Người phụ nữ 50 tuổi với làn da tới gái 20 cũng phải ghen tị, bí kíp nằm ở 1 thứ quen thuộc

Khi bước sang tuổi 50, hầu hết phụ nữ đều lo lắng về sự xuống cấp của làn da: Khô ráp, nếp nhăn, thiếu đàn hồi và mất đi độ căng bóng như thuở thanh xuân. Thế nhưng, nếu bạn gặp tôi ngoài đời, có lẽ sẽ bất ngờ khi thấy da tôi vẫn đủ ẩm mịn, sáng khỏe, thậm chí nhiều cô gái trẻ cũng phải trầm trồ ghen tị. Tôi không phủ nhận mình từng thử nhiều phương pháp chăm sóc khác nhau, nhưng sau tất cả, bí quyết giữ gìn làn da của tôi lại nằm ở một thứ vô cùng quen thuộc: Dầu dưỡng da.

Có nhiều người nghĩ dầu dễ gây bí tắc, bóng nhờn và chỉ hợp mùa đông. Nhưng với tôi, dầu dưỡng giống như chiếc "áo giáp" mỏng nhẹ bảo vệ da mỗi ngày. Ở tuổi này, lượng dầu tự nhiên do cơ thể tiết ra đã giảm mạnh, khiến da càng khô và dễ hình thành nếp nhăn. Thoa một lớp dầu dưỡng chính là cách bổ sung lại lớp màng bảo vệ ấy, khóa chặt độ ẩm sau khi cấp nước và giúp da mềm mại hơn. Dầu không chỉ dưỡng ẩm, mà còn có khả năng chống oxy hóa, phục hồi tổn thương và cải thiện độ săn chắc - những điều mà bất kỳ người phụ nữ trung niên nào cũng mong muốn.

Tôi còn nhớ, những năm đầu dùng dầu dưỡng, tôi ngại nhất là cảm giác nhờn dính. Sau nhiều lần tìm hiểu và thử nghiệm, tôi nhận ra mấu chốt nằm ở cách sử dụng. Đầu tiên, tôi luôn làm ẩm da bằng xịt khoáng hoặc toner, sau đó thoa serum và kem dưỡng. Khi da còn hơi ẩm thì mới thoa vài giọt dầu, nhẹ nhàng áp vào mặt. Cách này giúp dầu thẩm thấu nhanh, không hề bí bách, và da giữ được độ ẩm lâu hơn cả ngày.

Một bí quyết nữa tôi thường áp dụng là dùng dầu dưỡng để phục hồi da sau khi tiếp xúc nắng gió hoặc bị khô rát. Đầu tiên, tôi sẽ làm dịu da bằng khăn ướt hoặc lotion mask khoảng 3 phút, sau đó dưỡng ẩm như bình thường và sử dụng dầu dưỡng ở bước cuối cùng. Nhờ vậy, những vết ửng đỏ hay bong tróc nhanh chóng dịu lại, da trở về trạng thái cân bằng. Vào buổi tối, tôi kết hợp dầu với thao tác massage hoặc dùng gua sha để vừa giúp thư giãn, vừa cải thiện độ đàn hồi cho cơ mặt.

Có lẽ vì duy trì những thói quen nhỏ nhưng đều đặn này mà tôi thấy mình ngày càng "nghiện" dầu dưỡng. Nó không còn là một sản phẩm chăm sóc, mà giống như một phần của cuộc sống hàng ngày - một nghi thức nhỏ để tôi trân trọng bản thân, để soi gương mỗi sáng vẫn thấy gương mặt rạng rỡ và tự tin. Tôi tin rằng, phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có quyền đẹp, và cái đẹp không nhất thiết đến từ những liệu pháp đắt tiền, đôi khi chỉ cần một chai dầu dưỡng phù hợp và sự kiên trì.

Một số loại dầu dưỡng tự nhiên mà tôi thấy phù hợp với phụ nữ 50 tuổi: Dầu argan giúp dưỡng ẩm và chống lão hóa, dầu hạt nho giàu chất chống oxy hóa, dầu hoa hồng damask phục hồi và làm mịn da, hay dầu jojoba cân bằng dầu - nước rất hiệu quả.

Dưới đây là 1 số loại dầu dưỡng mà bạn có thể tham khảo thêm:

Tinh dầu phục hồi da lão hóa Alpmistro

Nơi mua: Alpmistro

Dầu dưỡng đa năng Elizabeth Arden Eight Hour Cream All-Over Miracle Oil

Nơi mua: Elizabeth Arden

Dầu dưỡng da trẻ hóa hoa cúc trường sinh L'Occitane Immortelle Divine Youth Oil

Oil Serum chống lão hóa và làm săn chắc da NUXE Merveillance LIFT

Nơi mua: NUXE

Nếu bạn cũng đang bước vào tuổi 50 và lo lắng cho làn da, hãy thử làm bạn với dầu dưỡng. Không cần phức tạp, chỉ cần chọn loại dầu thiên nhiên an toàn, dùng đúng cách và duy trì đều đặn, bạn sẽ thấy da mình thay đổi từng ngày. Tin tôi đi, cảm giác một người phụ nữ tuổi ngũ tuần mà vẫn nhận được lời khen "da chị đẹp quá" chính là niềm hạnh phúc giản dị nhưng ngọt ngào nhất.