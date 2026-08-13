Bé Panda - con trai MC Mai Ngọc: Mới 15 tháng đã biết phụ mẹ dọn nhà, mẹ bỉm dạy con quá khéo

Mới ngày nào còn được mẹ bế ẵm trên tay, vậy mà bé Panda - con trai MC Mai Ngọc, nay đã 15 tháng tuổi và ngày càng biết làm nhiều việc khiến mẹ bất ngờ. Không chỉ nhanh nhẹn, đáng yêu, cậu bé còn hình thành thói quen phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa từ những việc rất nhỏ.

Mới đây, MC Mai Ngọc chia sẻ một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hai mẹ con cùng dọn dẹp nhà cửa. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, nữ MC vừa làm việc nhà vừa nhẹ nhàng hướng dẫn con trai thực hiện theo.

MC Mai Ngọc hướng dẫn bé Panda dọn dẹp sách vở, đồ đạc mỗi khi dùng xong.

Trong lúc dọn dẹp, mẹ Ngọc vừa làm vừa nhắc nhở con: "Sách học xong là em phải cất gọn lên giá sách nhé", hay "em lăn bụi bẩn đi nghe chưa"... Những lời hướng dẫn tưởng chừng đơn giản nhưng được lặp lại mỗi ngày đã dần trở thành thói quen đối với cậu bé.

Có lẽ vì thường xuyên nhìn thấy mẹ làm và được mẹ hướng dẫn từ sớm nên mỗi khi Mai Ngọc bắt đầu dọn dẹp, Panda lại hào hứng chạy tới đòi phụ mẹ. Từ việc xếp sách vở gọn gàng lên kệ cho đến phủi bụi trên giường, cậu bé đều rất nhiệt tình. Thậm chí, có lúc Panda còn nhất quyết đòi làm thay cả phần việc của mẹ.

Mỗi khi con hoàn thành một việc nhỏ, Mai Ngọc lại dành cho bé những lời động viên đầy khích lệ: "Hoan hô em, em giỏi quá!". Chỉ một câu khen của mẹ cũng đủ khiến cậu bé càng thêm thích thú và muốn tiếp tục làm.

Cách dạy con của nữ MC nhận được nhiều sự chú ý bởi thay vì yêu cầu hay ép buộc, cô lựa chọn cách làm mẫu, hướng dẫn và khích lệ để con tự hình thành thói quen. Với một em bé mới 15 tháng tuổi, những việc tưởng như rất nhỏ ấy cũng là bước đầu giúp trẻ học cách tự lập và có trách nhiệm với không gian mình đang sống.

Không chỉ chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của hai mẹ con, MC Mai Ngọc còn trích dẫn một đoạn trong cuốn "101 bức thư gửi con gái" nói về bài học ngăn nắp và cách sống có trách nhiệm.

Cô viết: "Với mẹ, một trong những bài học quan trọng về nhân cách chính là sự ngăn nắp. Người sống bừa bộn không phải vì bận rộn, mà vì chưa có thói quen sống có trách nhiệm. Người sống lôi thôi không phải vì nghèo mà vì chưa biết quý trọng mình".

Theo lời nhắn gửi, từ những điều rất đời thường như bước vào nhà biết đặt dép song song ngoài cửa, ngủ dậy biết xếp gối, gấp chăn ngay ngắn, cho đến việc trước khi ra khỏi phòng phải kiểm tra đèn đã tắt, nước đã khóa hay ghế đã được xếp lại hay chưa… đều là những thói quen nhỏ nhưng góp phần hình thành tính cách của một đứa trẻ.

Ngay cả khi đi học, đi chơi hay sau này đi làm, sự gọn gàng vẫn được nhắc đến như một biểu hiện của sự tôn trọng bản thân: bàn làm việc sạch sẽ, ngăn kéo ngăn nắp, quần áo tinh tươm, móng tay sạch sẽ, tóc tai gọn gàng.

Từ câu chuyện của con trai, Mai Ngọc cũng gửi gắm một quan niệm rất gần gũi về việc nuôi dạy trẻ: "Con gái hay con trai cũng cần ngăn nắp, gọn gàng các bác nhỉ! Nơi mình sống, làm việc cứ sạch sẽ, thơm tho, cuộc đời ắt hanh thông, sáng sủa".

Có lẽ với trẻ nhỏ, việc học cách sống gọn gàng không nhất thiết bắt đầu bằng những bài học lớn lao. Đôi khi, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cha mẹ làm, được hướng dẫn một cách kiên nhẫn và nhận một lời khen đúng lúc, trẻ đã có thể dần hình thành những thói quen tốt.

Và hình ảnh cậu bé Panda 15 tháng tuổi hí húi phụ mẹ xếp sách, phủi bụi cũng cho thấy: dạy con bằng cách làm cùng con có khi hiệu quả hơn rất nhiều so với việc chỉ nói con phải làm gì.