Chơi trò bác sĩ, bé gái lấy nhầm keo 502 nhỏ vào mắt em: Cách xử lý của mẹ đã cứu con gái

Keo 502 kết dính tức thì khi gặp nước nên được dùng rất phổ biến trong gia đình. Chẳng hạn, khi những món đồ nhỏ trong nhà bị hỏng, người ta thường dùng keo 502 để dán lại. Đây cũng là loại keo thường được dùng khi trẻ làm đồ thủ công.

Cuối tuần, hai chị em ở nhà chơi trò đóng vai. Hôm ấy, một bé đóng vai bác sĩ, bé còn lại đóng vai bệnh nhân.

Cô chị bảo em bị ốm, đau mắt nên chị sẽ nhỏ thuốc cho em. Cô bé chạy quanh nhà tìm, chợt nhìn thấy một lọ keo 502. Thấy lọ keo trông giống lọ thuốc nhỏ mắt, cô bé liền lấy keo 502 nhỏ vào mắt em.

Keo vừa rơi vào mắt chưa đầy ba giây, cô em đã khóc ré lên vì bị kích ứng. Mí mắt nhanh chóng dính lại. Vùng quanh mắt và không khí đều có độ ẩm nên hai mí mắt bên trái của cô bé dính chặt vào nhau.

Nghe tiếng con gái út la lớn ngoài phòng khách, người mẹ lập tức chạy ra. Nhìn thấy mắt con, chị vừa buồn cười vừa bất lực, vội kéo con vào phòng tắm rồi bảo cô chị mang nước đun sôi vừa để nguội đến. Chị liên tục xối nước từ khóe mắt ra phía ngoài để tránh nước chảy sang mắt bên kia. Vừa rửa mắt cho con, chị vừa bảo cô chị lấy thêm nước uống nguội, đồng thời bảo cô em đảo mắt lên, xuống, sang trái, sang phải.

Việc đảo mắt giúp dòng nước cuốn trôi một phần keo bám trên bề mặt mắt. Sau 20 phút rửa liên tục, keo dính trên mí mắt đã trôi đi, cô bé có thể mở mắt. Tuy nhiên, em nói mắt vẫn nhìn mờ, hình như có một chỗ không nhìn rõ.

Người mẹ vội đưa con đến bệnh viện. Bác sĩ dùng thiết bị kiểm tra và phát hiện ở giữa mắt cô bé quả thực còn một mảng keo. Sau khi gây tê, bác sĩ nhẹ nhàng lấy mảng keo ra.

Rất may, người mẹ đã kịp dùng nước ấm rửa mắt cho con nên keo chưa bám quá chặt. Mắt cô bé không bị tổn thương, kết mạc và giác mạc đều nguyên vẹn. Bác sĩ nói với người mẹ: “Tôi kê ít thuốc nhỏ mắt để về phòng viêm là được. Cháu không sao, có thể về nhà, không cần nằm viện”.

Người mẹ thở phào: “Lúc con vừa bị keo 502 dính vào mắt, tôi sợ hết hồn, cứ tưởng mắt con hỏng mất rồi”.

Bác sĩ nhãn khoa cười nói: “Chúng tôi đã tiếp nhận nhiều trẻ gặp tình huống này. Bản thân keo 502 có tính kiềm nhẹ, quả thực có khả năng gây ăn mòn nhất định. Tuy nhiên, vì keo kết dính khá nhanh nên khi vừa nhỏ vào mắt, mí mắt thường khép lại theo phản xạ tự bảo vệ. Nếu mí mắt khép nhanh thì thường không có nhiều keo lọt vào trong mắt.

Hơn nữa, chị đã dùng nhiều nước sạch để rửa mắt cho cháu ngay tại nhà, nhờ vậy tránh được tổn thương do keo ăn mòn mắt. Với tổn thương do hóa chất, pha loãng và rửa kỹ là cách hiệu quả nhất để giảm mức độ tổn thương”.

Bác sĩ nhắc cha mẹ ghi nhớ ba điều không nên làm khi trẻ bị keo 502 dính vào mắt

Thứ nhất, không dụi mắt

Sau khi keo dính vào mắt, trẻ có thể thấy ngứa, khó chịu. Nhiều trẻ sẽ đưa tay lên dụi mắt theo phản xạ. Cha mẹ cần giữ tay trẻ, tuyệt đối không để trẻ dụi mắt.

Dụi mắt sẽ khiến mảng keo đã cứng cọ xát và làm giác mạc tổn thương thêm. Tổn thương nhẹ ở giác mạc có thể tự lành, còn tổn thương nặng có thể ảnh hưởng đến thị lực.

Thứ hai, không cố banh mí mắt của trẻ

Đôi khi keo 502 làm mí trên và mí dưới dính vào nhau. Cha mẹ tuyệt đối không dùng sức kéo hai mí ra vì có thể làm rách da mí mắt. Keo 502 có độ kết dính rất cao. Nếu cố banh, có thể keo chưa bong mà da mí mắt đã rách, khiến trẻ bị thương. Bản thân keo không vô trùng, khi có vết thương thì càng dễ nhiễm trùng. Tại bệnh viện, bác sĩ sẽ dùng dụng cụ chuyên dụng để tách mí mắt an toàn.

Thứ ba, không tự cạy keo

Dùng tăm bông, nhíp hoặc dụng cụ khác để cạy keo cũng dễ làm tổn thương giác mạc.

Khi hóa chất rơi vào mắt, việc sơ cứu đầu tiên là rửa mắt. Không dụi, không cố banh mí, không tự cạy keo. Hãy để bác sĩ xử lý.

Có khá nhiều trường hợp keo 502 dính vào mắt. Một nghiên cứu trên 117 ca tổn thương mắt do hóa chất từ keo 502 cho thấy sau khi màng keo được lấy ra dưới gây tê tại chỗ, triệu chứng ở phần lớn bệnh nhân giảm ngay. Chỉ một số ít trường hợp xuất hiện sẹo giác mạc. Hầu hết bệnh nhân hồi phục thị lực đến mức 0,8 trở lên, một số người thậm chí không bị suy giảm thị lực.

Nếu cha mẹ sơ cứu tốt, mắt trẻ rất có thể không bị tổn thương. Chẳng hạn, trong trường hợp này, người mẹ đã lập tức dùng nhiều nước sạch để rửa mắt cho con ngay sau khi keo 502 dính vào mắt, nhờ vậy mắt cô bé không bị tổn thương.

Nguồn: Sohu