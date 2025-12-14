Ngồi giữa dàn Em Xinh, Tóc Tiên gọi mình là phản diện

Tối 12/12, siêu sự kiện Year-End Holiday của Louis Vuitton đã chính thức diễn ra với sự có mặt của loạt hot name Vbiz đến từ cả 3 mảng: Âm nhạc - Điện ảnh - Thời trang & Phong cách sống. HIEUTHUHAI, Tóc Tiên, Bích Phương, Liên Bỉnh Phát, Quỳnh Anh Shyn… cùng hội tụ tại đây, tạo thành thảm đen quyền lực nhất tháng 12. Giữa dàn sao trẻ đầy năng lượng, Tóc Tiên nổi bật như một chị đại với thần thái và phong cách sang trọng.

Tóc Tiên xuất hiện giữa đám đông người hâm mộ chờ đợi tối 12/12.

Nữ ca sĩ tỏa sáng hơn bao giờ hết với chiếc váy đen xếp tầng từ Louis Vuitton - thiết kế vừa sang trọng vừa hiện đại. Phần corset da bóng ôm sát tôn lên vòng eo con kiến, phần chân váy xếp tầng tạo độ phồng vừa đủ mang đến vẻ nữ tính nhưng không kém phần mạnh mẽ.

Điểm nhấn của tổng thể chính là chiếc Louis Vuitton Capucines Bag tua rua đính pha lê lấp lánh - một thiết kế độc đáo và sang trọng, hoàn hảo cho một đêm tiệc thời trang đẳng cấp. Full look tối giản nhưng không đơn giản của Chị Đẹp Tóc Tiên được nhận xét quá dịu - vừa đủ nổi bật để thu hút mọi ánh nhìn, nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch và tinh tế đặc trưng của Louis Vuitton.

Đằng sau khoảnh khắc người đẹp đứng trên thảm đen của nhà mốt Pháp tồn tại một câu chuyện hậu trường thú vị, rằng trước đó, trên đường đến đêm tiệc, Tóc Tiên thông qua broadcast cá nhân đã có những chia sẻ hài hước và chân thành đến người hâm mộ cũng như các hậu bối đồng nghiệp:

"Tiên đang trên đường tới tiệc cuối năm của Louis Vuitton. Hôm nay rất đông anh chị em nghệ sĩ, chắc mình thuộc top lớn tuổi nhất quá. Các em gặp mình hay ngại, ít dám bắt chuyện, giống mình hồi xưa cũng ngại và sợ các anh chị lớn hihi. Mặt mình vốn cơ địa phản diện nữa. Thôi đừng ngại nhá. Tôi là 1 cô Kim Ngưu nhìn rất mean nhưng cũng nice."

Lời chia sẻ này giúp người hâm mộ hiểu hơn và trân trọng sự tinh tế của Tóc Tiên. Với visual cá tính, nữ ca sĩ vốn được biết đến với hình tượng mạnh mẽ và đôi lúc lạnh lùng - đã tự nhận mình có cơ địa phản diện, nhưng thực chất lại rất nice (tốt bụng). Đây cũng là lần hiếm hoi Tóc Tiên thừa nhận rằng vẻ ngoài của cô có thể khiến người khác cảm thấy ngại ngùng khi tiếp cận, nhưng đằng sau đó là một tính cách ấm áp, thân thiện và luôn sẵn sàng chia sẻ với đàn em.

Ngại ngùng là thế, nhưng khung hình chung giữa "Chị Đẹp" Tóc Tiên và dàn "Em Xinh" có phần áp đảo đã là câu trả lời mỹ mãn nhất.

Trong bức ảnh tập thể tại sự kiện, Tóc Tiên ngồi giữa dàn sao trẻ như Quỳnh Anh Shyn, Orange, Mỹ Mỹ, Juky San.. và các gương mặt hot hit khác. Dù tuổi đời và tuổi nghề đều lớn hơn, Tóc Tiên vẫn tỏa sáng không kém với thần thái tự tin, nụ cười rạng rỡ và vẻ ngoài không tuổi.

Khung hình chung của các nhan sắc đình đám đã tạo nên một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất buổi tối. Hai vũ trụ "Chị Đẹp" và "Em Xinh" gặp gỡ ngoài điểm chung là âm nhạc còn cùng nhau tỏa sáng, mỗi người một vẻ tạo nên spotlight mang tên Louis Vuitton.