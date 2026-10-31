Người đàn ông 57 tuổi có tới 58 đứa con, thừa nhận hối tiếc một điều

Ở tỉnh Uruzgan, Afghanistan, ông Muhammad Sadeq (57 tuổi), đang chật vật nuôi gia đình đông đến mức việc nhớ tên từng thành viên trở thành một thử thách. Theo BBC, ông có hơn 70 người con, trong đó 14 người đã qua đời, 58 người hiện còn sống.

Với gia đình ông, những nhu cầu thiết yếu như thức ăn, quần áo, nhiên liệu sưởi ấm vẫn là gánh nặng thường trực.

Ông Muhammad hiện sống trong căn nhà đất chia thành nhiều phòng nhưng không có cửa ra vào hay cửa sổ đúng nghĩa. Các lối vào được che bằng vải mỏng, không gian sinh hoạt chật chội và thiếu tiện nghi. Chỗ tắm giặt cũng được dùng để giặt quần áo, rửa bát đĩa, đôi khi làm nhà vệ sinh.

Con út của ông Muhammad Sadeq mới khoảng 3 tháng tuổi. Ảnh: BBC

Ông Muhammad sống với 4 người vợ, hiện có 58 đứa con. Trong đó, con út của gia đình mới khoảng 3 tháng tuổi. Số con đông đến mức ông không thể nhớ hết tên từng đứa, thường gọi chung là "con" hoặc "con trai".

Trong một lễ cưới, khi được hỏi tên cô con gái sắp làm lễ kết hôn, ông còn đọc nhầm tên một người con gái khác. Sau đó, ông phải nhờ con trai về hỏi lại mẹ để xác nhận.

Bữa ăn của gia đình ông Muhammad thường chỉ diễn ra 2 lần mỗi ngày, gồm bữa sáng và tối. Hai người vợ đảm nhận nấu nướng. Khi không có củi, các thành viên trong gia đình phải đốt giấy vụn để nấu ăn.

Vào mùa đông, các thành viên ăn cùng nhau trong phòng. Đến mùa hè, cả nhà tập trung ở sân trong.

Trong hoàn cảnh ấy, những đứa trẻ là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi nhất. Nhiều đứa trẻ đi chân đất vì gia đình không có tiền mua giày dép, có lúc chúng phải đi ngủ khi chưa được ăn no.

Người đàn ông 57 tuổi có tới 58 đứa con. Ảnh: BBC

Muhammad cho biết, ông từng cố gắng cho các con đến trường, nhưng chi phí học tập vẫn là trở ngại lớn. Ông mong muốn các con được học hành đầy đủ, song việc đảm bảo đủ thức ăn cho cả gia đình đã là một việc khó khăn.

Hiện ông Muhammad làm việc tại một đại lý ô tô. Khoản thu nhập chính của ông đến từ tiền hoa hồng bán xe, khoảng 1.000 Afghani (gần 400.000 đồng) mỗi chiếc. Số tiền này không đủ trang trải tiền ăn, quần áo và học hành cho các con.

Nhìn lại quyết định xây dựng một gia đình đông con, ông Muhammad thừa nhận nếu biết trước những áp lực tài chính sẽ phải đối mặt, ông đã không có nhiều con đến vậy.

Ông Muhammad kết hôn lần đầu vào năm 20 tuổi. Cả bốn người vợ của ông đều kết hôn khi mới từ 13 đến 16 tuổi. Được biết, người đàn ông sắp bước vào tuổi lục tuần đã phải dành nhiều năm tích cóp tiền sính lễ cho mỗi lần kết hôn.

Ông cho rằng việc những người vợ còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh là một trong những nguyên nhân khiến một số người con của ông qua đời. Bản thân ông cũng thừa nhận không thể chu toàn trách nhiệm với tất cả các con.

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"Các con tôi đã mất vì mẹ của chúng còn quá trẻ. Họ không biết cách chăm sóc con, cho con bú hay nuôi dưỡng chúng. Một số người con của tôi qua đời vì bệnh lao, ho gà và sởi", ông kể.

Việc mang thai và sinh con ở tuổi vị thành niên có thể làm gia tăng nguy cơ đối với sức khỏe của người mẹ và trẻ sơ sinh. Những lần mang thai liên tiếp cũng có thể tạo thêm gánh nặng cho sức khỏe phụ nữ.

Câu chuyện của ông Muhammad vì thế không chỉ là vấn đề một người cha có quá nhiều con, mà còn cho thấy những khó khăn chồng chất khi kết hôn sớm, sinh nhiều con và thiếu điều kiện kinh tế để chăm sóc gia đình.

Hiện không có nguồn thu nhập ổn định ngoài tiền hoa hồng bán ô tô, ông Muhammad kêu gọi những nhà hảo tâm hỗ trợ giúp gia đình bớt khó khăn. Mong muốn lớn nhất của người đàn ông này là con được đến trường đầy đủ và gia đình được ăn no.

Minh Hoa (t/h)