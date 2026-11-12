Thấy tay con hơi cong bất thường, bố tá hỏa khi biết con bị gãy xương và kinh khủng hơn là xương đã tự liền

“Thật sự là bọn trẻ con chúng nó vận hành bằng phép thuật à?”, một ông bố mở đầu lời kể bằng câu hỏi nửa đùa nửa thật. Cú ngã ban đầu trông chẳng có gì nghiêm trọng. Cậu con trai đang ngồi trên ghế thì trượt xuống, đưa tay chống xuống sàn. Bé khóc, kêu đau, được dỗ một lúc thì nín rồi lại chạy nhảy, nô đùa. Thấy con vẫn chơi như mọi ngày, gia đình nghĩ cú ngã đã qua.

Sau đó, người bố đi công tác khoảng một tuần. Về đến nhà, anh lại chơi với con đủ trò, từ nhấc bổng, xoay vòng đến màn vật lộn mà anh ví như “Spider-Man bay với UFC”. Đang chơi, anh chợt thấy tay con hơi cong. Cảm thấy không ổn, lần này, anh đưa bé đi kiểm tra.

Người bố kể bác sĩ đã nhận ra dấu hiệu gãy xương ngay khi khám, trước cả lúc chụp X-quang. Anh cho biết xương đã bắt đầu liền nên bác sĩ phải nắn chỉnh trước khi bó bột. Đến lúc giữ con để bác sĩ xử trí, anh cũng tí thì khóc theo con.

Kể lại sự việc bằng giọng hài hước, người bố vẫn nhận mình đã chủ quan. Điều khiến anh khó tin nhất là trong những ngày ấy, con vẫn leo trèo, nô đùa như thường. Dấu hiệu khiến anh đưa con đi viện lại là một chỗ cong chỉ lộ ra khi anh nhìn kỹ cánh tay.

Trẻ vẫn chạy nhảy sau cú ngã, bố mẹ không nên chủ quan

Ngã chống bàn tay xuống đất là một cơ chế thường gặp gây gãy xương cẳng tay ở trẻ. Sau cú ngã, điều cần quan sát là trẻ dùng bên tay bị thương ra sao. Con có kêu đau khi cầm đồ hoặc xoay cẳng tay không? Có giữ tay sát người, ngại dùng tay hoặc đau rõ ở một điểm không? Sưng, bầm và cánh tay cong hoặc lệch so với bình thường cũng là những dấu hiệu cần chú ý. Việc trẻ vẫn đi lại, chạy nhảy chỉ cho thấy con còn chơi được. Muốn đánh giá cánh tay, bác sĩ cần thăm khám và có thể chỉ định chụp X-quang.

Xương trẻ có thể bắt đầu liền nhanh hơn xương người lớn. Vì vậy, nếu sau cú ngã con vẫn đau, ít dùng tay hơn thường ngày hoặc cánh tay trông khác bên còn lại, gia đình nên đưa con đi khám sớm. Tay cong, biến dạng rõ, ngón tay tê hoặc mất cảm giác, hay có vết thương hở lộ xương là những dấu hiệu cần đưa trẻ đến khoa cấp cứu ngay.

Trong lúc chuẩn bị đi khám, hãy để trẻ ngừng chơi và đỡ cánh tay ở tư thế hiện tại, chẳng hạn dùng khăn làm đai đỡ. Tránh kéo, xoay hoặc cố nắn tay cho thẳng. Bố mẹ cũng đừng yêu cầu con gập duỗi nhiều lần để thử xem tay còn cử động được hay không.