“Mang thai một lần là ngốc nghếch ba năm" có thật không? Các mẹ ơi, đừng để câu nói này tẩy não nữa

Hơn 90% các bà mẹ từng sinh con đều đã nghe câu:

“Sao dạo này ngốc thế, đúng là ‘một lần mang thai ngốc ba năm’!”

Không ít chị em cũng thừa nhận, sau khi mang thai và sinh con, cảm giác như não bị “giảm trí thông minh”: trí nhớ kém đi, phản ứng chậm hơn, hay quên trước quên sau… So với trước khi sinh, cứ thấy mình “kém đi hẳn”.

Nhưng liệu những thay đổi này có thật sự chứng minh câu “mang thai làm ngốc” là đúng?

Sự thật là: không hề có chuyện sinh con làm bạn “ngu đi”. Câu nói đó chỉ là lời đùa truyền miệng mà thôi.

“Ngốc” không phải do não, mà là do… cạn kiệt năng lượng

Điều các mẹ cần hiểu rõ: cái “xuống phong độ” sau sinh không nằm ở trí não, mà nằm ở thể lực và năng lượng.

Trong thai kỳ, cơ thể phải chịu đủ thứ khó chịu: nội tiết thay đổi, ốm nghén, mất ngủ… lại còn lo lắng cho em bé. Não bộ gần như bị “chiếm dụng” bởi hàng loạt vấn đề vụn vặt.

Sau khi sinh, cuộc sống đảo lộn hoàn toàn: cho con bú ngày đêm, thay tã, dỗ ngủ… Nửa đêm mắt díp lại vẫn phải gượng dậy chăm con. Gần như không có khái niệm nghỉ ngơi.

Ngay cả người bình thường nếu thiếu ngủ kéo dài cũng sẽ suy giảm trí nhớ, huống hồ là mẹ mới sinh. Vừa chăm con, vừa thích nghi với vai trò mới, vừa lo việc gia đình... não còn đâu thời gian “sạc pin”, phản ứng chậm đi là điều dễ hiểu.

Điều đáng lo không phải “ngốc”, mà là thái độ cực đoan

Hiện nay, điều khiến nhiều người khó chịu không phải bản thân khái niệm “não cá vàng sau sinh”, mà là cách mọi người đối xử với nó:

Một số mẹ lấy đó làm cái cớ, cho rằng mình “ngốc là có lý”, rồi lười học hỏi, lười chăm sóc bản thân, thậm chí né tránh cả việc nhà và việc chăm con Ngược lại, người xung quanh lại dùng nó để gán nhãn, trêu chọc, hạ thấp, phủ nhận những nỗ lực của mẹ bỉm, những lời nói tưởng đùa nhưng rất dễ gây tổn thương

Cả hai thái độ này đều không có lợi.

Dù bận rộn đến đâu, các mẹ cũng không nên buông bỏ bản thân. Cuộc sống vẫn còn dài, và phía trước vẫn còn con cái cần mình đồng hành.

Tin vui: “não cá vàng” chỉ là tạm thời – hoàn toàn có thể cải thiện

Chỉ cần áp dụng đúng cách, bạn hoàn toàn có thể giảm tình trạng hay quên, chậm chạp và dần lấy lại phong độ.

Không cần gì phức tạp, 4 bước đơn giản dưới đây là đủ:

1. Đừng cố gồng – hãy biết nhờ hỗ trợ

Nhiều mẹ không yên tâm khi người khác chăm con nên ôm hết mọi việc, tự làm tất cả, kết quả là kiệt sức.

Thực ra, bạn không cần phải khổ như vậy. Hãy để chồng phụ việc đêm, nhờ ông bà giúp việc nhà. Chỉ cần mỗi ngày có một giấc ngủ trọn vẹn, não bộ đã có cơ hội hồi phục đáng kể.

2. Giảm tiêu hao vô ích – “giải phóng” não bộ

Bạn đã đi qua một hành trình sinh nở đầy vất vả, không cần tự gây thêm áp lực cho mình.

Không cần cố nhớ tất cả mọi thứ. Nếu sợ quên, hãy ghi vào điện thoại. Việc này giúp giảm tải đáng kể cho não.

Ngoài ra, nên hạn chế lướt video ngắn và bận tâm những chuyện không cần thiết – đừng để não bị “nhiễu loạn” thêm.

3. “Sạc lại” cho bản thân mỗi ngày

Giữa việc chăm con, hãy dành ra khoảng 15 phút mỗi ngày cho chính mình: đọc vài trang sách, nghe nhạc, vận động nhẹ.

Những khoảng thời gian nhỏ này giúp tinh thần thư giãn, từ đó cải thiện trạng thái não bộ.

Đừng quên ăn uống đủ chất, đặc biệt là thực phẩm giàu protein và vitamin để nuôi dưỡng não.

4. Chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân

Điều quan trọng nhất là đừng tự phủ nhận mình chỉ vì hay quên hay phản ứng chậm.

Mang thai và sinh con là một quá trình tiêu hao rất lớn, cả về thể chất lẫn tinh thần. Việc “không còn sắc bén như trước” trong một thời gian là hoàn toàn bình thường.

Chỉ khi chấp nhận chính mình, bạn mới tránh được lo âu và tự dằn vặt.

Lời kết

“Một lần mang thai ngốc ba năm” thực chất là một sự hiểu lầm lớn. Nó biến sự hy sinh và kiệt sức của người mẹ thành hai chữ “ngốc nghếch”.

Hy vọng từ bây giờ, các mẹ có thể nhìn nhận đúng vấn đề, chăm sóc bản thân tốt hơn và từng bước gỡ bỏ chiếc “nhãn dán” không công bằng này.

Nguồn: Sohu