Neymar gia nhập hội "ông bố chiều con", đưa 2 ái nữ và bạn gái đi đu đêm diễn BTS

Nhân chuyến ghé thăm Sao Paulo, siêu sao Neymar đã dành trọn ngày cuối tuần để đưa hai con gái Mavie (3 tuổi) và Helena (2 tuổi) đến thưởng thức đêm diễn thứ hai của nhóm nhạc toàn cầu BTS tại SVĐ MorumBIS. Đêm nhạc còn có sự đồng hành của bạn gái Bruna Biancardi dù nàng WAG đang mang thai em bé thứ ba của cặp đôi.

Hiện tại, tổ ấm của chân sút mang áo số 10 đang thu hút nhiều sự chú ý từ truyền thông quốc tế. Neymar có người con trai đầu lòng Davi Lucca (15 tuổi, với Carol Dantas). Cùng với bạn gái Bruna Biancardi, anh đã có hai bé gái là Mavie (3 tuổi) và Mel (1 tuổi), trước khi cặp đôi chuẩn bị đón thêm bé gái thứ ba (tên dự kiến là Mariah). Trong khi đó, bé Helena (2 tuổi) là con riêng của anh với người mẫu Amanda Kimberlly. Bất chấp mối quan hệ phức tạp và từng trải qua nhiều sóng gió, Neymar và Bruna vẫn duy trì tình cảm mặn nồng, cùng nhau xây dựng môi trường gia đình hòa thuận để các con chung lẫn con riêng thoải mái gắn kết.

Neymar dắt tay 2 con gái (Ảnh: IG)

(Ảnh: IG)

(Ảnh: IG)

Neymar và bạn gái Bruna (Ảnh: IG)

Sự gắn bó đó thể hiện rõ trong chuyến đi xem ca nhạc vừa qua. Đáng chú ý, đây đã là lần thứ hai trong tuần bé Helena xuất hiện tại MorumBIS. Trước đó hai ngày (28/10), cô bé từng được mẹ ruột Amanda Kimberlly đưa đến dự đêm khai màn tour diễn, trước khi quay lại tận hưởng trọn vẹn đại nhạc hội cùng bố Neymar, chị gái Mavie và Bruna Biancardi.

Neymar Jr. và Bruna Biancardi hiện là một trong những cặp đôi nhận được sự quan tâm lớn nhất từ truyền thông quốc tế. Bruna là người mẫu, KOL và doanh nhân thời trang nổi tiếng người Brazil, sở hữu thương hiệu cá nhân cùng hàng triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội. Cả hai chính thức công khai hẹn hò từ năm 2021 và trải qua không ít thăng trầm, rạn nứt rồi tái hợp trước khi xây dựng một nền tảng gia đình gắn bó như hiện tại.

Dù mối quan hệ gia đình khá phức tạp, Bruna Biancardi vẫn luôn ứng xử khéo léo và tạo điều kiện để các con được lớn lên trong môi trường hòa thuận. Cô thường xuyên xuất hiện cùng Neymar trong các chuyến du lịch, sự kiện giải trí và thoải mái gắn kết các bé với nhau - điển hình như việc cả gia đình cùng đưa bé Helena và Mavie đi xem concert BTS tại SVĐ MorumBIS vừa qua. Sự đồng hành của Bruna không chỉ giúp Neymar vững tâm trên sân cỏ mà còn giữ cho mái nhà chung luôn ngập tràn tiếng cười.