Nghiên cứu phát hiện: Chiều cao của trẻ "quyết định từ lúc 2 tuổi"

Mấy hôm trước đưa bé đi khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ mở biểu đồ sinh trưởng ra xem rồi bảo: “Hiện tại ở mức trung bình, tiếp tục theo dõi nhé.”

Tôi chợt hứng lên hỏi một câu: “Thế sau này con em có thể cao khoảng bao nhiêu? Giờ đã nhìn ra được chưa ạ?”

Bác sĩ không trả lời trực tiếp mà nói: “Đứa trẻ sau này cao bao nhiêu, quỹ đạo phát triển giai đoạn đầu rất quan trọng, đặc biệt là trước 2 tuổi.”

Trước 2 tuổi ư? Chẳng phải mọi người đều nói dậy thì mới là “giai đoạn vàng” để bứt phá chiều cao sao?

Câu nói của bác sĩ làm đầu tôi đầy dấu hỏi chấm. Đang tính bước theo hỏi thêm thì bệnh nhân tiếp theo đã đẩy cửa đi vào. Tôi đành nuốt lời vào trong, dắt con rời khỏi phòng khám. Nhưng về đến nhà, dấu hỏi chấm lớn đó vẫn quẩn quanh trên đầu không tài nào xua đi được. Cuối cùng, không kìm nổi sự tò mò, tôi mở máy tính và lao vào đống tài liệu.

Tìm hiểu mới thấy, quả thực có một bài báo khoa học của Đại học Gothenburg (Thụy Điển) xuất bản trên tạp chí Pediatric Research năm 2025. Họ đã theo dõi dữ liệu chiều cao của 4.700 người từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành, sử dụng mô hình để định lượng ảnh hưởng của từng giai đoạn đối với chiều cao cuối cùng.

Kết quả cho thấy: Tốc độ phát triển của trẻ trước 2 tuổi quyết định trực tiếp hơn 60% (66% ~ 67%) xu hướng chiều cao khi trưởng thành; trong khi đợt tăng trưởng mạnh ở thời kỳ dậy thì thực chất chỉ chiếm trọng số chưa đến 10% (8% ~ 9%).

Vì vậy, trước 2 tuổi mới thực sự là “cửa sổ vàng” đặt nền móng chiều cao, quan trọng hơn rất nhiều so với giai đoạn dậy thì mà chúng ta vẫn thường nghĩ.

Nói cách khác, một đứa trẻ tương lai cao bao nhiêu thì hơn 2/3 "lá bài tẩy" đã được lật mở từ trước 2 tuổi.

Điều thú vị là sau khi xem xong dữ liệu này, tôi lại không còn quá lo lắng nữa. Nó không có nghĩa là “nếu trước 2 tuổi chưa làm tốt thì sau này không kịp nữa”, mà là nhắc nhở chúng ta: Biết quy luật càng sớm, càng biết nên dồn sức vào đâu.

Tuy trước 2 tuổi là giai đoạn nhạy cảm nhất đối với sự phát triển, nhưng sau 2 tuổi tuyệt đối không phải là chỉ ngồi chờ. Dù trọng số chưa đến 10% của thời kỳ dậy thì không lớn, nhưng nếu nền móng trước 2 tuổi không tốt, đến thời kỳ dậy thì lại bỏ phí thì mới thật sự đáng tiếc.

Ngược lại, dù giai đoạn đầu phát triển không quá nổi bật, chỉ cần các khâu then chốt phía sau không bị đứt đoạn, trẻ vẫn có thể chạm tới mức chiều cao tối đa trong giới hạn gen cho phép.

Vậy cụ thể cần làm gì để giúp trẻ tận dụng tối đa toàn bộ giai đoạn phát triển và đạt được chiều cao lý tưởng? Sau khi tra cứu tài liệu, tôi đã tổng hợp lại 3 việc quan trọng nhất:

1. Theo dõi chiều cao định kỳ, nhìn rõ quỹ đạo phát triển của con

Nhiều người đo chiều cao cho con rất chăm, nhưng đo xong là quên. Sáng nay đo, tối mai đo, tháng sau nhớ ra lại đo một lần, dữ liệu lộn xộn nên hoàn toàn không nhìn ra xu hướng.

Bởi vì sau một ngày vận động, cột sống của trẻ bị nén lại, vòm chân phẳng ra nên chiều cao buổi tối sẽ thấp hơn buổi sáng khoảng 1 cm.

Nếu tháng này đo buổi sáng, tháng sau đo buổi chiều, tháng sau nữa lại đo buổi tối thì dữ liệu đo được sẽ không có giá trị tham khảo. Cách khoa học nhất là cố định thời gian, cố định dụng cụ và cố định tần suất. Ví dụ: Cố định đo vào sáng ngày 5 hàng tháng, sau đó ghi ngày, tuổi và chiều cao vào sổ. Như vậy, bạn sẽ có được dữ liệu chiều cao thực tế và có thể so sánh qua từng tháng.

Cách một thời gian lật ra xem lại, mỗi quý, mỗi năm tăng bao nhiêu, đường cong sinh trưởng đang tiến lên ổn định hay bắt đầu tụt lại sẽ rõ ràng ngay. Lần sau gặp bác sĩ, bạn chỉ cần đưa sổ ghi chép ra hỏi: “Nửa năm nay bé tăng chừng này có bình thường không?” sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc hỏi suông “Con nhà em có bị lùn không”.

2. Bộ ba hỗ trợ tăng chiều cao, không thể thiếu cái nào

Về dinh dưỡng:

Xương thực sự cần đạm chất lượng cao, canxi và vitamin D. Sữa giúp bổ sung canxi, nhưng để canxi đi vào xương thì phải nhờ đến vitamin D. Đó là lý do tại sao bác sĩ luôn nhắc nhở phải bổ sung vitamin D cho trẻ.

Một số trẻ nhìn thì ăn không ít, nhưng khả năng tiêu hóa và hấp thu lại yếu (ví dụ: trong phân thường có thức ăn chưa tiêu hóa hết, hoặc biếng ăn kéo dài). Lúc này nếu cứ cố nhồi nhét thêm vài miếng sẽ chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho dạ dày. Thay vì ép ăn, thà điều chỉnh lại đường tiêu hóa trước, tiêu hóa tốt rồi thì ăn vào mới có tác dụng.

Về giấc ngủ:

Không cần quá gắt gao chuyện mấy giờ phải nằm xuống giường, hóc-môn sinh trưởng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng của giấc ngủ sâu. Có những đứa trẻ 8 rưỡi đã lên giường nhưng trằn trọc đến 10 giờ mới thực sự ngủ, nhìn ngoài thì tưởng ngủ sớm nhưng thực tế thời lượng ngủ hiệu quả lại không nhiều.

Muốn biết con ngủ tốt hay không, chỉ cần nhìn trạng thái ngày hôm sau: Tự tỉnh dậy, tinh thần thoải mái, tâm trạng ổn định tức là đã ngủ đủ. Muốn trẻ ngủ ngon, một trình tự cố định trước khi ngủ (như: Tắm rửa → Thay đồ ngủ → Đọc sách tranh → Tắt đèn) sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc bạn liên tục giục “Ngủ sớm đi”.

Về vận động:

Nhảy, chạy, leo trèo, bật nhảy với tay lên cao... đều mang lại kích thích thích hợp cho xương, là những bài tập hỗ trợ tăng chiều cao rất tốt. Hãy chọn 1–2 môn trẻ thích và duy trì lâu dài. Nhà tôi không đăng ký lớp học thêm nào, chỉ cho bé chạy nhảy ở khu chung cư hoặc công viên gần nhà 1–2 tiếng mỗi ngày, mới trôi qua một nửa kỳ nghỉ hè mà bé đã cao thêm 1,2 cm.

3. Kiểm tra tuổi xương định kỳ để biết còn bao nhiêu không gian phát triển

Tuổi xương chủ yếu nhìn vào độ trưởng thành của xương để đánh giá tiềm năng tăng trưởng của trẻ còn lại bao nhiêu.

Ví dụ: Một đứa trẻ 5 tuổi, nếu tuổi xương chỉ mới 5 tuổi thì cho thấy xương của trẻ phát triển chậm hơn bạn bè cùng lứa, không gian tăng trưởng tương lai còn dồi dào. Ngược lại, nếu tuổi xương đã 6 tuổi thì có nghĩa là xương trưởng thành sớm, khung thời gian phát triển có thể đang thu hẹp lại.

Do đó, nếu trẻ không tăng chiều cao trong 1–2 tháng thì không cần quá lo lắng. Tốc độ tăng chiều cao vốn không đều đặn, lúc nhanh lúc chậm, sự biến động ngắn hạn không nói lên điều gì. Điều thực sự cần lưu ý là tránh để tuổi xương chạy nhanh hơn tuổi thực.

Làm thế nào để tuổi xương chạy chậm lại một chút? Chỉ cần lưu ý 3 điểm sau:

1. Tránh tăng cân quá nhanh

Người lớn tuổi trong nhà thường nói “mập mạp mới có phúc”, “trắng trẻo mập mạp mới khỏe mạnh”. Nhưng trẻ quá béo chưa chắc đã là chuyện tốt, nhiều mỡ dễ làm đẩy nhanh độ trưởng thành của xương, tương đương với việc đẩy khung thời gian phát triển về phía trước. Trẻ không béo không gầy, giữ thể trạng cân đối mới là con đường đúng đắn.

Nếu đã thừa cân, khi ăn hãy nhắc trẻ không ăn quá nhanh. Bán cầu não cần khoảng 20 phút để nhận tín hiệu “đã no”, ăn quá nhanh khiến dạ dày đã đầy mà não chưa kịp phản ứng nên rất dễ ăn quá đà. Mỗi miếng cơm nhai khoảng 20–30 lần rồi mới nuốt, vừa tạo thời gian phản ứng cho não, vừa giúp tiêu hóa, tránh làm dạ dày quá tải.

2. Không bổ sung vô tội vạ

Thấy chiều cao của con chậm phát triển, nhiều cha mẹ bắt đầu lo âu và cho con uống đủ loại “sản phẩm tăng chiều cao”. Đừng nghe tin đồn thất thiệt, đồ ăn uống không được dùng tùy tiện. Một số sản phẩm có thể chứa thành phần nội tiết tố (hormone), nhìn bề ngoài thì thấy cao lên nhanh chóng nhưng thực chất là đang "tiêu xài phạm vào" không gian phát triển trong tương lai của trẻ.

3. Chú ý các dấu hiệu dậy thì sớm

Theo các hướng dẫn trước đây của Phân hội Nhi khoa thuộc Hiệp hội Y khoa Trung Hoa, nếu bé gái bắt đầu phát triển ngực trước 8 tuổi, bé trai có kích thước tinh hoàn tăng lên rõ rệt trước 9 tuổi thì chứng tỏ thời kỳ dậy thì đã khởi động. Lúc này nếu vẫn giữ tâm lý “để theo dõi thêm xem sao” thì rất có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội can thiệp cuối cùng. Vì một khi thời kỳ dậy thì bắt đầu, tuổi xương thường chạy nhanh hơn tuổi thực.

Nghĩa là tuy khung thời gian phát triển của trẻ vẫn đang mở nhưng tốc độ khép lại đang nhanh hơn. Thời gian còn lại để trẻ "đuổi kịp" chiều cao có thể ngắn hơn nhiều so với chúng ta tưởng. Vì vậy đừng ngần ngại, hãy đưa trẻ đi khám bác sĩ ngay để tìm rõ nguyên nhân và nhận phương án làm chậm tuổi xương một cách khoa học.

Làm mẹ nhiều năm nay, trải nghiệm lớn nhất của tôi là: Chỉ lo lắng thôi thì chẳng có tác dụng gì, con sẽ không cao thêm cm nào chỉ vì bạn lo âu thêm vài bận. Thay vào đó, hãy làm tốt từng việc nhỏ: Việc cần đo thì đo, việc cần ăn thì ăn, việc cần vận động thì vận động, việc cần đi khám thì đi khám. Phần còn lại, hãy cứ giao cho thời gian!

Nguồn: Sohu