Người mẹ 56 tuổi mất con một lần nữa làm IVF sinh đôi trai gái, đối diện lời khuyên "cho bớt con đi", bà đáp lại mạnh mẽ dứt khoát

Trong bối cảnh công nghệ hỗ trợ sinh sản ngày càng phát triển, ngày càng nhiều gia đình đã thực hiện được ước mơ làm cha mẹ nhờ đến y học. Gần đây, một người mẹ lớn tuổi 56 tuổi – bà Quách Mẫn (tên đã thay đổi) – đã sinh thành công cặp song sinh một trai một gái nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Câu chuyện nhanh chóng gây xôn xao trong khu dân cư. Điều khiến mọi người bàn tán không chỉ là tuổi tác của bà, mà còn là tình mẫu tử mãnh liệt cùng sự kiên trì gìn giữ mái ấm gia đình.

Câu chuyện của bà Quách Mẫn bắt đầu từ một biến cố cách đây 5 năm. Con gái duy nhất của bà đột ngột qua đời, để lại khoảng trống không gì có thể bù đắp cho hai vợ chồng. Những ngày tháng đó, căn nhà trở nên trống vắng, lạnh lẽo, bà luôn khao khát một lần nữa được nghe tiếng cười trẻ thơ vang lên. Dù biết rõ tuổi đã cao, sức khỏe chưa chắc chịu đựng nổi, bà vẫn quyết tâm thử thụ tinh trong ống nghiệm.

“Tôi biết ở tuổi này là không dễ, nhưng tôi có thể cho con một mái ấm ấm áp.” – bà nói trong một cuộc phỏng vấn, ánh mắt đầy kiên định và cháy bỏng. Sự quyết tâm ấy khiến bác sĩ cảm động, còn chồng bà nắm chặt tay và nói: “Chúng ta thử xem sao.”

Mười tháng mang thai với bà giống như một hành trình vượt ải đầy gian nan. Những rủi ro của thai kỳ ở tuổi cao liên tiếp ập đến, bà phải thường xuyên ra vào bệnh viện, mỗi lần nhận kết quả kiểm tra đều như chờ đợi phán quyết sinh tử. Nhưng bà vẫn nghiến răng chịu đựng, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: “Vì con, tôi làm được.”

Ngày cặp song sinh chào đời, nhìn hai gương mặt nhỏ nhăn nheo, bà không kìm được nước mắt – ngôi nhà cuối cùng cũng lại tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, việc chăm sóc hai sinh linh bé nhỏ đối với người gần 60 tuổi là thử thách cả về thể lực lẫn tinh thần. Bên ngoài cũng có những ánh nhìn dị nghị, cho rằng bà tự làm khổ mình. Bà chỉ mỉm cười đáp: “Dù khó đến đâu, tôi cũng sẽ nắm tay các con mà bước tiếp.”

Bà Quách Mẫn sinh năm 1954 tại Nam Xương, Giang Tây, trong một gia đình bình thường. Thời trẻ từng trải qua những năm tháng gian khó, sau đó thi đỗ đại học và làm việc trong doanh nghiệp nhà nước. Kết hôn với đồng nghiệp, bà sinh con gái tên Lệnh Huy. Để cho con cuộc sống tốt hơn, bà quyết định nghỉ việc ổn định, một mình lên Bắc Kinh làm thuê, dẫn đến cuộc sống vợ chồng xa cách lâu dài và cuối cùng ly hôn, con gái ở với bà.

Năm 2001, bà tái hôn với ông Nhậm Hán Sinh – một công nhân đã nghỉ hưu – cuộc sống mới dần ổn định. Nhưng biến cố lại xảy ra, cái chết của con gái khiến thế giới của bà sụp đổ. Sau này, khi xem trên truyền hình câu chuyện một phụ nữ 60 tuổi sinh đôi bằng IVF, tia hy vọng trong bà được thắp lên. Dù từng trải qua một lần sảy thai, bà vẫn không từ bỏ, và cuối cùng, ngày 6/4/2010, ở tuổi 56, bà sinh mổ thành công cặp song sinh khỏe mạnh.

Gánh nặng nuôi hai con đè nặng lên vai. Tổng lương hưu của hai vợ chồng chỉ khoảng 4.000 tệ. Ông Nhậm lo lắng, đề nghị: “Hay là cho một đứa đi làm con nuôi?”

Nghe vậy, mắt bà đỏ hoe: “Đó là máu thịt của tôi!”

Vì các con, ban ngày bà làm thêm kế toán, ban đêm nhận việc lặt vặt, mệt đến mức lưng không thẳng nổi. Có những đêm vừa dỗ xong đứa này lại đến đứa kia, gần như không ngủ, tóc bạc dần theo năm tháng. Nhưng mỗi khi nghe hai đứa trẻ bập bẹ gọi “mẹ”, bà lại thấy mình tràn đầy sức mạnh và dũng khí.

Câu chuyện của bà Quách Mẫn không chỉ cho thấy khoa học có thể giúp con người thực hiện ước mơ, mà còn khiến người ta nhìn thấy một người mẹ có thể nỗ lực đến mức nào. Bà dùng chính cuộc đời mình để giải thích thế nào là kiên trì và không bỏ cuộc. Với những ai đang gặp khó khăn trên hành trình tìm con, câu chuyện này có lẽ cũng thắp lên một tia hy vọng.

Tình mẫu tử chưa bao giờ bị giới hạn bởi tuổi tác, chỉ cần trong tim còn yêu thương, con người sẽ có đủ dũng khí để đối mặt với mọi thử thách của cuộc sống.

