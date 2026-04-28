Cậu cả nhà Đăng Khôi: Visual tuổi 13 chuẩn “bản sao” của bố, tuyệt chiêu chăm em khéo đến mức ai cũng bất ngờ

Trong những năm gần đây, gia đình của Đăng Khôi và Thủy Anh luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng, không chỉ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mà còn nhờ những cậu con trai cực phẩm. Nổi bật nhất chính là cậu cả Ken - tên thật là Đăng Khang (sinh năm 2011).

Visual "cực phẩm" thừa hưởng gen trội của cả bố và mẹ

Càng lớn, Ken càng khiến dân mạng bất ngờ bởi ngoại hình điển trai, cao ráo và phong thái chững chạc. Nhiều người nhận xét cậu bé sở hữu "visual" không hề thua kém bố Đăng Khôi thời trẻ. Gương mặt hài hòa, sống mũi cao, ánh mắt hiền và nụ cười sáng giúp Ken toát lên vẻ lãng tử rất riêng.

Không chỉ thừa hưởng nét đẹp từ bố, Ken còn có sự mềm mại, thanh tú từ mẹ Thủy Anh tạo nên tổng thể ngoại hình vừa nam tính vừa ấm áp, đúng chuẩn "soái ca nhí" trong lòng khán giả.

"Anh cả quốc dân" chăm các em cực khéo

Sự chú ý dành cho Ken thực sự bùng nổ khi bốn bố con cùng xuất hiện trong chương trình thực tế "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân". Đây vốn là nơi ghi lại hành trình các ông bố nổi tiếng tự mình chăm sóc con cái khi thiếu vắng người mẹ.

Dù concept xoay quanh người bố, nhưng trong trường hợp gia đình Đăng Khôi, spotlight lại nhiều lần "rơi" vào cậu con trai lớn. Không cần cố gắng thể hiện, Ken gây ấn tượng bằng chính sự tự nhiên và trách nhiệm của một người con lớn, người anh cả trong nhà.

Trong suốt chương trình, hình ảnh quen thuộc của Ken là luôn ở bên cạnh các em. Khi em khóc, Ken là người đầu tiên lại gần dỗ dành; khi bố bận rộn, Ken chủ động hỗ trợ trông em; lúc chơi đùa, cậu cũng kiên nhẫn hòa mình để các em cảm thấy vui vẻ. Tất cả diễn ra một cách nhẹ nhàng, không gượng ép, khiến khán giả có cảm giác việc chăm sóc em đã trở thành một phần rất tự nhiên trong cuộc sống của cậu.

Đặc biệt, với em út Kai (sinh năm 2024), Ken càng thể hiện rõ sự khéo léo và tình cảm. Những khoảnh khắc cậu bé bế em chắc tay, cho em ăn cẩn thận hay kiên nhẫn chơi cùng đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Ở độ tuổi còn khá nhỏ, việc một đứa trẻ có thể chăm em thuần thục như vậy không phải là điều phổ biến. Thế nhưng với Ken, mọi thứ lại diễn ra trơn tru đến mức khiến người xem cảm giác như cậu đã quen với vai trò này từ rất lâu.

Chính vì vậy, không ít khán giả đã hài hước nhận xét rằng với gia đình này, câu nói đúng phải là: "Mẹ Thủy Anh vắng nhà, anh Ken là siêu nhân". Cách nói vui này lại phản ánh khá chính xác vai trò của Ken trong gia đình - không chỉ là anh cả, mà còn là người bạn đồng hành, người hỗ trợ đắc lực cho bố mẹ trong việc chăm sóc các em.

Điều khiến Ken trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở ngoại hình nổi bật mà còn ở sự trưởng thành trong suy nghĩ và hành động. Ở lứa tuổi thiếu niên, nhiều bạn vẫn còn khá vô tư, thậm chí có phần bốc đồng, nhưng Ken lại thể hiện sự điềm đạm và tinh tế.

Cách cậu quan sát, quan tâm và phản ứng với các em cho thấy một sự trưởng thành vượt tuổi. Có thể nói, Ken (Đăng Khang) đang dần trở thành một hình mẫu "anh trai lý tưởng" trong mắt nhiều người: vừa có ngoại hình nổi bật, vừa có tính cách ấm áp và trách nhiệm, vượt xa những ấn tượng ban đầu về một "cậu bé đẹp trai" đơn thuần.

(Nguồn: Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân)



