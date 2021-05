Ngày của mẹ của các hot mom: Người hạnh phúc với hành trình làm mẹ lần đầu, người đang hồi hộp chờ một cơn đau đẻ

Ngày của mẹ (Mother's Day) được kỷ niệm vào ngày Chủ nhật thứ 2 của tháng 5. Năm nay Ngày của mẹ rơi vào ngày 9/5, đó là ngày tôn vinh người mẹ, tình mẹ, tôn vinh vai trò gắn kết của mẹ trong gia đình và ảnh hưởng của người mẹ trong xã hội.

Nhân Ngày của mẹ 2021, hãy cùng xem cảm xúc của những hot mom vừa được đón Ngày của mẹ lần đầu, và cả những người đón Ngày của mẹ năm nay với một bước ngoặt đặc biệt.

Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà sinh cặp sinh đôi Leon và Lisa vào tháng 11/2021. Năm nay không phải lần đầu Hồ Ngọc Hà đón Ngày của mẹ với tư cách là một người mẹ. Bởi thực tế, cô đã làm mẹ từ năm 2010, sau khi sinh Subeo.

Dẫu vậy, phải công nhận rằng cột mốc làm mẹ lần 2 của giọng ca sinh năm 1984 là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô. Đồng thời để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng người hâm mộ.

Sự ra đời của cặp sinh đôi Leon - Lisa là một bước ngoặt lớn trong hành trình làm mẹ của Hồ Ngọc Hà.

Tuy không phải đón Ngày của mẹ lần đầu nhưng chắc chắn Mother's Day 2021 của cũng rất đáng nhớ với Hồ Ngọc Hà.

Lần sinh con này, Hồ Ngọc Hà cởi mở hơn trong việc chia sẻ thông tin, hình ảnh của hai con cũng như những cảm xúc khi làm mẹ rất đỗi giản dị như bao bà mẹ khác. Qua đó, người hâm mộ cảm thấy sự gần gũi từ nữ ca sĩ cũng như có cơ hội ngắm nghía Leon - Lisa mỗi ngày và dành tình cảm lớn cho 2 em bé.

Đông Nhi

Nữ ca sĩ sinh năm 1988 năm nay được đón Ngày của mẹ lần đầu tiên, khi con gái Winnie đã được 7 tháng tuổi. Kể từ khi bé Winnie ra đời, Đông Nhi càng nhận được thêm nhiều sự quan tâm và yêu thương của người hâm mộ. Cô cũng không giấu được niềm hạnh phúc kể qua từng bức ảnh, từng câu chuyện trong hành trình làm mẹ của mình.

Năm nay, Đông Nhi lần đầu đón Ngày của mẹ với vai trò mẹ bỉm sữa.

Tâm sự nhân Ngày của mẹ, Đông Nhi mong muốn cô và ông xã có thể trao cho con gái những điều tốt nhất.

Ngày của mẹ năm nay, trên trang cá nhân Đông Nhi tâm sự một câu chuyện về thời thơ ấu của mình và bày tỏ: "Giờ Nhi đã làm mẹ, mình càng thấm thía hơn tình yêu của mẹ ngày xưa. Vậy nên Nhi luôn muốn trao cho Winnie tất cả những điều tốt nhất mà Nhi và ba Winnie có thể làm được".

An Nguy

Đầu tháng 3/2020, An Nguy hạ sinh con gái đầu lòng tại Mỹ bằng phương pháp sinh mổ. Em bé được mẹ đặt tên tiếng Việt là Thiên Ý và nickname là bé Bay. Bay trộm vía dễ thương, bụ bẫm, gương mặt có nét hài hài y như mẹ.

Bức ảnh đáng yêu, có chút hài hước của An Nguy khi vừa sinh con xong.

Bé Bay xinh xắn, bụ bẫm đang làm thay đổi cuộc sống của An Nguy.

Ngày của mẹ năm nay chắc chắn là một ngày đáng nhớ của An Nguy, bởi thay vì thảnh thơi như những năm trước thì bây giờ cô đang cho con ăn, thay bỉm, cho con ngủ, hì hục vắt sữa đến thiếu ngủ. Thậm chí, có cả lúc An Nguy thấy mình như "dở hơi" vì đang nửa đêm tự nhiên lôi clip của con ra xem rồi nằm khóc. Dẫu sẽ có không ít vất vả trong thời điểm này nhưng chắc chắn mỗi ngày trong hành trình đó An Nguy sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc vì sự hiện diện của bé Bay.

Phanh Lee

Không tham gia nghệ thuật và trở nên kín tiếng sau khi kết hôn, cách đây ít ngày, Phanh Lee bất ngờ thông báo đang mang thai con gái đầu lòng khiến người hâm mộ bất ngờ. Cho nên, có lẽ nữ diễn viên sẽ trải qua một cảm xúc rất đặc biệt trong Ngày của mẹ năm nay, vừa hạnh phúc, vừa hồi hộp.

Phanh Lee hiện đang mang thai ở tháng thứ 7.

Cô đang tận hưởng thai kỳ kiểu quý tộc.

Hiện tại, Phanh Lee đang mang thai ở tháng thứ 7, cô dự kiến sinh con vào tháng 7 tới. Em bé được bố mẹ đặt nickname là Sohu. Dù bầu bí đến những tháng cuối và đã tăng 11kg nhưng Phanh Lee vẫn làm mọi người phải xuýt xoa vì quá xinh đẹp, thần thái. Cô đang tiếp tục tận hưởng những ngày tháng thai kỳ kiểu quý tộc và chuẩn bị sẵn sàng để chào đón con gái cưng.

Bảo Thanh

Nữ diễn viên "Về nhà đi con" hiện đang mang thai lần 2 ở những tháng cuối. Chỉ còn ít ngày nữa là cô lại bước vào hành trình bỉm sữa sau 10 năm từ thời điểm sinh con trai lớn. Ngày của mẹ năm nay của Bảo Thanh rất ý nghĩa khi cô đang trong tâm thế "chờ một cơn đau đẻ".

Bảo Thanh mang thai lần 2 sau 10 năm sinh con đầu lòng.

Ngày của mẹ năm nay, Bảo Thanh đang trong tâm thế "Chờ một cơn đau đẻ".

Khi mang thai lần 2, Bảo Thanh tạm dừng công việc diễn xuất, dành toàn bộ thời gian để nghỉ ngơi, dưỡng thai. Mỗi khoảnh khắc mà Bảo Thanh chia sẻ trên mạng xã hội đều toát lên sự vui tươi, thoải mái. Trong lần mang thai này, Bảo Thanh tăng cân kha khá song cô vẫn giữ được vẻ xinh đẹp, rạng rỡ của mình.

Được biết, em bé thứ 2 của Bảo Thanh là một bé gái, nickname là Nu. Sau 10 năm mới trở lại hành trình bỉm sữa nên có lẽ nữ diễn viên sẽ có một trải nghiệm làm mẹ cực kỳ mới mẻ.