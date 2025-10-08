7 ngày cùng em bé 9 tháng vượt qua RSV: Mẹ hãy tin tưởng trực giác của mình và đừng bao giờ chủ quan với biểu hiện lạ của con

Khi con được 9 tháng tuổi, do đặc thù công việc, Uyên (1 mẹ bỉm ở Hà Nội) đã phải cho con đi trẻ. Đi học được 1 tuần, bé nhà Uyên đã phải nhập viện 7 ngày vì nhiễm RSV.

Là 1 người mẹ đang hoạt động trong lĩnh vực mẹ và bé, chị Uyên hiểu rõ sự nguy hiểm của virus hợp bào hô hấp RSV. Cũng vì hiểu nên mẹ bỉm này luôn sợ hãi con virus này, chính vì vậy khi nhận được kết quả xét nghiệm con dương tính với RSV, cô đã đứng ôm con khóc ngay giữa bệnh viện, ngay trong phòng khám của bác sĩ.

Sau khi ổn định được cảm xúc của bản thân, cô hiểu hơn ai hết mình phải bình tĩnh mới có thể chăm sóc được cho con trong thời điểm này.

Tiếp đó là hành trình 7 ngày tại phòng cách ly của Khoa Nhi - bệnh viện Đa khoa Đức Giang để chiến đấu với RSV của 2 mẹ con.

Con sốt đúng duy nhất 1 lần và hạ sốt rất nhanh vào chiều hôm trước.

1. Với RSV - Phát hiện sớm chính là chìa khóa vàng

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, khoảng chiều hôm trước, con sốt nhẹ và hạ sốt nhanh, Uyên và gia đình đều cho rằng bé bị sốt mọc răng. Đến, tối hôm đó con vẫn khỏe mạnh bình thường, ăn uống và đi ngủ ngon lành. Thế nhưng khoảng 2h sáng, con bắt đầu trằn trọc khó ngủ, Uyên nhận ra con có vẻ bị ngạt mũi nhưng ngoài ra không còn dấu hiệu nào khác thường.

Chỉ khoảng 1 tiếng sau, con bắt đầu ho. Tiếng ho nặng dần và đi kèm đó là dường như con thở nặng hơn, thở khó khăn hơn.

7h sáng, mặc dù các dấu hiệu chưa rõ ràng nhưng với kiến thức đã có và trực giác của 1 người mẹ, Uyên ngay lập tức nghĩ đến RSV. Lúc ấy, mẹ bỉm này quyết định đưa con vào viện để khám, mặc dù có nghĩ đến RSV nhưng trong thâm tâm thì đoán chắc là con bị ho, vào khám cho yên tâm.

Ngay sáng hôm sau vào viện, bé đã viêm tiểu phế quản do RSV.

Bác sĩ sau khi nghe các dấu hiệu và chính Uyên cũng nói rằng mình lo con bị nhiễm RSV, sau đó con được tiến hành xét nghiệm. Cậu bé vẫn khỏe mạnh vui chơi suốt khoảng thời gian ấy và kết quả trả về là bé đã dương tính với RSV, thời điểm phát hiện đã viêm tiểu phế quản.

Ngay lập tức, bác sĩ yêu cầu nhập viện theo dõi. Uyên đồng ý gọi điện cho gia đình ở nhà chuẩn bị đồ mang vào cho bé.

Việc phát hiện sớm này chính là yếu tố quyết định giúp bé nhà được điều trị kịp thời, tránh giai đoạn bệnh chuyển nặng, khi nhập viện, bé vẫn vui vẻ khỏe mạnh và chỉ mới viêm tiểu phế quản, chưa ảnh hưởng đến phổi.

Theo các chuyên gia, RSV thường gây viêm tiểu phế quản, viêm phổi ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 12 tháng tuổi – lứa tuổi dễ suy hô hấp nếu không xử trí sớm.

Phát hiện sớm nên dù phải nhập viện theo dõi nhưng bé vẫn vui vẻ, không quấy khóc mệt mỏi.

2. Hãy luôn đảm bảo đường thở thông thoáng

Ban ngày bé nhà Uyên vẫn vui chơi ăn uống bình thường, thế nhưng cứ đến giờ ngủ là bé sẽ gần như ngạt mũi đến mức không thể thở được khiến con mệt mỏi và quấy khóc.

Trong suốt 7 ngày điều trị trong viện, Uyên tuân thủ lắng nghe dặn dò của bác sĩ và nhận thấy việc đảm bảo đường thở cho con được thông thoáng sạch sẽ là điều tối quan trọng.

Hút mũi thường xuyên: Mặc dù bé không mấy hợp tác với việc hút mũi nhưng không thể không hút. Thường thì mẹ bỉm này sẽ nhỏ nước muối sinh lý và hút mũi cho con bằng máy hút mũi.

Với các bé bụ bẫm, lấy ven rất khó nên mẹ hãy cố gắng giữ kim lưu cho con. Hãy dùng tất chân người lớn hoặc khăn xô buộc lại để con không giật dây truyền ra.

Khí dung đúng: Sử dụng các thuốc theo chỉ định bác sĩ. Phòng cách ly có bé nhà mình và 1 bé nữa cùng bị RSV, 2 đứa được bác sĩ kê khí dung khác nhau nên việc khí dung như thế nào, bằng thuốc gì các mẹ hãy đợi chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra thì bác sĩ cũng dặn nên khí dung cho con khoảng 30 phút trước khi đi ngủ buổi đêm để con được ngủ yên giấc hơn.

Dùng thuốc đúng chỉ định: Bé nhà Uyên có chỉ định dùng kháng sinh truyền bằng máy, kèm theo thuốc ho và long đờm (1 số bé được bác sĩ khuyên nên vỗ rung, ép đờm). Ngoài ra, bác cũng kê thêm men tiêu hóa vì khi dùng kháng sinh, bé nhà Uyên có hiện tượng đi ngoài.

3. Cho bú thật nhiều và cho đi chơi

Cho bú nhiều và cho con đi dạo thay vì cứ ở mãi trong phòng bệnh.

May mắn là bé nhà Uyên ăn sữa mẹ hoàn toàn và cô cho con ti trực tiếp nên những ngày ở viện không quá lích kích, có điều thay vì cho con bú theo cữ thì Uyên để con ti mẹ nhiều hơn, vừa là để tăng đề kháng cho con vừa là để trấn an con mỗi lần lấy máu, truyền thuốc. Sữa mẹ chứa lượng lớn kháng thể IgA – lớp bảo vệ tự nhiên giúp đường hô hấp chống lại RSV.

Một điều nữa là nhất quyết không ở ru rú trong phòng bệnh. Sáng sớm và cuối giờ chiều, Uyên sẽ cho con đi dạo 1 chút, chỉ đi dưới sân viện chứ không sang các khoa khác để tránh lây chéo các bệnh khác.

4. Tuyệt đối không chủ quan

Mọi biểu hiện của con lúc này cần được mẹ ghi nhớ để có thể nói lại với bác sĩ. RSV có tiến triển rất phức tạp và dù con đang ở viện và có điều trị kháng sinh nhưng không gì có thể chắc chắn sẽ không viêm hô hấp nặng hơn.

Uyên luôn chú ý nếu mắt con có ghèn nhiều, ngay lập tức nhờ bác sĩ kiểm tra tai vì đây là 1 trong nhưng biểu hiện sớm của viêm tai giữa.

Khi con ngủ, cô cũng chú ý nhịp thở, tiếng thở và lồng ngực của con. Chỉ cần thấy có biểu hiện của rút lõm lồng ngực, cô cũng bảo ngay với các y tá, điều dưỡng trực vào thời điểm đó.

Ngoài ra, con có thể bị ảnh hưởng tiêu hóa nên các mẹ cũng nên chú ý dinh dưỡng cho con vào thời điểm này.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh nên các mẹ đừng chủ quan với các biểu hiện lạ của con.

Kết

Sau 1 tuần nằm viện, bé nhà Uyên đã ổn định và được bác sĩ cho về nhà. Mặc dù hiểu rằng, trẻ sau khi nhiễm RSV sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức đề kháng nhưng đó sẽ là hành trình tiếp theo của 2 mẹ con.

May mắn, bé nhà Uyên không có bị nặng hơn. Không sốt cao điều quan trọng nhất là không bị viêm phổi - cơn ác mộng với các mẹ có con nhỏ.

Đừng chủ quan với RSV đặc biệt là khi con dưới 12 tháng tuổi. Trực giác của người mẹ rất phi thường nhưng để có được trực giác đó thì mẹ cần phải có kiến thức để làm cơ sở đặt nghi vấn đúng bệnh.

Cuối cùng, nếu RSV đã tìm đến, hãy bình tĩnh và luôn tuân thủ phác đồ trị liệu của bác sĩ. Đừng thấy con có vẻ ổn ổn mà bỏ ngang giữa chừng.