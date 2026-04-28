3 việc bố mẹ nên làm giúp con, 4 việc nhất định phải để con tự làm





Làm cha mẹ, có một ranh giới rất mỏng mà ai rồi cũng từng lúng túng: giúp con đến đâu là đủ, và buông tay từ lúc nào là đúng? Nhiều khi vì thương, vì sợ con vất vả, chúng ta làm thay quá nhiều. Nhưng cũng có lúc, vì muốn con tự lập, lại buông hơi sớm, để con loay hoay một mình.

Thực ra, nuôi dạy con không phải là chọn giữa “làm thay” hay “để con tự làm”, mà là biết việc nào nên giúp, việc nào nhất định phải để con tự trải qua.

3 việc bố mẹ nên làm giúp con

1. Giúp con hiểu và gọi tên cảm xúc

Trẻ con không phải lúc nào cũng hiểu mình đang buồn, giận hay thất vọng. Có những lúc con cáu gắt vô cớ, khóc không rõ lý do, hoặc phản ứng quá mức với một chuyện rất nhỏ. Nếu người lớn chỉ vội vàng quát “đừng khóc nữa” hay “có gì đâu mà buồn”, con sẽ dần học cách kìm nén thay vì hiểu chính mình.

Điều bố mẹ nên làm là giúp con gọi tên cảm xúc:

“Con đang buồn vì không được chơi tiếp đúng không?”

“Con giận vì bạn lấy đồ chơi của con à?”

Khi được thấu hiểu, trẻ sẽ dần biết cách điều chỉnh cảm xúc thay vì bị cảm xúc điều khiển.

2. Tạo môi trường an toàn để con thử và sai

Không đứa trẻ nào lớn lên mà không mắc lỗi. Nhưng có những đứa trẻ sợ sai, sợ bị mắng, nên không dám thử bất cứ điều gì mới.

Bố mẹ không thể đi thay con mọi con đường, nhưng có thể tạo một “vùng an toàn” để con dám thử. Đó là khi con làm sai mà không bị chế giễu, thất bại mà không bị quy kết.

Một đứa trẻ dám thử sai sẽ có nhiều cơ hội trưởng thành hơn một đứa trẻ luôn “đúng” nhưng không dám bước ra khỏi vùng an toàn.

3. Làm “chỗ dựa”, không phải “người làm thay”

Có những lúc con cần giúp đỡ thật sự: khi quá sức, khi gặp khó khăn vượt khả năng, hoặc khi bị tổn thương.

Lúc đó, vai trò của bố mẹ không phải là lao vào giải quyết hết mọi thứ, mà là đứng phía sau để con biết mình không đơn độc.

Một câu nói như “Ba/mẹ ở đây, con thử lại xem, cần thì ba/mẹ giúp” đôi khi có giá trị hơn việc làm thay hoàn toàn.

4 việc nhất định phải để con tự làm

1. Tự chịu trách nhiệm với việc của mình

Bài tập quên làm, đồ dùng để quên, lời hứa không giữ… nếu bố mẹ luôn đứng ra “cứu”, con sẽ không bao giờ hiểu được hậu quả của việc thiếu trách nhiệm.

Có thể sẽ có những lần con bị nhắc nhở, bị điểm kém, thậm chí bị phê bình. Nhưng chính những trải nghiệm đó mới giúp con hiểu: việc của mình, mình phải chịu trách nhiệm.

2. Tự giải quyết mâu thuẫn (trong giới hạn an toàn)

Khi con xích mích với bạn, nhiều bố mẹ có xu hướng can thiệp ngay: gọi điện cho phụ huynh, nói chuyện với giáo viên, hoặc trực tiếp “bênh con”.

Nhưng nếu chuyện không nghiêm trọng, hãy để con tự học cách đối thoại, thỏa hiệp, hoặc bảo vệ quan điểm của mình.

Kỹ năng này quan trọng hơn rất nhiều so với việc “thắng thua” trong một cuộc tranh cãi nhỏ.

3. Tự chăm sóc bản thân ở mức phù hợp

Từ những việc nhỏ như mặc quần áo, dọn đồ chơi, chuẩn bị cặp sách… đến lớn hơn như quản lý thời gian học tập.

Nếu bố mẹ làm thay hết, con sẽ quen với việc được phục vụ thay vì tự lập.

Ban đầu có thể chậm, có thể chưa gọn gàng, nhưng đó là cái giá cần thiết để con trưởng thành.

4. Tự đối mặt với thất bại

Không ai muốn thấy con buồn, nhưng né tránh thất bại không giúp con mạnh mẽ hơn.

Một bài kiểm tra không tốt, một cuộc thi không đạt giải, một lần bị từ chối… đều là những trải nghiệm cần thiết.

Điều bố mẹ nên làm không phải là xóa bỏ thất bại, mà là giúp con hiểu: thất bại không đáng sợ, bỏ cuộc mới đáng sợ.

Lời kết

Làm cha mẹ là một hành trình vừa nắm tay, vừa học cách buông tay. Nắm quá chặt, con không lớn được. Buông quá sớm, con dễ chênh vênh.

Quan trọng không phải là bạn giúp con bao nhiêu, mà là bạn giúp đúng lúc và buông đúng việc.

Vì cuối cùng, mục tiêu của việc nuôi dạy không phải là để con luôn cần mình, mà là để một ngày nào đó, con có thể tự tin bước đi mà không cần mình ở bên.