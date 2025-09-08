Mùa thu không chỉ nhuộm vàng hàng cây, mang đến bầu không khí dịu dàng, mà còn mở ra những gợi ý thời trang tinh tế cho phái đẹp. Trong đó, gam nâu từ chocolate, caramel cho đến cocoa chính là sắc màu được yêu thích nhất. Sự ấm áp, sâu lắng của nâu khi kết hợp cùng các tông xanh, vàng, đỏ… sẽ tạo nên những bản phối vừa thanh lịch vừa cá tính, phù hợp cho nhiều lứa tuổi. Dưới đây là 5 công thức phối đồ với gam nâu giúp bạn sang chảnh trọn mùa thu.

1. Chocolate nâu + Xanh rêu

Sự hòa quyện giữa nâu chocolate trầm ấm và xanh rêu huyền bí tạo nên một tổng thể thanh lịch, vừa giữ được nét cổ điển vừa tăng chiều sâu thị giác. Một chiếc váy xanh rêu phối cùng túi xách và giày nâu, hoặc đơn giản là áo xanh rêu kết hợp quần tây ống rộng màu nâu, đủ để bạn trở thành điểm nhấn trong không gian thu.

2. Caramel nâu + Vàng cúc

Nếu muốn thêm chút tươi sáng mà vẫn giữ chất ấm áp, hãy thử mix caramel nâu cùng sắc vàng cúc. Một bộ suit nâu kết hợp túi xách vàng sẽ vừa hút mắt vừa nâng tầm thần thái. Hay chỉ đơn giản áo sơ mi vàng phối cùng quần nâu ống rộng cũng đủ để bạn nổi bật trên phố thu.

3. Nâu quả thông + Cam hoàng hôn

Cam là sắc màu của năng lượng, khi kết hợp cùng nâu quả thông sẽ tạo nên outfit vừa ấm áp vừa rực rỡ. Bạn có thể chọn áo khoác cam rực rỡ đi cùng quần nâu, hoặc bộ đồ nâu điểm xuyết phụ kiện cam – tất cả đều mang lại cảm giác trẻ trung nhưng không kém phần tinh tế.

4. Nâu sa mạc + Xanh biển muối

Đây là gợi ý dành cho nàng chuộng sự nhẹ nhàng, thanh thoát. Nâu sa mạc khi đi cùng xanh biển muối mang lại cảm giác thư giãn, tinh khôi nhưng vẫn giữ độ sang trọng. Một chiếc váy hai dây nâu mặc ngoài sơ mi xanh nhạt, hoặc túi – giày nâu kết hợp outfit xanh trắng, chính là lựa chọn lý tưởng cho những ngày se lạnh.

5. Nâu cocoa + Đỏ Burgundy

Nếu muốn outfit toát lên sự quyến rũ và quý phái, hãy thử kết hợp nâu cocoa với đỏ Burgundy. Một chiếc áo nâu kết hợp quần đỏ rượu vang hay ngược lại, váy đỏ điểm xuyết áo khoác nâu sẽ tạo nên diện mạo vừa gợi cảm vừa tinh tế. Đây là cặp màu không thể thiếu trong tủ đồ thu, giúp bạn tự tin trong mọi buổi tiệc hay sự kiện quan trọng.

Gam nâu không hề “già nua” như nhiều người vẫn nghĩ, ngược lại, nếu phối khéo léo, nó còn giúp bạn tỏa sáng hơn bất kỳ gam màu nào. Thu này, hãy để nâu trở thành ngôn ngữ thời trang của bạn: ấm áp, tinh tế và đầy sức hút.