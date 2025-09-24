Nghiên cứu Harvard, MIT: Để trẻ lớn lên hạnh phúc và thành công, cha mẹ nên làm 1 việc này

Điều chúng ta mong muốn là con cái được sống hạnh phúc và thành công. Nhờ khoa học hiện đại, có nhiều cách hiệu quả và tưởng như hiển nhiên để trở thành cha mẹ thông minh.

Mới đây, nhóm nghiên cứu từ MIT, Harvard và Đại học Pennsylvania đã phát hiện ra một trong những điều tốt nhất cha mẹ có thể làm cho con mình chính là thường xuyên trò chuyện qua lại cùng con.

Kết quả chỉ ra rằng việc này, nếu thực hiện sớm (thường từ 4 đến 6 tuổi), sẽ giúp phát triển và nuôi dưỡng một trong những kỹ năng quan trọng nhất quyết định thành công: kỹ năng giao tiếp.

Nhiều nghiên cứu cũng ủng hộ ý tưởng này. Trẻ có khả năng giao tiếp tốt thường có mối quan hệ lành mạnh hơn, hôn nhân bền vững hơn, tự tin hơn và hài lòng với cuộc sống hơn.

Một nghiên cứu từ Harvard thậm chí còn cho thấy người có kỹ năng giao tiếp giỏi thường trở thành những nhà đàm phán xuất sắc, biết “mở rộng chiếc bánh giá trị cho tất cả mọi người” và nhờ đó, họ cũng kiếm được nhiều tiền hơn.

Sức mạnh của “trò chuyện qua lại”

Chúng ta vẫn nói chuyện với con hàng ngày: “Ngồi xuống đi”; “Nhanh lên, muộn giờ rồi”; “Giỏi lắm!”; “Không được làm vậy.” Hoặc “Alexa, kể truyện trước khi ngủ nhé.”

Nhưng bí quyết thật sự nằm ở việc trò chuyện qua lại.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã theo dõi 36 đứa trẻ bằng phương pháp chụp cộng hưởng từ chức năng (fMRI) để quan sát sự khác biệt khi não phản ứng với các kiểu hội thoại khác nhau.

Kết quả cho thấy vùng não Broca - nơi chịu trách nhiệm về ngôn ngữ và lời nói hoạt động mạnh mẽ hơn ở những trẻ thường xuyên trò chuyện qua lại. Những em này cũng đạt điểm cao hơn trong các bài kiểm tra về ngôn ngữ, ngữ pháp và tư duy ngôn từ.

Giáo sư John Gabrieli, tác giả chính của nghiên cứu, chia sẻ với MIT News: “Điểm mới mẻ ở nghiên cứu này là bằng chứng cho thấy việc trò chuyện trong gia đình có liên quan trực tiếp đến sự phát triển của não bộ ở trẻ. Thật gần như ‘kỳ diệu’ khi thấy cách cha mẹ nói chuyện với con có thể ảnh hưởng đến sự phát triển sinh học của não”.

Giáo sư Gabrieli khẳng định: “Yếu tố tạo nên sự khác biệt nằm ở việc cha mẹ và con cái có những cuộc trò chuyện luân phiên qua lại, chứ không phụ thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội. Dù hiện tượng này xuất hiện thường xuyên hơn ở một số gia đình có điều kiện, nhưng trẻ em ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều nhận được lợi ích tương tự từ hình thức giao tiếp này”.

Nói chuyện thật sự

Điều quan trọng không phải là bàn luận triết lý sâu xa với con, mà là duy trì những cuộc trò chuyện có sự phản hồi qua lại.

Việc này không khó, nhưng sẽ mang lại lợi ích to lớn lâu dài. Những cuộc trò chuyện tương tác giúp cải thiện toàn diện kỹ năng giao tiếp, một yếu tố then chốt để thành công trong sự nghiệp tương lai.