Đội ngũ a2 Milk Việt Nam vừa đăng tải thông báo chính thức trên fanpage ngày 4/5, liên quan đến việc thu hồi một số lô sản phẩm a2 Platinum® tại thị trường Hoa Kỳ.

Theo đó, doanh nghiệp cho biết phạm vi thu hồi chỉ áp dụng với 3 lô sản phẩm nhãn riêng được phân phối tại Mỹ. Các sản phẩm này không liên quan đến những dòng đang lưu hành tại Việt Nam cũng như nhiều thị trường khác. Đồng thời, phía công ty khẳng định chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ từ các lô sản phẩm bị thu hồi.

Về nguyên nhân, đại diện hãng cho biết đây là quyết định tự nguyện từ nhà sản xuất, xuất phát từ việc cập nhật tiêu chuẩn mới của Bộ Công nghiệp New Zealand (MPI) ban hành ngày 15/4/2026. Trước đó, các sản phẩm tại Mỹ đều đã đáp ứng đầy đủ quy định của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) trước khi lưu hành.

Thông báo được đăng tải

Dù vậy, The a2 Milk Company vẫn chủ động thu hồi nhằm đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn mới nhất, đồng thời duy trì cam kết về mức độ an toàn cao nhất đối với người tiêu dùng trên toàn cầu.

Liên quan đến thị trường Việt Nam, doanh nghiệp nhấn mạnh sự việc không ảnh hưởng đến các sản phẩm đang phân phối trong nước. Nguyên nhân là do sự khác biệt về dòng sản phẩm, bao gồm công thức và nguồn nguyên liệu. Các sản phẩm tại Việt Nam, tương tự như tại Úc, New Zealand hay Hàn Quốc, không nằm trong diện các lô bị thu hồi.

Ngoài ra, a2 Milk Việt Nam cho biết các sản phẩm tại đây vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt như FSANZ (Úc và New Zealand) cũng như quy chuẩn an toàn thực phẩm của Việt Nam.

Nguyên văn bài chia sẻ như sau: [GIẢI ĐÁP LIÊN QUAN THU HỒI SẢN PHẨM a2 PLATINUM® TẠI THỊ TRƯỜNG HOA KỲ] Kính gửi Quý khách hàng, Liên quan đến thông tin thu hồi sản phẩm a2 Platinum® tại thị trường Hoa Kỳ ngày 01/05/2026, Công ty The a2 Milk Company & nhãn hàng a2® xin khẳng định: 1. PHẠM VI THU HỒI: Chỉ áp dụng cho 03 lô sản phẩm nhãn riêng tại thị trường Hoa Kỳ, được phân phối qua các kênh tại thị trường Mỹ. Chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ từ các lô sản phẩm này. 2. NGUYÊN NHÂN THU HỒI: Nhà sản xuất TỰ NGUYỆN THU HỒI dựa trên tiêu chuẩn mới: - Xuất phát từ thay đổi tiêu chuẩn của Bộ Công nghiệp New Zealand (MPI) ban hành ngày 15/04/2026. - Dù các sản phẩm tại Mỹ trước khi lưu hành đều đạt tiêu chuẩn của Cục quản lý Thực phẩm & Dược phẩm Hoa Kỳ - FDA, The a2 Milk Company vẫn chủ động thu hồi nhằm đảm bảo tính tuân thủ tuyệt đối các tiêu chuẩn mới nhất và cam kết an toàn cao nhất trên toàn cầu. 3. CAM KẾT CHẤT LƯỢNG TẠI VIỆT NAM: The a2 Milk Company xác nhận sự việc này KHÔNG ảnh hưởng đến các sản phẩm tại Việt Nam vì: - Khác biệt dòng sản phẩm (bao gồm khác biệt về công thức, nguồn nguyên liệu): Sản phẩm tại Việt Nam (tương tự Úc, New Zealand, Hàn Quốc), không thuộc & liên quan lô hàng bị thu hồi. - Tiêu chuẩn nghiêm ngặt: Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn FSANZ (Úc & New Zealand) và quy chuẩn an toàn thực phẩm Việt Nam. An toàn của trẻ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Quý khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm tiếp tục sử dụng các sản phẩm a2 Platinum® chính hãng tại Việt Nam. Trân trọng, Đội ngũ a2 Milk Việt Nam.

Doanh nghiệp khẳng định an toàn của trẻ em luôn là ưu tiên hàng đầu, đồng thời trấn an người tiêu dùng có thể tiếp tục sử dụng các sản phẩm a2 Platinum® chính hãng tại Việt Nam.

Trước đó, theo thông báo từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, Công ty sữa a2 tại bang Colorado đã tự nguyện thu hồi ba lô sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium USA, được quảng cáo dành cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở xuống.

Nguyên nhân thu hồi là do phát hiện cereulide, một loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra. Đáng chú ý, độc tố này không bị loại bỏ ngay cả khi pha sữa bằng nước nóng, làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ nhỏ. Theo FDA, trẻ sơ sinh có thể xuất hiện triệu chứng chỉ trong vòng 30 phút, phổ biến là buồn nôn và nôn mửa.

Liên quan đến an toàn thực phẩm, trước đó Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cũng từng đưa ra cảnh báo về các đợt bùng phát nhiễm khuẩn, trong đó có một số trường hợp liên quan đến trẻ em.

Theo FDA, hiện chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh nào được xác nhận liên quan đến các lô sữa bị thu hồi. Sản phẩm này được bán thông qua website của công ty, trên nền tảng Amazon và tại các cửa hàng Meijer.

Tổng cộng hơn 63.000 hộp đã được sản xuất, trong đó khoảng 16.400 hộp được cho là đã đến tay người tiêu dùng. Các sản phẩm bị ảnh hưởng thuộc ba lô sữa bột bổ sung sắt, đóng hộp thiếc 31,7 ounce, với thông tin cụ thể:

- Lô 2210269454 có hạn sử dụng 15/7/2026

- Lô 2210324609 có hạn sử dụng 21/01/2027

- Lô 2210321712 có hạn sử dụng 15/01/2027

Thông tin mã lô và hạn dùng được in ở đáy hộp sản phẩm.

Được biết, các lô sữa này là hàng nhập khẩu theo chương trình Chiến dịch Fly Formula nhằm bổ sung nguồn cung trong giai đoạn thiếu hụt sữa công thức tại Mỹ. Dù quyền nhập khẩu của a2 đã hết hạn từ tháng 12, sản phẩm vẫn có thể đang được người tiêu dùng lưu giữ.

FDA khuyến cáo người tiêu dùng nếu đang sở hữu các sản phẩm thuộc diện thu hồi cần ngừng sử dụng ngay lập tức, có thể vứt bỏ hoặc trả lại để được hoàn tiền. Trong trường hợp trẻ có dấu hiệu bất thường sau khi sử dụng, phụ huynh nên liên hệ với cơ sở y tế để được hỗ trợ kịp thời.