Chó Alaska nhà nuôi bất ngờ cắn bé gái 2 tuổi ngay khi người mẹ vừa quay lưng

Một chú chó Alaska khổng lồ vốn được gia đình đánh giá là hiền lành bất ngờ quay đầu cắn vào tay một bé gái hơn 2 tuổi ngay khi người chủ vừa rời khỏi phòng. May mắn là con chó đã không cắn mạnh, nên đứa trẻ không bị thương nghiêm trọng.

Tuy nhiên, sau khi đoạn video được đăng tải, tuyên bố của chủ nuôi cũng chính là bố mẹ của em bé rằng sẽ “không bao giờ bỏ rơi con chó” đã làm bùng nổ tranh cãi trên mạng xã hội.

Sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 13/6 tại nhà anh Trương ở Bắc Kinh.

Trong phòng khách lúc đó chỉ còn bé gái hơn 2 tuổi và chú chó Alaska đã được gia đình nuôi suốt 11 năm.

Theo gia đình, từ nhỏ bé thường xuyên chơi đùa cùng chó, kéo tai, vuốt ve hoặc nghịch đuôi nên mọi người đều cho rằng đây là mối quan hệ rất thân thiết và an toàn.

Hình ảnh từ camera cho thấy bé liên tục chạm vào đầu, tai và lông của con chó. Ban đầu, chú chó không có phản ứng mạnh, chỉ quay đầu né tránh bàn tay của bé và liên tục nhìn về phía nữ chủ nhân như thể đang tìm kiếm sự hỗ trợ.

Tuy nhiên, người phụ nữ lúc đó đang dọn bàn ăn nên không nhận ra những tín hiệu này. Sau khi nói chuyện với chồng vài câu, chị quay vào phòng trong.

Khoảng 30 giây sau khi chủ rời đi, tình huống bất ngờ xảy ra.

Bé gái tiếp tục kéo lông trên lưng chó. Đột nhiên, chú chó quay phắt lại và há miệng ngậm lấy cánh tay trái của bé.

Toàn bộ diễn biến diễn ra rất nhanh khiến đứa trẻ không kịp phản ứng.

May mắn là con chó dường như đã kìm lại lực cắn ở thời điểm cuối cùng. Sau khi ngậm vào tay bé, nó nhanh chóng nhả ra và quay mặt đi như không có chuyện gì xảy ra.

Bé gái hoảng sợ, bật khóc rồi chạy vào phòng gọi mẹ.

Ban đầu, người mẹ không tin vì cho rằng con chó chưa từng cắn ai. Chỉ khi xem lại camera giám sát, cả gia đình mới thực sự nhận ra mức độ nguy hiểm của tình huống.

Anh Trương cho biết mục đích đăng tải video là để nhắc nhở các gia đình nuôi thú cưng không nên quá tin tưởng vào sự kiên nhẫn của chó và không nên để trẻ nhỏ ở riêng với các giống chó lớn.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng chú ý hơn cả lại là câu hỏi: Có nên tiếp tục nuôi con chó này hay không?

Hai ngày sau khi đoạn video lan truyền, anh Trương chính thức lên tiếng. Anh khẳng định sẽ không bỏ rơi chú chó Alaska, được gia đình gọi thân mật là "Bảo Bảo thứ hai".

Theo anh, con chó đã đồng hành cùng gia đình suốt 11 năm, gần như là một thành viên trong nhà.

Anh cho rằng cũng giống như con người, chó đôi khi có thể mất kiểm soát. Hơn nữa, con vật hiện đã lớn tuổi và xuất hiện dấu hiệu suy giảm nhận thức do tuổi già nên hành vi bất thường là điều có thể xảy ra.

Gia đình cam kết sẽ giám sát chặt chẽ hơn và không để tình huống tương tự tái diễn.

Quan điểm của người chủ ngay lập tức gây tranh cãi. Một số người cho rằng việc tiếp tục nuôi chó sau khi xảy ra sự cố là quá mạo hiểm, bởi không ai có thể đánh cược sự an toàn của trẻ nhỏ.

Ngược lại, nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng cảm với gia đình vì việc từ bỏ một con vật đã gắn bó hơn một thập kỷ không phải quyết định dễ dàng.

Tranh luận nhanh chóng mở rộng thành một câu hỏi lớn hơn: Liệu sự tin tưởng rằng "chó nhà tôi rất hiền" có thực sự đảm bảo an toàn tuyệt đối?

Nhiều vụ việc đau lòng từng xảy ra

Bài viết dẫn lại một số vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến chó tại Trung Quốc trong những năm gần đây.

Năm 2023, tại Sùng Châu (Tứ Xuyên), một bé gái hơn 2 tuổi bị chó Rottweiler không đeo dây xích tấn công, gây nhiều vết thương nghiêm trọng trên cơ thể.

Tháng 5 năm nay, tại Nhữ Châu (Hà Nam), một bé gái 2 tuổi tử vong sau khi bị chó sói Tiệp Khắc nuôi trái phép tấn công.

Trong cả hai trường hợp, chủ nuôi đều phải chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường thiệt hại.

Theo tác giả bài viết, những vụ việc này cho thấy không thể hoàn toàn dựa vào cảm tính hoặc niềm tin rằng thú cưng của mình sẽ không làm hại người khác.

Chuyên gia: Không nên để trẻ nhỏ ở riêng với chó, đặc biệt là chó lớn tuổi

Một chi tiết đáng chú ý trong vụ việc ở Bắc Kinh là chú chó Alaska đã 11 tuổi và có dấu hiệu suy giảm nhận thức do tuổi già.

Các chuyên gia thú y cho biết chó già có thể xuất hiện tình trạng tương tự chứng sa sút trí tuệ ở người cao tuổi. Chúng có thể trở nên dễ kích động, nhạy cảm hơn với đau đớn hoặc căng thẳng và đôi khi có những phản ứng khó lường.

Ngoài ra, việc trẻ liên tục kéo tai, kéo lông hoặc có những hành động khiến chó khó chịu cũng có thể làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột.

Nhiều chuyên gia khuyến cáo: Không để trẻ nhỏ ở riêng với chó, đặc biệt là các giống chó cỡ lớn. Quan sát các dấu hiệu căng thẳng hoặc khó chịu của vật nuôi. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe đối với chó lớn tuổi. Có biện pháp cách ly hoặc kiểm soát phù hợp nếu vật nuôi xuất hiện xu hướng tấn công.

Kết luận

Sự việc tại Bắc Kinh một lần nữa làm dấy lên cuộc tranh luận về ranh giới giữa tình yêu dành cho thú cưng và trách nhiệm bảo vệ trẻ nhỏ.

Dù chó có hiền lành đến đâu, chúng vẫn là động vật với những phản ứng bản năng khó dự đoán trong một số hoàn cảnh nhất định.

Vì vậy, điều quan trọng không phải là tin rằng "chó sẽ không cắn", mà là chủ động loại bỏ mọi nguy cơ có thể xảy ra để đảm bảo an toàn cho trẻ em và những người xung quanh.

Nguồn: Tổng hợp từ Sohu và Xiaohongshu