Ngược đời: Minh tinh "lồng lộn" mãi chẳng ăn ai, vừa luộm thuộm lên thảm đỏ lập tức gây sốt

Thông thường, thảm đỏ Cbiz luôn là nơi để các mỹ nhân phô diễn những thiết kế lộng lẫy, cầu kỳ và lấp lánh. Thế nhưng mới đây, Kim Thần lại trở thành tâm điểm khi phá vỡ mọi quy tắc, thay vì diện váy dạ hội, nữ diễn viên xuất hiện với outfit như đi dạo phố khi tham dự Tuần lễ Điện ảnh Hải Lãng. Chính nhan sắc nổi bật và thần thái tự tin đã khiến mỹ nhân sinh năm 1990 ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán trên MXH, leo thẳng lên hotsearch Weibo.

Giải thích về bộ cánh này, phía Phòng làm việc của nữ diễn viên cho biết cô nhận được thông báo tham dự quá gấp, đúng lúc đang đi du lịch nên đã diện luôn đồ đi chơi lên thảm đỏ. Đáng chú ý, dù lạc quẻ giữa đám đông nhưng Kim Thần lại nhận được không ít lời khen từ cộng đồng mạng.

Outfit đi thảm đỏ độc lạ hiếm thấy của Kim Thần. (Nguồn: Weibo)

Không váy áo thướt tha, Kim Thần khiến netizen bất ngờ khi bước lên thảm đỏ với áo crop-top len và quần jeans, khoe trọng vòng eo săn chắc cùng làn da mịn màng. Chiếc quần jeans cạp trễ, ống rộng và tối màu được phối cùng khăn lụa nhỏ buộc hờ ở thắt lưng khiến cô trở nên trẻ trung và cá tính. Mái tóc buông xõa nhẹ nhàng, rẽ ngôi giữa kết hợp với khuôn mặt mộc như không trang điểm càng khiến dân tình phải xuýt xoa với nhan sắc cũng như độ tự tin của Kim Trần trước ống kính truyền thông. Dù không tạo hình cầu kỳ nhưng Kim Thần vẫn tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc bằng nụ cười rạng rỡ.

Sự tự tin và khác biệt đã giúp Kim Thần chiếm trọn spotlight thảm đỏ, chứng minh visual nổi bật không cần đến áo váy lộng lẫy.

Netizen cho rằng outfit này của Kim Thần đơn giản nhưng vẫn rất đẹp, giúp cô trẻ ra trông thấy. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng diện đồ lộng lẫy chưa chắc đã nổi bật và ấn tượng bằng trang phục này.