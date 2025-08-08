Hạnh phúc bên Shark Bình, Phương Oanh đóng cửa luôn thương hiệu thời trang tâm huyết

Sau nhiều năm tạo dấu ấn trên màn ảnh nhỏ, Phương Oanh - nữ diễn viên được khán giả yêu mến qua loạt phim truyền hình ăn khách - đã có bước chuyển mình đầy táo bạo khi lấn sân sang lĩnh vực thời trang. Năm 2022, cô thành lập thương hiệu riêng mang tên MIAH, không chỉ thể hiện tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ mà còn là minh chứng cho tình yêu lớn của cô với cái đẹp và lĩnh vực thời trang.

Không giống như nhiều nghệ sĩ chỉ đơn thuần gắn tên tuổi vào các sản phẩm để tăng độ nhận diện, Phương Oanh thực sự là một "bà chủ" toàn diện. Cô trực tiếp tham gia vào mọi công đoạn: Từ khâu lên ý tưởng thiết kế, kiểm soát chất lượng sản phẩm, lựa chọn chất liệu vải, cho đến việc làm người mẫu quảng bá cho chính thương hiệu của mình. Phong cách mà MIAH theo đuổi là sự thanh lịch, hiện đại, đậm chất công sở nhưng vẫn có tính ứng dụng cao, phù hợp cả khi đi làm, đi chơi hay dạo phố.

Điểm đặc biệt là các thiết kế của MIAH được cách điệu vừa đủ, không quá cầu kỳ nhưng vẫn giúp người mặc tôn dáng, giữ được vẻ chỉn chu, lịch sự - rất đúng với hình ảnh của Phương Oanh ngoài đời. Mức giá của sản phẩm cũng khá hợp lý với phân khúc tầm trung, dao động từ 400.000 đồng đến 2 triệu đồng. Nhờ sự đầu tư nghiêm túc và định hướng rõ ràng, ngay từ khi ra mắt, MIAH đã thu hút sự quan tâm của đông đảo chị em phụ nữ, đặc biệt là dân công sở đang tìm kiếm những trang phục vừa thanh lịch vừa thời thượng.

Tuy nhiên, đến giữa năm 2023, khi Phương Oanh và Shark Bình - hay còn được biết đến rộng rãi với cái tên Shark Bình - chính thức đăng ký kết hôn, mọi hoạt động của thương hiệu bắt đầu có dấu hiệu chững lại.

Đến cuối năm 2023, nhiều người hâm mộ nhận ra rằng MIAH dường như đã âm thầm đóng cửa. Trang fanpage và các nền tảng mạng xã hội của MIAH không còn cập nhật hình ảnh mới, các chiến dịch quảng bá cũng dừng lại một cách âm thầm. Không có thông báo chính thức, nhưng sự "im lặng" kéo dài của thương hiệu là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Phương Oanh đã gác lại niềm đam mê kinh doanh thời trang, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.

Sự rút lui này không khỏi khiến nhiều người tiếc nuối, bởi MIAH từng được kỳ vọng trở thành một thương hiệu thời trang công sở tiềm năng, với chất lượng tốt và phong cách riêng biệt. Thế nhưng, đối với Phương Oanh, có lẽ cô đã tìm thấy một vai trò mới - làm người vợ, người bạn đồng hành chăm sóc tổ ấm nhỏ bên cạnh Shark Bình, sau những năm tháng bận rộn với nghệ thuật và kinh doanh.

Trong thời điểm hiện tại, Phương Oanh không xuất hiện dày đặc trên truyền thông hay trong các sự kiện giải trí như trước. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những hình ảnh đời thường, nhẹ nhàng và hạnh phúc bên chồng, cho thấy sự viên mãn trong cuộc sống cá nhân.

Dẫu thương hiệu MIAH đã lặng lẽ rút lui khỏi thị trường, nhưng dấu ấn mà nó để lại trong lòng công chúng vẫn là minh chứng cho tinh thần sáng tạo và bản lĩnh của Phương Oanh. Biết đâu trong tương lai, khi đã sẵn sàng quay lại với đam mê, nữ diễn viên sẽ một lần nữa khiến người hâm mộ bất ngờ với những bước tiến mới trong lĩnh vực thời trang.