá như em biết tới thai sản thuận tự nhiên.

Thời buổi này rồi, ai còn nằm ngửa để đẻ nữa?"

Dân cư mạng đọc xong chỉ biết vừa buồn cười vừa ngạc nhiên, đặc biệt là hội các mẹ đã đang và sắp sinh nở còn nửa đùa nửa thật hỏi rằng nếu đẻ không nằm ngửa thì phải nằm như thế nào cho nó đúng trend "thời buổi này" bây giờ?

Câu chuyện tưởng nhỏ lại khiến nhiều người phải giật mình: vì sao chuyện sinh nở – một việc riêng tư, mang tính cá nhân cao – lại đang dần trở thành… trào lưu mang tính áp đặt?

Sinh thuận tự nhiên là gì?

“Đẻ thuận tự nhiên” hay “sinh thuận tự nhiên” là hình thức sinh con không có sự can thiệp của y học: không dùng thuốc giảm đau, không gây tê, không đỡ đẻ, không cắt rạch tầng sinh môn, thậm chí một số người còn chủ trương sinh tại nhà mà không có bác sĩ hỗ trợ. Những người ủng hộ phương pháp này cho rằng đó là cách để người mẹ và em bé “tự nhiên nhất có thể”, giúp gắn kết mẹ con và giảm nguy cơ biến chứng do thuốc men hoặc can thiệp y tế.

Tuy nhiên, điều này chỉ đúng khi mẹ và bé hoàn toàn khỏe mạnh, thai kỳ không có yếu tố nguy cơ và có đội ngũ y tế theo dõi, sẵn sàng can thiệp nếu có tình huống bất thường. Bởi trong thực tế, sinh nở là một quá trình đầy biến động — chỉ cần vài phút chậm trễ, cả mẹ lẫn con đều có thể gặp nguy hiểm.

Khi trào lưu biến thành áp lực

Trong thời đại mạng xã hội, việc chia sẻ trải nghiệm cá nhân – nhất là hành trình sinh con – không còn là chuyện riêng. Nhiều mẹ từng trải qua sinh thuận tự nhiên thường muốn truyền cảm hứng cho người khác. Điều này không sai, nhưng khi một số người biến nó thành “chuẩn mực”, coi ai sinh mổ, gây tê hay can thiệp y tế là “kém tự nhiên”, “không thương con đủ”… thì đó đã là một dạng áp lực tinh thần nguy hiểm.

Việc “bắt” người khác sinh thuận tự nhiên như trường hợp của H’Hen Niê là ví dụ điển hình cho việc hiểu sai ý nghĩa của phong trào. Mỗi người phụ nữ có cơ địa, sức khỏe và hoàn cảnh khác nhau. Điều quan trọng nhất không phải là “đẻ như thế nào”, mà là mẹ tròn con vuông.

Theo các bác sĩ sản khoa, sinh thuận tự nhiên không đồng nghĩa với sinh tại nhà hay từ chối can thiệp y tế. Đây là phương pháp chỉ nên áp dụng dưới sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ, trong môi trường y tế an toàn. Mẹ bầu không nên tự ý quyết định dựa trên thông tin trên mạng, bởi mỗi thai kỳ là một hành trình khác biệt.

Kết

Cuối cùng, mọi hành trình làm mẹ đều đáng trân trọng, dù sinh thường, sinh mổ, hay sinh thuận tự nhiên. Không có cách sinh nào “cao quý” hơn, chỉ có cách sinh phù hợp và an toàn nhất cho cả mẹ và bé mà thôi.

Bởi cuối cùng, làm mẹ không phải là một cuộc thi mà là hành trình yêu thương, và lựa chọn đó chỉ nên thuộc về chính người phụ nữ.