"Người hùng thầm lặng" giữa dòng nước lũ: Ông bố 6 con vượt hàng trăm cây số từ Hà Nội về Thái Nguyên để hỗ trợ người dân vùng lũ

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tỉnh miền Bắc, đặc biệt là Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai… chìm trong biển nước. Hàng trăm ngôi nhà bị ngập sâu, nhiều tuyến đường bị chia cắt, cuộc sống của bà con vùng lũ gặp vô vàn khó khăn. Trong gian nan ấy, tinh thần "lá lành đùm lá rách" lại một lần nữa lan tỏa mạnh mẽ khắp mọi miền đất nước.

Từ Bắc chí Nam, những chuyến xe cứu trợ chất đầy lương thực, thực phẩm, áo phao, chăn màn, nước sạch… nối đuôi nhau hướng về vùng lũ. Trên mạng xã hội, hàng ngàn lời kêu gọi quyên góp, sẻ chia được lan tỏa, thể hiện tình người ấm áp giữa những ngày bão lũ.

Giữa muôn vàn hình ảnh xúc động ấy, cộng đồng mạng đặc biệt chú ý đến một "người hùng thầm lặng" - anh Bùi Tùng, sinh năm 1988, đến từ Hà Nội. Anh không chỉ là chủ chuỗi nhà hàng nổi tiếng mà còn là ông bố của 6 đứa con, luôn được bạn bè, đồng nghiệp yêu mến vì tấm lòng nhân hậu.

Anh Tùng chia sẻ trên trang cá nhân của mình: "Bồng bế 6 đứa con mình từ khi mới lọt lòng rồi. Nhưng chưa bao giờ thấy run như thế này.Thề với các bác cái cảm giác bồng bế 1 đứa trẻ mới 2 tháng tuổi chòng chành trên sóng nước, đêm tối mưa gió từ tay mẹ của bé, không biết tả thế nào cho đúng ấy. Vừa sợ, vừa run nhưng vẫn phải 'to mồm' nào bác bế nào, ngoan không được khóc nhé... May cho con là bác có kinh nghiệm bế 6 anh chị nhà bác rồi đấy nhá. Chứ không ai dám bế con đâu".

Anh Tùng đưa bé 20 tháng tuổi ra khỏi vùng ngập lụt

Sống trong vùng lũ, rất nhiều gia đình bị ngập đến tận nóc nhà, tài sản bị lũ quét sạch, trắng tay không còn gì, mọi người luôn trong tình trạng suy kiệt về sức khỏe và tinh thần. Đơn cử như một gia đình có con nhỏ bị viêm phổi, người mẹ và ông phải lặn lội vượt nước lũ, bùn lầy để mua thuốc về cho con, cũng may người mẹ gặp được thuyền của anh Tùng đang trên đường chờ 10 em nhỏ ra khỏi vùng lũ, và thế là "ông bố 6 con" ấy đã kịp thời giúp đỡ.

Khoảnh khắc anh Tùng cứu người trong vùng lũ khiến ai cũng phải thót tim.

Anh chia sẻ trên trang cá nhân của mình: "Gặp được nhau là cơ duyên. Còn cứu được nhau trong hoàn cảnh như thế này có lẽ là duyên nợ từ kiếp trước. Nói chuyện thì mới biết bạn này gọi nhờ mình ứng cứu rất nhiều lần vì có con nhỏ viêm phổi và sốt cao mà mình không thể tiếp cận được...

Sau đó vì con sốt cao quá nên bạn đã liều mình chèo thuyền với ông ra ngoài để mua thuốc cho con. Không may bị lật thuyền và may mắn trèo lên được mái nhà. Duyên số thế nào mình lại đang trên đường chở 10 cháu học sinh ra ngoài thì gặp được và cứu kịp thời. Chứ nói dại không may mà lật thuyền bạn ấy và ông có làm sao chắc mình ân hận cả đời!".

Trên trang cá nhân, anh Tùng liên tục cập nhật tình hình cứu hộ, kêu gọi mọi người cùng chung tay. Nhiều cư dân mạng còn để lại địa chỉ, số điện thoại của những khu vực bị cô lập để anh và đội cứu hộ có thể kịp thời tiếp cận.

"3 giờ sáng anh em tôi vẫn miệt mài. Vừa kịp ứng cứu được 1 gia đình có 3 người của bác cựu chiến binh đều bị nhiễm chất độc màu da cam. Căn nhà cấp 4 mà 3 ng đang run rẩy bên trong gác xép ngập nước!" - anh Tùng chia sẻ.

Đoàn của anh Tùng hỗ trợ cứu một gia đình cựu chiến binh giữa bão lũ.

Những hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy đang trở thành nguồn cảm hứng lan tỏa mạnh mẽ. Hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận gửi lời cảm ơn, động viên anh và các đội cứu trợ. Trong cơn hoạn nạn, hình ảnh "ông bố 6 con" ấy đã góp phần làm sáng lên tinh thần nhân ái, nghĩa đồng bào, điều quý giá nhất của dân tộc Việt Nam.

Trên trang cá nhân của anh Tùng có hàng trăm hàng nghìn lời động viên, sự khâm phục mà mọi người nhắn gửi tới "ông bố 6 con" trước những việc ý nghĩa mà anh đã làm để giúp đỡ bà con vùng lũ.



