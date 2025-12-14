Louis Vuitton đã có một năm “bội thu” chưa từng có cùng showbiz Việt

Nhắc đến thế giới thời trang xa xỉ, Louis Vuitton gần như luôn là cái tên bật lên đầu tiên. Nhưng bước sang 2025, sức nóng của thương hiệu này tại Việt Nam không chỉ duy trì mà còn bùng nổ ngoạn mục. Làng thời trang Việt mở màn năm mới bằng một chuỗi khoảnh khắc "định danh Louis Vuitton", từ sân khấu countdown chật kín người, thảm đỏ lễ trao giải, những khoảnh khắc viral càn quét mạng xã hội cho đến tận sàn diễn quốc tế. Ở bất kỳ "điểm nóng" nào, cũng có sự hiện diện của Louis Vuitton bên cạnh loạt ngôi sao đình đám nhất Vbiz, tạo nên một năm mà thương hiệu nước Pháp gần như bao phủ toàn bộ spotlight.

Độ xuất hiện dày đặc của nhà mốt nước Pháp

Ngay trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới, phố đi bộ Nguyễn Huệ gần như "nổ tung" khi Sơn Tùng M-TP xuất hiện giữa biển người, nổi bật trong set denim nằm trong BST Xuân – Hè 2024 của Louis Vuitton. Nam ca sĩ khoác lên mình Embroidered Denim Overshirt trị giá 3.600 Euro (~96 triệu đồng) và Embroidered Bootcut Denim Pants giá 3.000 Euro (~80 triệu đồng), tạo nên một tổng thể mạnh mẽ, cá tính và đậm chất "Sếp".

Không chỉ gây sốt bởi visual đỉnh cao và phong thái cool ngầu vốn có, Sơn Tùng còn khiến sân khấu bùng nổ khi bất ngờ tặng chiếc áo hiệu cho một fan nữ may mắn, giúp khoảnh khắc này trở nên viral. Câu nói "Flop quá thì cứ ghi tên anh vào" của nam ca sĩ bỗng trở thành… ngoại lệ. Louis Vuitton thì chưa bao giờ biết flop và màn mở bát năm mới của Sơn Tùng như một lời báo hiệu 2025 sẽ là năm Louis Vuitton rực sáng tại Việt Nam.

Sơn Tùng diện full cây LV tại sự kiện countdown.

Không kém cạnh "màn mở bát" của Sơn Tùng, tối 12/1 tại WeChoice Awards 2024, SOOBIN cũng chiếm trọn spotlight khi xuất hiện trong full set denim Louis Vuitton, kết hợp cùng chiếc chain belt trị giá hơn 179 triệu đồng. Tuy nhiên, thứ khiến mạng xã hội thật sự bùng cháy lại không nằm ở outfit mà ở một khoảnh khắc siêu đời thường nhưng cực kỳ viral.

Trong lúc nhận loạt giải thưởng, SOOBIN được bắt gặp đang cặm cụi… nhét cúp vào chiếc Louis Vuitton Speedy P9 Bandoulière 40 màu xanh turquoise, món phụ kiện có giá 285 triệu đồng. Chiếc túi xa xỉ bỗng hóa thành "túi 3 gang" chứa đủ loại kỷ niệm chương, tạo nên hình ảnh vừa sang, vừa duyên, vừa hết sức thời trang.

SOOBIN cực điển trai và nổi bật trong set denim của LV cùng chiếc túi Speedy P9 Bandoulière 40 màu xanh turquoise.

Chiếc Speedy tiệp tục chứng minh được sức hút và càng viral hơn khi xuất hiện cùng Sơn Tùng tại chợ Bến Thành. Lại một lần nữa, Louis Vuitton chiếm spotlight cõi mạng. Chiếc Speedy P9 Bandoulière 40 màu vàng rực trị giá gần 300 triệu đồng (9.250€) được Sơn Tùng thoải mái dùng để… đựng xoài, măng cụt. Hình ảnh đối lập giữa túi hiệu xa xỉ và cảnh mua trái cây bình dân khiến netizen cực kỳ thích thú và tiếp tục lan truyền rầm rộ.

Sơn Tùng dùng chiếc túi LV 300 triệu đựng măng cụt.

Logo của Louis Vuiton xuất hiện dày đặc trong tủ đồ của sao Vbiz.

Louis Vuitton còn đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình sáng tạo tại Việt Nam khi chính thức khai mạc triển lãm Savoir Rêver – một không gian nghệ thuật sống nơi di sản thủ công, tinh thần du hành và dấu ấn bản địa hòa quyện đầy cảm hứng. Sự kiện khai mạc Savoir Rêver còn ghi dấu với sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi bật trong giới nghệ thuật và giải trí như siêu mẫu Thanh Hằng, rapper HIEUTHUHAI, fashionista Chloe Nguyễn, ca sĩ AMEE, Tóc Tiên, hoa hậu Lương Thùy Linh,...

Tâm điểm của triển lãm chính là những chiếc rương mang tính biểu tượng – khởi nguyên cho di sản trứ danh của Louis Vuitton. Đặc biệt, lần đầu tiên, cảnh sắc Vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên thế giới UNESCO công nhận được tái hiện sống động trên một thiết kế rương dành riêng cho thị trường Việt Nam. Tác phẩm tháp rương Ha Long Bay Trunk độc bản này là sự kết hợp giữa kỹ nghệ thủ công Pháp tinh xảo và di sản văn hoá đặc trưng của Việt Nam.

Bên cạnh những chiếc rương, Savoir Rêver còn là nơi tôn vinh bộ sưu tập nội thất Objets Nomades – các thiết kế độc đáo mang tinh thần du hành không biên giới. Mỗi tác phẩm là sự kết tinh giữa trí tưởng tượng táo bạo và tay nghề thủ công thượng thừa của NTK nổi tiếng Brazil Humberto Campana cùng với Louis Vuitton đã tạo nên những món đồ nội thất vừa hiện đại vừa có chiều sâu văn hóa.

Triển lãm Savoir Rêver: Louis Vuitton và hành trình kiến tạo giấc mơ.

SOOBIN cùng chiếc tháp rương Ha Long Bay Trunk của Louis Vuitton.

Hợp tác với loạt sao hot tại các sự kiện mang tầm cỡ quốc tế

Cuối tháng 6, HIEUTHUHAI trở thành nghệ sĩ Việt duy nhất được Louis Vuitton mời tham dự Paris Fashion Week 2025 – show Menswear Spring/Summer 2026 tại Centre Pompidou. Một lần nữa, Louis Vuitton lại ghi điểm trong lòng fan Việt. Không chỉ đơn thuần là khách mời, HIEUTHUHAI được xếp ghế front-row cạnh loạt tên tuổi tầm cỡ: j-hope (BTS), Jay-Z, Beyoncé, Bradley Cooper, Jackson Wang…

HIEUTHUHAI - nghệ sĩ Việt được Louis Vuitton ưu ái đặc biệt ở Paris Fashion Week.

Tháng 7, Louis Vuitton tiếp tục khiến giới mộ điệu "đứng ngồi không yên" khi gửi lời mời Tóc Tiên sang Osaka (Nhật Bản) tham dự sự kiện kỷ niệm 170 năm thành lập thương hiệu. Nữ ca sĩ diện trang phục tối giản với chân váy chữ A và crop-top tôn lên hình thể đáng ngưỡng mộ. Cô xuất hành cùng vali và túi là món quà của nhà mốt xa xỉ.

Tóc Tiên dự sự kiện kỷ niệm 170 năm thành lập thương hiệu theo lời mời của Louis Vuitton.

Hình ảnh thư và quà của thương hiệu gửi tặng Tóc Tiên.

Tóc Tiên xuất hiện tại không gian trưng bày đặc biệt Yayoi Kusama đặt tại Espace Osaka – nơi tinh thần "Infinity" được tái hiện trọn vẹn như một dấu ấn nghệ thuật mang tính biểu tượng, gắn liền với di sản sáng tạo của Louis Vuitton. Không đơn thuần là một điểm dừng chân triển lãm, đây còn là lát cắt tiêu biểu cho mối giao thoa giữa thời trang cao cấp và nghệ thuật đương đại. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động toàn cầu của nhà mốt Pháp, được tổ chức nhằm tôn vinh hành trình gần hai thế kỷ không ngừng đổi mới, thử nghiệm và mở rộng ranh giới sáng tạo – những giá trị đã làm nên bản sắc Louis Vuitton suốt nhiều thế hệ.

Tóc Tiên sang chảnh, quyến rũ tại không gian trưng bày đặc biệt Yayoi Kusama.

Bên cạnh đó, nhằm mở rộng tầm nhìn vốn thấm đẫm tinh thần du hành, sáng tạo và nghệ thuật chế tác thủ công tinh xảo, Louis Vuitton chính thức đánh dấu bước ngoặt mới với sự ra mắt của dòng mỹ phẩm cao cấp mang tên La Beauté. BST trang điểm La Beauté Louis Vuitton - đánh dấu chương mới của lịch sử thương hiệu với "huyền thoại trang điểm" Pat McGrath trong vai trò Giám đốc sáng tạo, tái định nghĩa về thế giới làm đẹp cao cấp.

La Beauté là bước tiến tự nhiên trong hành trình phát triển thương hiệu, chú trọng chất lượng, công thức lẫn sự đổi mới.

Đồng hành cùng các nghệ sĩ trong những khung hình tạp chí

Một lần nữa, HIEUTHUHAI tiếp tục khẳng định vị thế trong "vũ trụ Louis Vuitton" khi xuất hiện trên ELLE Việt Nam trong bộ ảnh giới thiệu BST Thu Đông 2025 của nhà mốt. Với concept denim bụi bặm và phá cách, nam rapper mang theo chiếc túi Speedy như một "người bạn đồng hành" xuyên suốt từng khung hình, vừa phóng khoáng lại vừa thời thượng.

HIEUTHUHAI trong Bộ sưu tập Thu Đông 2025 của Louis Vuitton do tạp chí ELLE Vietnam thực hiện.

Sở hữu phong cách thời trang độc đáo và tư duy hình ảnh hiện đại, HIEUTHUHAI trở thành một trong những nghệ sĩ để lại dấu ấn mạnh mẽ nhất trong chuỗi hoạt động của Louis Vuitton suốt năm 2025. Anh không chỉ diện đồ, mà còn góp phần định hình tinh thần của thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

Đúng là nghệ sĩ ghi dấu mạnh mẽ nhất trong các hoạt động của Louis Vuitton trong năm 2025, HIEUTHUHAI cũng từng xuất hiện trên L'OFFICIEL với các thiết kế của Louis Vuitton.

Và đương nhiên không thể không nhắc tới Tóc Tiên, nữ ca sĩ đã trở thành cái tên được nhà mốt đình đám này ưu ái trong năm 2025. Tóc Tiên đã diện những thiết kế trong bộ sưu tập Louis Vuitton Thu Đông 2025 khi xuất hiện trên tạp chí HARPER'S BAZAAR, thể hiện tinh thần "phiêu" hết mình với đam mê của cô nàng.

Nữ ca sĩ Tóc Tiên diện trang phục thuộc BST Louis Vuitton Thu Đông 2025 trên trang bìa Harper's Bazaar Việt Nam số tháng 10/2025.



SOOBIN với gu thời trang thanh lịch và tinh tế cũng là nhân vật nổi bật trong chiến dịch hiện diện của Louis Vuitton tại Việt Nam. Anh đã xuất hiện trên trang bài tạp chí ELLE trong những thiết kế lịch lãm thuộc BST PRECOLLECTION Thu Đông 2025 của Louis Vuitton - nơi thời trang cao cấp gặp gỡ thiên nhiên và tinh thần đương đại trong âm nhạc của soobin được phản chiếu qua phong cách tự do, linh hoạt, không giới hạn. Đặc biệt SOOBIN kết hợp với rương di sản LV trunk mang đậm dấu ấn ALL-ROUNDER.

Nam ca sĩ SOOBIN trên trang bìa tạp chí ELLE.

Year-End Holiday 2025: Louis Vuitton chốt sổ năm bằng "bom tấn" thời trang với dàn sao cực khủng

Và dĩ nhiên, đến hẹn lại lên, sự kiện Year - End Holiday của Louis Vuitton tiếp tục khuấy đảo MXH trong tháng 12, quy tụ hàng loạt cái tên đình đám trong cả 3 lĩnh vực Điện ảnh - Âm nhạc - Thời trang. Dàn sao góp mặt gồm: HIEUTHUHAI, Tóc Tiên, Bích Phương, Liên Bỉnh Phát, Quỳnh Anh Shyn, MIN, AMEE, Song Luân…những nam thần và mỹ nhân Vbiz tề tựu trên thảm đen quyền lực. Sự kiện được ví như một "mini Met Gala" của Vbiz khi hội tụ đủ visual, thời trang, hiệu ứng truyền thông và sức lan tỏa từ loạt nghệ sĩ hàng đầu. Và có lẽ, chỉ có Louis Vuitton mới hội ngộ được cùng lúc dàn sao hot đến vậy.

Sự kiện Year-End Holidays của Louis Vuitton quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám của Vbiz.