Người bố đưa con gái đến trường mầm non, nửa giờ sau bất ngờ thấy con trên xe của một người phụ nữ lạ

Những ngày đầu năm học, nhiều phụ huynh đưa con đến trường mầm non rồi đứng ngoài cửa thêm vài phút, chỉ đến khi tận mắt thấy giáo viên nắm tay con đi vào lớp mới yên tâm rời đi. Có người còn đùa rằng trẻ chưa chắc đã khóc vì nhớ bố mẹ, nhưng phụ huynh mới là người khó buông tay.

Với những gia đình có con nhỏ, việc đưa đón mỗi ngày cũng là một phần trong hành trình đồng hành cùng con. Thế nhưng một sự việc xảy ra tại Trịnh Châu, Trung Quốc, đã khiến không ít phụ huynh giật mình khi biết chuyện.

Anh Vương, chủ một quán ăn nhỏ, vốn có lịch sinh hoạt rất đều đặn. Mỗi ngày, anh đưa con gái đến trường mầm non lúc 8h30. Hôm xảy ra sự việc cũng không có gì khác thường. Anh tận mắt nhìn thấy giáo viên đón bé vào khuôn viên trường rồi mới yên tâm đi xe đến một khu chợ cách đó khoảng 2km để mua nguyên liệu.

Người bố kể lại sự việc với truyền thông (Ảnh chụp màn hình)

Đang chọn rau, anh nhận được cuộc gọi từ vợ. Giọng người phụ nữ run lên khi nói rằng giáo viên vừa liên hệ với gia đình để hỏi: “Hôm nay con chưa đến trường sao?”.

Nghe vậy, anh Vương lập tức bỏ lại túi rau, vội vàng chạy về phía trường. Nhưng trên đường đi, một cảnh tượng khiến anh chết lặng. Con gái anh đang ngồi phía sau xe điện của một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ.

Anh lập tức chạy đến ôm lấy con. Người bố mất một lúc mới bình tĩnh lại.

Người phụ nữ đi cùng bé vội giải thích rằng khi đang đi xe trên đường, cô nhìn thấy bé gái đi một mình sát lề đường, xung quanh không có người lớn. Thấy đường phố đông xe cộ, cô lo đứa trẻ có thể gặp nguy hiểm hoặc bị người xấu tiếp cận nên đã đưa bé lên xe, định tìm cách liên hệ với gia đình.

Sau khi cảm ơn người phụ nữ tốt bụng, anh Vương không khỏi thắc mắc: Con gái rõ ràng đã được giáo viên đón vào trường, vậy tại sao chỉ một lúc sau lại một mình xuất hiện trên con đường cách trường gần 2 km?

Anh lập tức đưa con quay lại trường để làm rõ sự việc.

Anh Vương vô cùng hoang mang trước việc con gái không xuất hiện ở trường học (Ảnh minh họa)

Bé gái 4 tuổi đã tự đi ra khỏi trường như thế nào?

Ban giám hiệu nhà trường sau đó thừa nhận một loạt lỗ hổng trong công tác quản lý. Hóa ra sáng hôm đó, người đón trẻ ở cổng không phải giáo viên chủ nhiệm của bé. Trong quá trình bàn giao giữa các giáo viên, thông tin đã bị bỏ sót. Trường cũng chưa có hệ thống điểm danh khi học sinh đến lớp, đến thời điểm bắt đầu tiết học mới phát hiện thiếu một học sinh.

Đúng lúc đó, nhân viên bảo vệ lại xin nghỉ đột xuất vì việc gia đình và đến trường muộn khoảng 2 tiếng. Cổng trường không có người trông coi và cũng không được khóa chặt. Một đứa trẻ hơn 4 tuổi có thể dễ dàng kéo cửa rồi tự đi ra ngoài. Bé gái sau đó đi dọc theo vỉa hè và đến khu chợ cách trường khoảng 2 km, nơi em tình cờ được một người phụ nữ phát hiện.

Sau sự việc, đại diện nhà trường đến tận nhà xin lỗi, đồng thời cam kết rà soát và khắc phục toàn bộ quy trình an ninh, đón trả trẻ và điểm danh. Hiệu trưởng cũng đề nghị hỗ trợ gia đình bằng cách chi trả học phí 3 tháng còn lại.

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Red Star News)

Tuy nhiên, với gia đình anh Vương, khoản bồi thường không thể xóa được nỗi sợ hãi sau sự việc. Lần này, con gái họ may mắn gặp một người xa lạ sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng nếu em đi xuống lòng đường, gặp tai nạn hoặc rơi vào tay một người có ý đồ xấu, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều. Gia đình không mất nhiều thời gian tranh luận về chuyện bồi thường mà nhanh chóng làm thủ tục chuyển trường cho con.

Điều phụ huynh cần ở một trường mầm non

Với nhiều gia đình, khi lựa chọn trường mầm non cho con, điều được đặt lên hàng đầu không nhất thiết là đồ dùng học tập đắt tiền hay số lượng hoạt động ngoại khóa. Quan trọng hơn cả là cảm giác yên tâm khi giao con cho nhà trường.

Một cánh cổng được kiểm soát chặt, quy trình bàn giao rõ ràng, việc điểm danh được thực hiện đầy đủ và giáo viên biết chính xác học sinh của mình đang ở đâu đều là những khâu tưởng nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn.

Bởi với trẻ mầm non, chỉ một sơ suất trong quá trình bàn giao hay một cánh cổng không được kiểm soát cũng có thể khiến một đứa trẻ rời khỏi nơi vốn được cho là an toàn nhất. Khi đó, những lời xin lỗi hay bồi thường sau sự việc cũng khó có thể lấy lại niềm tin mà gia đình đã trao cho nhà trường.

Theo Sohu