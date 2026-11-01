Bức ảnh chiếc bụng bầu 38 tuần khiến các mẹ không tin nổi vào mắt mình: "Nhìn như vừa ăn 1 bữa lẩu no nê"

Phần lớn phụ nữ khi mang thai đều cảm thấy mình giống như chim cánh cụt, bụng to đến mức đi lại cũng khó khăn. Nhưng cũng có một số người thực sự “con lớn mà mẹ không tăng mỡ”: Thai nhi phát triển bình thường, bụng mẹ chỉ nhô lên một chút, còn những phần khác trên cơ thể không thay đổi nhiều.

Trên mạng, một thai phụ 38 tuần chia sẻ ảnh chụp trước ngày sinh khiến nhiều người ngạc nhiên. Trong ảnh, cô vẫn có vòng eo rất thon, nhìn có vẻ chưa đến 70 cm. Phía dưới eo là chiếc bụng nhỏ, tròn, trông không giống bụng bầu sắp sinh mà chỉ như vừa ăn một bữa lẩu quá no.

Có người bình luận rằng bụng mình sau khi ăn lẩu cũng lớn như vậy, trong khi người mẹ này lại đang mang một em bé sắp chào đời.

Chính thai phụ cũng cho biết bụng mình nhìn khá nhỏ, nhưng các lần khám thai đều có kết quả bình thường, bác sĩ không nói em bé bị nhỏ hơn so với tuổi thai. Đây là điều nhiều bà bầu mong muốn: Con vẫn phát triển mà mẹ không tăng nhiều mỡ.

Tăng cân quá nhiều khi mang thai không chỉ khiến việc giảm cân sau sinh vất vả hơn, mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Chẳng hạn, huyết áp và đường huyết có thể liên quan đến tình trạng tăng cân quá mức.

Béo phì khi mang thai không chỉ có thể ảnh hưởng bất lợi đến thai nhi mà còn tạo thêm gánh nặng cho cơ thể người mẹ. Tuy nhiên, nhiều người lại lo rằng nếu không ăn nhiều hơn, em bé sẽ lớn chậm, ảnh hưởng đến quá trình phát triển.

“Con lớn, mẹ không tăng mỡ” không phải do trời phú, mà nằm ở cách ăn uống và sinh hoạt.

Muốn “con lớn, mẹ không tăng mỡ”, chuyên gia dinh dưỡng nhắc đến 8 điều

1. Đừng chỉ ăn cơm trắng và bánh làm từ bột mì trắng

Những thực phẩm này có chỉ số đường huyết tương đối cao, trong khi khả năng tạo cảm giác no không mạnh.

Thai phụ có sức khỏe bình thường được gợi ý trộn thêm yến mạch, gạo đen, đậu đỏ hoặc các loại ngũ cốc nguyên hạt vào gạo, với tỷ lệ khoảng một phần ba ngũ cốc và hai phần ba gạo trắng.

Nếu đường huyết đã cao, có thể thay một nửa lượng gạo trắng bằng ngũ cốc nguyên hạt để giảm mức tăng đường huyết và tăng cảm giác no.

2. Thay đổi thứ tự ăn

Nhiều người ăn cơm trước, sau đó ăn thịt, cuối cùng mới ăn rau. Đặc biệt khi ăn lẩu, mọi người thường ăn thịt trước rồi mới đến rau.

Thứ tự được gợi ý là ăn rau trước, tiếp theo đến cá, thịt, trứng và các sản phẩm từ đậu, cuối cùng mới ăn thực phẩm giàu tinh bột. Cách này có thể giúp giảm dao động đường huyết sau bữa ăn.

Chất xơ trong rau cũng chiếm một phần thể tích dạ dày, giúp tránh ăn quá nhiều cơm hoặc các món giàu tinh bột sau đó.

3. Không ăn tối quá no

Nhiều gia đình ăn sáng qua loa, buổi trưa gọi đồ ăn bên ngoài, đến tối mới ăn một bữa thịnh soạn với nhiều thịt cá.

Thực tế, ăn quá no vào buổi tối không có lợi cho thai phụ. Bữa sáng cần được chú trọng, bữa trưa ăn đủ no, còn bữa tối có thể ăn ít hơn một chút để tránh tích lũy quá nhiều mỡ.

4. Bữa phụ cần bổ sung dinh dưỡng, không chỉ bổ sung năng lượng

Nhiều người chọn bánh quy, bánh ngọt hoặc bánh mì cho bữa phụ. Đây đều là những món có thể chứa nhiều tinh bột và đường.

Có thể lựa chọn sữa chua vị mặn hoặc sữa chua không đường, kết hợp một ít hạt hay trái cây ít đường như cam, bưởi. Những món này cung cấp thêm năng lượng mà không làm tăng quá nhiều lượng đường nạp vào.

5. Ăn sáng đủ chất

Muốn có một bữa sáng tốt, không nên chỉ ăn nhiều bánh bao hoặc bánh làm từ bột mì trắng, mà cần bổ sung nguồn đạm chất lượng.

Chẳng hạn, có thể kết hợp một miếng bò bít tết, một quả trứng, một cốc sữa và một chiếc bánh màn thầu.

6. Biết cách lựa chọn thực phẩm

Ví dụ, khi mua sữa chua ở siêu thị, nên ưu tiên loại không đường hoặc ít đường.

Hãy xem đường đứng ở vị trí nào trong danh sách thành phần. Đường càng nằm về cuối danh sách thì tỷ lệ trong sản phẩm càng thấp. Đồng thời, chú ý đến hàm lượng carbohydrate; bài viết khuyến khích lựa chọn sản phẩm có hàm lượng thấp hơn.

7. Vận động rất quan trọng

Nếu không có chống chỉ định, thai phụ khỏe mạnh nên vận động ở cường độ vừa phải ít nhất 150 phút mỗi tuần.

Có thể chia thành năm buổi, mỗi buổi 30 phút, với những hoạt động như đi bộ nhanh, bơi hoặc đạp xe.

8. Thay đổi cách chế biến món ăn

Ưu tiên hấp, luộc, trộn hoặc xào nhanh với ít dầu. Hạn chế các món chiên ngập dầu, kho kiểu nhiều dầu đường hoặc sốt chua ngọt để giảm năng lượng nạp vào.

Khi kiểm soát được lượng năng lượng và giảm lượng đường, khẩu phần sẽ có thêm chỗ cho những thực phẩm cung cấp đạm chất lượng và khoáng chất, từ đó hướng đến mục tiêu con phát triển mà mẹ không tăng quá nhiều mỡ.

Mỗi miếng ăn của mẹ đều góp phần ảnh hưởng đến cân nặng của con và quá trình hồi phục sau sinh.

“Con lớn, mẹ không tăng mỡ” không phải đặc quyền của người nổi tiếng, mà là kết quả của việc ăn uống khoa học và vận động đều đặn.

Mang thai không phải là ăn gấp đôi, mà là ăn đúng để đáp ứng nhu cầu của cả mẹ và con. Ăn uống có kiểm soát, duy trì vận động và ngủ đủ giấc sẽ giúp mẹ khỏe, con phát triển tốt.

Lưu ý: Bụng nhỏ không phải thước đo thai kỳ khỏe mạnh. Chế độ ăn và vận động cần phù hợp với từng người, theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Nguồn: Sohu