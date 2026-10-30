Con trai MC Mai Ngọc ngồi ngay ngắn học bài cùng mẹ từ 7h sáng: Mới 18 tháng đã biết nói nhiều từ, nhận diện cả biển báo giao thông

Từ khi chào đời, bé Panda - con trai đầu lòng của MC Mai Ngọc và ông xã doanh nhân, luôn nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu, cậu bé còn khiến nhiều người bất ngờ bởi khả năng học hỏi nhanh và sự hoạt bát ở độ tuổi còn rất nhỏ.

7 giờ sáng đã ngồi học bài cùng mẹ Ngọc, mẹ hỏi đến đâu Panda trả lời đến đấy

Mới đây, nữ MC tiếp tục khiến hội mẹ bỉm thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc ngồi học cùng con trai 18 tháng tuổi. Trong buổi học, Panda ngồi ngay ngắn bên mẹ, chăm chú nhìn vào những hình ảnh trong sách. Nữ MC liên tục chỉ vào các hình vẽ, đặt câu hỏi để con nhận biết và gọi tên. Điều đáng yêu là mẹ Ngọc chỉ đến đâu, Panda hào hứng trả lời đến đó.

Bé Panda ngồi học ngay ngắn cùng mẹ Mai Ngọc.

Dù mới 18 tháng tuổi, cậu bé đã biết nói khá nhiều từ, có thể nhận diện các màu sắc, hình ảnh quen thuộc. Đặc biệt, Panda còn khiến nhiều người ngạc nhiên khi nhận biết được cả những loại biển báo, tín hiệu giao thông. Mỗi lần trả lời đúng câu hỏi của mẹ, nhóc tì lại tỏ ra vô cùng thích thú.

Nhìn Panda ngồi học chăm chú, hợp tác với mẹ, nhiều phụ huynh không khỏi xuýt xoa và thi nhau "xin vía" cho con mình cũng lanh lợi, ham học như vậy. Bên cạnh những lời khen dành cho cậu bé, không ít mẹ bỉm còn tò mò hỏi thăm cuốn sách Mai Ngọc sử dụng để dạy Panda, mong tìm mua tài liệu tương tự cho con học tại nhà.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên cách nuôi dạy con của MC Mai Ngọc thu hút sự quan tâm. Ngay từ khi Panda mới chào đời, nữ MC đã chú trọng tạo môi trường giúp con phát triển khả năng quan sát, ngôn ngữ và nhận thức.

Bé Panda có giáo viên đến nhà dạy học từ khi mới 10 tháng tuổi

MC Mai Ngọc từng chia sẻ rằng cô đã cho con tiếp xúc với những bộ tranh kích thích thị giác khi bé mới 10 ngày tuổi. Theo từng giai đoạn phát triển, nữ MC lại lựa chọn các loại sách tranh, thẻ hình, đồ chơi nhận biết màu sắc và hình ảnh phù hợp. Thay vì ép con học theo khuôn mẫu, cô ưu tiên những hoạt động vừa học vừa chơi, giúp bé tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên.

Đáng chú ý, Mai Ngọc còn đặt ra nguyên tắc không cho Panda xem điện thoại. Cô từng chia sẻ: "Panda tuyệt đối không được xem điện thoại. Ở với em, mẹ cũng không dùng điện thoại nên luôn phải tìm trò chơi mới, vừa học vừa chơi".

Chính vì thế, nữ MC thường xuyên tìm tòi các trò chơi tương tác, đọc sách và trò chuyện cùng con. Với cô, việc dạy trẻ không nhất thiết phải bắt đầu bằng những bài học phức tạp mà có thể đơn giản là chỉ vào một bức tranh, hỏi con đó là gì, màu gì, rồi khuyến khích bé nói và ghi nhớ.

Không chỉ được mẹ trực tiếp dạy học, Panda còn có cô giáo riêng đến nhà hướng dẫn. Ở thời điểm khoảng 10 tháng tuổi, Panda còn khá bỡ ngỡ, thậm chí mếu máo khi gặp cô. Thế nhưng, chỉ vài tháng sau, khi được 15 tháng tuổi, cậu bé đã trở nên dạn dĩ và hào hứng hơn hẳn. Vừa thấy cô giáo xuất hiện, Panda đã vui vẻ ra đón, nở nụ cười rạng rỡ.

Đặc biệt, khi bước vào giờ học, nhóc tì nhanh chóng ngồi ngay ngắn, tập trung quan sát và hợp tác với cô giáo. Tác phong nghiêm chỉnh của con trai khiến Mai Ngọc không giấu được niềm tự hào. Nhiều người nhận xét Panda tuy còn nhỏ nhưng đã có ý thức tham gia các hoạt động học tập.

Để con có điều kiện khám phá thế giới xung quanh, Mai Ngọc cũng dành riêng một không gian trong nhà cho sách vở và đồ chơi giáo dục. Trong phòng của Panda có kệ sách riêng với nhiều loại sách tranh, sách tiếng Việt, tiếng Anh và tài liệu phù hợp với độ tuổi.

Việc có kệ sách riêng không chỉ giúp Panda dễ dàng tiếp xúc với sách mỗi ngày mà còn góp phần hình thành thói quen yêu thích việc đọc, xem tranh và khám phá những điều mới lạ.

Đặc biệt, Mai Ngọc không chỉ chú trọng việc con học được bao nhiêu từ, nhận biết được bao nhiêu hình ảnh mà còn quan tâm đến tính kỷ luật và sự ngăn nắp. Sau mỗi buổi học, Panda được hướng dẫn cất sách trở lại giá, không để sách vở bừa bãi. Những hành động nhỏ như lấy sách ra học rồi cất lại đúng chỗ cũng là cách nữ MC rèn cho con ý thức giữ gìn đồ dùng và thói quen gọn gàng từ sớm.

Có thể thấy, đằng sau sự lanh lợi của Panda là sự đồng hành và đầu tư nhiều tâm sức của mẹ. Từ những buổi học với cô giáo, khoảnh khắc hai mẹ con cùng xem sách đến việc tập cất sách gọn gàng, Mai Ngọc đang từng bước xây dựng cho con một môi trường phát triển giàu tương tác.

Với không ít mẹ bỉm, điều đáng học hỏi từ Mai Ngọc không chỉ là lựa chọn sách gì cho con mà còn là cách người mẹ kiên trì đồng hành, biến những bài học đầu đời thành niềm vui mỗi ngày.