Động lực cho các anh đây rồi: Đi mua bỉm sữa cho con, ông bố may mắn trúng 3 chỉ vàng!

Mấy khi được vợ giao nhiệm vụ "nhẹ nhàng" là đi mua bỉm sữa cho con, nhiều ông bố chắc hẳn sẽ có đôi chút bối rối hoặc xem đó là công việc bị vợ bắt phải đi. Thế nhưng, đời không ai biết trước được chữ ngờ, đôi khi đi thực hiện nghĩa vụ gia đình lại chính là lúc "vận may gõ cửa"!

Ông bố đi mua bỉm cho con may mắn trúng 3 chỉ vàng

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một ông bố đi mua đồ cho con tại một cửa hàng thuộc hệ thống cửa hàng mẹ và bé uy tín đã khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao và ghen tị.

Chuyện là, chắc hẳn như bao lần đi mua sắm khác, anh chồng nhận được cơ hội trúng thưởng từ chương trình khuyến mãi của cửa hàng. Cá chắc rằng bản thân anh cũng tham gia chương trình cho có chứ chẳng trông mong gì. Thế nhưng lần này anh lại trúng đậm, mà chính anh còn chưa phát hiên ra. Người phát hiện ra và mừng rỡ hơn cả người trúng thưởng chính là nhân viên của cửa hàng!

Đứng ngay tại quầy thanh toán, niềm vui đến quá đột ngột khiến chính anh khách cũng phải đứng ngẩn ngơ mất vài giây. Nhưng không khí xung quanh thì không hề lặng lẽ một chút nào!

Điểm nhấn đặc biệt nhất của đoạn clip chính là nhân viên của cửa hàng. Khi kiểm tra giúp khách, chị nhân viên thậm chí còn ngạc nhiên và phấn khởi hơn cả người trúng giải. Vừa nhìn thấy kết quả "3 chỉ vàng", chị lập tức reo lên sung sướng, liên tục thốt lên những câu chúc mừng trong sự ngỡ ngàng: "Ôi trời ơi! Trúng ba chỉ vàng anh ơi! Trúng thật này! May mắn quá anh ơi, em cũng không tin nổi luôn!".

Chị nhân viên không giấu nổi sự hào hứng, liên tục cười lớn, vỗ tay và lấy điện thoại ra chụp ảnh xác nhận giải thưởng cho anh khách. Sự nhiệt tình, vui lây một cách vô tư và dễ thương của nhân viên bán hàng đã làm cho không khí tại cửa hàng rộn ràng.

Nhìn khoảnh khắc ông bố này nhận 3 chỉ vàng, tay cầm túi bỉm sữa bước về nhà, dân tình chỉ biết gật gù: "Đấy, năng đi mua bỉm sữa cho con không chỉ giúp vợ đỡ mệt mà còn có cơ hội mang cả cây vàng về cho gia đình".

Lời khuyên cho các anh chồng: Từ nay vợ có sai đi mua bỉm, mua sữa thì đừng đùn đẩy hay lần nữa nhé. Cứ vui vẻ xách túi lên và đi ngay thôi, biết đâu lần sau người rinh vàng về nhà lại chính là các anh đấy!