Điều con mong nhất ngày 1/6 đôi khi không phải đồ chơi

Những ngày cuối tháng 5, các cửa hàng đồ chơi bắt đầu đông khách hơn thường lệ. Trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh cũng tất bật hỏi nhau nên mua gì cho con nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Người chọn xe đạp, người đặt bộ lego, người tìm mua những món đồ chơi đang "hot" nhất để làm quà cho con.

Thế nhưng, nếu hỏi những đứa trẻ đã trưởng thành rằng chúng còn nhớ món quà 1/6 nào nhất trong tuổi thơ, câu trả lời đôi khi lại không phải là một món đồ cụ thể.

Đó có thể là lần đầu tiên được bố cõng đi công viên.

Là một buổi tối cả nhà cùng ăn kem bên vỉa hè.

Là chuyến dã ngoại ngắn ngủi mà mẹ đã xin nghỉ làm để đưa con đi.

Hay đơn giản chỉ là một ngày mà bố mẹ thực sự ở bên cạnh, không vội vàng, không bận rộn.

Những điều trẻ nhớ thường khác những gì người lớn nghĩ

Nhiều bậc cha mẹ luôn muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Vì thế, mỗi dịp lễ dành cho trẻ em, không ít người cảm thấy áp lực phải chuẩn bị một món quà thật đặc biệt.

Nhưng các nghiên cứu về tâm lý phát triển cho thấy điều trẻ lưu giữ lâu dài trong ký ức thường không phải giá trị vật chất của món quà, mà là cảm xúc gắn liền với trải nghiệm đó.

Nhà tâm lý học Daniel Kahneman, người đoạt giải Nobel Kinh tế với các nghiên cứu về ký ức và trải nghiệm, từng chỉ ra rằng con người thường ghi nhớ những khoảnh khắc giàu cảm xúc hơn là những sự kiện diễn ra một cách bình thường.

Điều này cũng đúng với trẻ em.

Một con búp bê rồi sẽ cũ.

Một chiếc ô tô điều khiển rồi sẽ bị bỏ quên trong góc nhà.

Nhưng cảm giác được bố mẹ nắm tay dẫn đi chơi, được cùng gia đình cười đùa trong một ngày đặc biệt lại có thể theo trẻ suốt nhiều năm sau đó.

Thứ nhiều đứa trẻ thiếu nhất không phải đồ chơi

Trong cuộc sống hiện đại, nhiều gia đình không thiếu điều kiện vật chất.

Trẻ có phòng riêng, có đồ chơi mới, có quần áo đẹp và nhiều lựa chọn giải trí hơn bất kỳ thế hệ nào trước đây.

Thế nhưng, điều mà không ít đứa trẻ đang thiếu lại là thời gian chất lượng cùng cha mẹ.

Nhiều phụ huynh đi làm từ sáng đến tối. Có người về nhà khi con đã ngủ. Có người dù ở cạnh con nhưng vẫn bị cuốn vào điện thoại, công việc hoặc những lo toan thường nhật.

Bởi vậy, với nhiều đứa trẻ, món quà đáng giá nhất đôi khi chỉ là một ngày được bố mẹ dành trọn sự chú ý cho mình.

Một ngày không bị gián đoạn bởi cuộc họp.

Không bị chen ngang bởi những cuộc điện thoại.

Không phải cạnh tranh với công việc hay áp lực cơm áo gạo tiền.

Trẻ em không cần một ngày hoàn hảo.

Không phải gia đình nào cũng có điều kiện đưa con đi khu vui chơi lớn hay những chuyến du lịch xa vào dịp 1/6.

Nhưng thực tế, trẻ em cũng không đòi hỏi điều đó.

Một buổi chiều đạp xe cùng con quanh khu phố.

Một bữa ăn do cả nhà cùng chuẩn bị.

Một lần cùng nhau thả diều, chơi cầu lông hay đơn giản là ngồi kể chuyện trước giờ đi ngủ.

Những khoảnh khắc tưởng như rất bình thường ấy lại có sức mạnh kết nối đặc biệt.

Theo các chuyên gia tâm lý gia đình, trẻ nhỏ không đánh giá tình yêu bằng giá trị món quà. Các em cảm nhận tình yêu thông qua sự hiện diện, sự quan tâm và những tương tác tích cực với người thân.

Đó là lý do vì sao có những món quà đắt tiền nhanh chóng bị lãng quên, trong khi một ngày được vui chơi cùng bố mẹ lại trở thành ký ức đẹp kéo dài nhiều năm.

Món quà không thể mua bằng tiền

Khi trưởng thành, có lẽ ít ai còn nhớ chính xác mình đã nhận được món đồ chơi gì vào ngày Quốc tế Thiếu nhi năm lên 5 hay lên 7 tuổi.

Nhưng rất nhiều người vẫn nhớ cảm giác hạnh phúc khi được ngồi giữa bố mẹ trên chiếc xe máy cũ để đi chơi.

Vẫn nhớ tiếng cười của cả gia đình trong một bữa cơm đông đủ.

Vẫn nhớ ánh mắt tự hào của cha mẹ khi xem mình biểu diễn văn nghệ ở trường.

Bởi sau cùng, điều khiến một ngày trở nên đặc biệt không nằm ở giá tiền của món quà, mà nằm ở những người xuất hiện trong ngày hôm đó.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi sắp đến.

Nếu bạn vẫn đang băn khoăn nên mua gì cho con, có lẽ trước tiên hãy tự hỏi một câu đơn giản:

Lần gần nhất bạn dành trọn một ngày cho con là khi nào?

Biết đâu, món quà mà đứa trẻ mong chờ nhất trong ngày 1/6 năm nay không nằm trong bất kỳ hộp quà nào, mà chính là khoảng thời gian được ở bên những người mình yêu thương nhất.