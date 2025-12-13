Trang điểm hàng ngày nhưng da tôi vẫn mịn đẹp vì vừa dùng nước và dầu tẩy trang, tôi còn rất thích dùng bột rửa mặt

Sau rất nhiều thời gian tìm hiểu về các bí kíp làm đẹp, blogger Shu Shu đã phát hiện ra rằng: "Muốn da đẹp thì phải làm sạch đúng. Phải sạch thì da mới đẹp được". Ở Hàn, nơi phụ nữ makeup gần như mỗi ngày, việc tẩy trang và làm sạch sâu không chỉ là thói quen mà là một bước chăm sóc bắt buộc. Da chỉ đẹp khi đã sạch, bởi nền da sạch sẽ giúp da khỏe và hấp thụ trọn vẹn dưỡng chất từ những sản phẩm dưỡng.

Shu Shu đã chia sẻ 5 sản phẩm mà cô tin dùng suốt nhiều năm, giúp da luôn thông thoáng, ít mụn và giữ được độ mịn bóng đặc trưng của làn da Hàn.

1. KissMe Heroine Make Speedy Mascara Remover - bí quyết làm sạch mascara không rụng mi

Shu Shu cho biết nhiều người thường bỏ qua việc tẩy trang chuyên cho mắt, khiến mascara tích tụ lại sau mỗi lần makeup và dễ gây gãy rụng mi. Cô đặc biệt yêu thích sản phẩm mascara remover của KissMe vì nó có dạng giống mascara nhưng không có chổi, chỉ chứa dung dịch làm tan lớp mascara cứng đầu. Chỉ cần chuốt lên mi, đợi vài giây rồi lau nhẹ bằng bông tẩy trang, mọi lớp mascara chống nước đều trôi sạch mà không cần chà xát mạnh. Shu Shu nói rằng điều cô thích nhất là sản phẩm không hề gây cay mắt, rất phù hợp với những người hay đeo lens hoặc có vùng mắt nhạy cảm. Nhờ dùng sản phẩm này đều đặn, hàng mi của cô giữ được độ dày và mềm mại dù trang điểm liên tục.

2. Bioderma Sensibio H2O - nước tẩy trang "chân ái" cho làn da nhạy cảm

Khi được hỏi đâu là sản phẩm yêu thích nhất trong chu trình làm sạch, Shu Shu không ngần ngại chọn Bioderma Sensibio H2O. Cô nói rằng dù đã thử qua rất nhiều loại nước tẩy trang nhưng cuối cùng vẫn quay lại Bioderma vì kết cấu như nước, không để lại cảm giác dính hay trơn nhờn trên mặt. Đặc biệt, cô thích sự dịu nhẹ của sản phẩm, dùng được cả khi da hơi kích ứng hoặc nổi mẩn. Theo Shu Shu, bước này giúp loại bỏ lớp makeup mỏng, bụi bẩn bề mặt và chuẩn bị cho các bước làm sạch sâu tiếp theo. Với cô, Sensibio H2O là "món đồ không thể thiếu trong nhà tắm", nhất là bản dung tích lớn dạng pump cực kỳ tiện lợi trong những ngày bận rộn.

3. Hadalabo Goku Jyun Cleansing Oil - dầu tẩy trang giá mềm nhưng làm sạch cực tốt

Với những hôm makeup đậm, Shu Shu sẽ sử dụng dầu tầy trang để làm sạch sâu. Dù từng dùng qua rất nhiều loại dầu tẩy trang từ bình dân đến cao cấp, Shu Shu vẫn luôn giữ Hadalabo Goku Jyun trong danh sách yêu thích. Lý do là sản phẩm có khả năng nhũ hóa nhanh, cuốn trôi lớp chống nắng, kem nền và bụi bẩn mà không để lại cảm giác nhờn rít. Nhờ chứa Hyaluronic Acid, dầu tẩy trang giúp da mềm mịn, không bị khô căng sau rửa mặt. Điều này đặc biệt quan trọng với những nàng da khô hoặc phải makeup hàng ngày như Shu Shu. Cô còn chia sẻ rằng đây là sản phẩm phù hợp cho mọi loại da, giá dễ chịu nên ai cũng có thể dùng lâu dài mà không tốn kém. Với cô, dầu tẩy trang chính là bước "lấy sạch gốc dầu" để ngăn mụn đầu đen hình thành.

4. Papa Recipe Blemish Enzyme Powder Cleanser - bí mật giữ bề mặt da mịn như nhung

Shu Shu chia sẻ rằng khi chuyển sang dùng làm sạch bằng enzyme, cô mới thực sự thấy sự khác biệt rõ rệt về độ mịn của da. Sản phẩm bột enzyme của Papa Recipe là lựa chọn mà cô tin tưởng vì kết cấu bột rất mịn, gặp nước lập tức tạo bọt nhẹ giúp làm sạch lỗ chân lông và loại bỏ tế bào chết mà không làm tổn thương hàng rào da. Với cô, đây là bước quan trọng để da hấp thụ dưỡng chất tốt hơn và giữ được độ sáng tự nhiên. Shu Shu chỉ dùng 2-3 lần/tuần nhưng mỗi lần dùng đều cảm nhận rõ bề mặt da mượt hơn, tình trạng sạm xỉn giảm và makeup "ăn" hơn hẳn. Cô cũng khuyên những ai có da nhạy cảm có thể dùng giãn cách hơn, khoảng 5 ngày/lần vẫn rất hiệu quả.

5. Rawquest Barrier Enhancing Cleanser - sữa rửa mặt phục hồi hàng rào da

Một sản phẩm khác mà Shu Shu yêu thích là sữa rửa mặt Rawquest, sản phẩm cô đánh giá là cực kỳ dịu nhẹ và phù hợp cho da nhạy cảm. Sau khi tẩy trang, cô luôn rửa lại bằng Rawquest để đảm bảo da sạch hoàn toàn nhưng vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên. Kết cấu của loại sữa rửa mặt này không làm khô căng hay khiến da bị mất cân bằng pH. Shu Shu cho rằng đây là sản phẩm lý tưởng cho cả buổi sáng lẫn buổi tối, đặc biệt với những ai có hàng rào da yếu hoặc thường xuyên tiếp xúc với môi trường ô nhiễm. Nhờ kết hợp đầy đủ 5 bước này, cô luôn giữ được làn da mềm mịn, ít đổ dầu và hạn chế tối đa tình trạng bí tắc lỗ chân lông.

Shu Shu không có bí quyết dưỡng da cầu kỳ, cũng không chạy theo những sản phẩm xa xỉ. Điều giúp cô giữ được làn da mịn màng, sạch sâu và luôn rạng rỡ chính là thói quen làm sạch khoa học với 5 sản phẩm "chân ái" mà cô sử dụng suốt nhiều năm. Nhìn vào chu trình của Shu Shu, có thể thấy rằng làm sạch không chỉ là bước đầu tiên mà còn là nền tảng quan trọng nhất trong skincare. Khi da sạch đúng cách, mọi bước dưỡng sau đó - từ serum, kem dưỡng đến chống nắng - đều phát huy hiệu quả tối đa. Nếu bạn muốn sở hữu làn da trong trẻo, thoáng mịn như các cô gái Hàn, hãy bắt đầu từ việc xây dựng một chu trình làm sạch nghiêm túc. Chỉ cần kiên trì và chọn đúng sản phẩm phù hợp, bạn sẽ thấy làn da thay đổi rõ rệt từng ngày.