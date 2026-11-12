MC Mai Ngọc bất ngờ tiết lộ điều con trai 17 tháng tuổi hơn hẳn mẹ ngày bé, nghe xong ai cũng ngạc nhiên

Vốn gắn liền với hình ảnh một nữ MC duyên dáng, nói năng lưu loát trên sóng truyền hình, Mai Ngọc mới đây khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ một chuyện ít ai ngờ về tuổi thơ của mình: cô đến 3 tuổi mới biết nói. Điều thú vị là con trai đầu lòng của nữ MC, bé Panda, lại sớm bộc lộ khả năng giao tiếp, mới 17 tháng tuổi đã nhớ và nói được khá nhiều từ.

Chia sẻ khoảnh khắc đưa con đi dạo, Mai Ngọc hào hứng viết: "Từ đầu ngõ đến cuối xóm gặp ai cũng chào. Em bé tươi tắn, chưa biết mai sau giỏi giang đến đâu, cứ lễ phép, khiêm tốn và sống có kỷ luật là mẹ mừng lắm rùi!". Không chỉ vui vì con dạn dĩ, cô còn hài hước so sánh hai mẹ con: "Trộm vía 17 tháng nhớ và nói kha khá từ. Hơn hẳn mẹ 3 tuổi mới biết nói, dự là sau nhức đầu với anh".

MC Mai Ngọc chia sẻ hành trình lớn khôn của bé Panda từ ngày mới lọt lòng đến khi 19 tháng tuổi.

Lời thú nhận này khiến khán giả thích thú. Với một người làm nghề dẫn chương trình, sử dụng ngôn ngữ như công cụ quan trọng trong công việc, nhiều người có lẽ từng nghĩ Mai Ngọc phải hoạt ngôn từ rất nhỏ.

Thế nhưng, theo chính lời nữ MC, cô lại biết nói khá muộn so với con trai. Cách cô đùa rằng sau này có thể "nhức đầu" vì Panda càng làm câu chuyện trở nên gần gũi, đúng tâm trạng của một bà mẹ đang háo hức trước từng thay đổi của con.

Bé Panda không ngại tương tác với những người gặp trên đường. Khi được mẹ hướng dẫn, cậu bé vui vẻ chào hỏi, thậm chí có thể gọi tên những người thân quen như mẹ Ngọc, bố Thắng và ông bà. Hình ảnh nhóc tỳ tươi tắn, liên tục đáp lời người lớn nhận về nhiều lời khen bởi sự đáng yêu, lễ phép.

Không chỉ ở những cuộc dạo chơi, Panda còn khiến mẹ tự hào trong các giờ học tại nhà. Khi được khoảng 18 tháng tuổi, bé đã có thể quan sát hình ảnh trong sách, nhận biết màu sắc, một số đồ vật và trả lời những câu hỏi đơn giản của mẹ. Có lúc, Mai Ngọc chỉ vào tranh, hỏi tên sự vật, còn con trai chăm chú nhìn rồi hào hứng đáp lại. Cậu bé thậm chí được mẹ cho làm quen với hình ảnh các biển báo giao thông.

Ở một chia sẻ khác, Mai Ngọc kể Panda đã nhớ tên nhiều người xung quanh, đếm được từ 1 đến 10, nhận biết hơn 30 con vật và thuộc cả bài thơ về mẹ. Khoảnh khắc hai mẹ con cùng đọc thơ, hỏi đáp khiến những buổi học trở thành thời gian gắn kết thay vì chỉ là chuyện ghi nhớ kiến thức.

Đằng sau những biểu hiện đáng yêu ấy là hành trình đồng hành khá sát sao của Mai Ngọc. Từ khi con còn nhỏ, nữ MC đã chú trọng nếp sinh hoạt, thói quen đọc sách và những trò chơi tương tác. Cô khuyến khích con quan sát, trò chuyện, gọi tên các sự vật quen thuộc, đồng thời quan tâm đến việc rèn sự ngăn nắp, lễ phép trong đời sống thường ngày.

Dẫu thích thú trước khả năng ghi nhớ và nói năng của Panda, điều Mai Ngọc mong mỏi không phải con phải trở thành một em bé xuất chúng. Qua lời chia sẻ, nữ MC đặt sự khiêm tốn, kỷ luật và cách đối xử với mọi người lên trước những thành tích sớm.

Với cô, niềm vui hiện tại đơn giản là được nhìn con lớn lên từng ngày, biết thêm một từ mới, trả lời thêm một câu hỏi và tự tin cất lời chào mỗi khi gặp người khác.