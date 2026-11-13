Ngô Tố Uyên xinh đẹp rạng rỡ bế con trai xuống sân chúc mừng Thành Chung lần đầu đeo băng đội trưởng

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trong trận thắng 2-0 của Đội tuyển Việt Nam trước Đài Bắc Trung Hoa tại giải giao hữu quốc tế tối 11/11 trên sân Thiên Trường, trung vệ Nguyễn Thành Chung đã có màn ăn mừng đầy cảm xúc bên gia đình nhỏ của mình.

Trong ngày đặc biệt lần đầu tiên chính thức đeo tấm băng đội trưởng Đội tuyển Việt Nam, Thành Chung nhận được sự cổ vũ trực tiếp từ hậu phương vững chắc trên khán đài. Bà xã Ngô Tố Uyên xuất hiện nổi bật với phong cách thanh lịch trong chiếc áo khoác dáng dài màu đen, đưa con trai đến sân để tiếp lửa cho chồng thi đấu.

Thành Chung hạnh phúc bế con trai xuống sân ăn mừng (Ảnh: Bongdadoisong, TVH News)

Đón lấy quý tử từ tay vợ, thủ quân mang áo số 16 không giấu được nụ cười rạng rỡ và niềm hạnh phúc. Thành Chung bế cậu nhóc thứ hai tiến ra sân, cùng các đồng đội chia sẻ niềm vui chiến thắng trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ có mặt tại sân Thiên Trường.

Ngô Tố Uyên khoe visual rạng rỡ (Ảnh: FBNV)

Trước đó một ngày, trong buổi họp báo trước trận, Thành Chung từng xúc động chia sẻ rằng việc được giao trọng trách đội trưởng ĐTQG là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực dìu dắt các đàn em để không phụ lòng tin của người hâm mộ. Màn trình diễn chắc chắn giúp hàng thủ Đội tuyển Việt Nam giữ sạch lưới trong ngày ra quân, cùng khoảnh khắc sum vầy ấm áp bên vợ con ngay dưới sân cỏ, đã giúp cột mốc mới trong sự nghiệp của trung vệ sinh năm 1997 trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết.