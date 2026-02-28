Maje Xuân Hè 2026: Trường phong cách của các quý cô hậu Paris

Chiến dịch Xuân Hè 2026 của Maje chọn bối cảnh hậu trường sáng tạo, nơi khung cảnh được giữ ở trạng thái tối giản, phơi bày những khối hộp gỗ Kupo gồ ghề, dải dây cáp cuộn tròn trên sàn bê tông và các thiết bị quay chụp bề bộn. Giữa không gian bề bộn thô mộc, các quý cô Maje chẳng còn bận tâm tạo dáng. Từng nụ cười, ánh mắt hay cử chỉ đều thật tự nhiên, chân thực, vắng bóng các sắp đặt mang tính biểu diễn.

Đối diện với máy ảnh, các quý cô Maje khéo léo vạch ra một định nghĩa khác biệt về nguyên mẫu quý cô Paris hiện đại. Mọi đường kim mũi chỉ đều xoay quanh tính ứng dụng cao, phản ánh trực tiếp nhịp độ sống của các quý cô hiện đại đã thoát ly khỏi những khuôn mẫu truyền thống.

Họ mang theo năng lượng sôi sục, nguyên bản từ các lĩnh vực thời trang, nghệ thuật, âm nhạc và đời sống về đêm. Tủ quần áo mùa này bám sát phong thái tự tin và điềm tĩnh, dịch chuyển mượt mà giữa cảm hứng hàng hải và nét lãng mạn thanh thoát. Chi tiết khóa cài kim loại, độ nhăn của da túi xách kẹp nách hay những đôi giày sandal đế bệt đan chéo quai đều được tính toán để phục vụ nhu cầu di chuyển thực tế.

Thiết kế áo liền quần bodysuit kẻ sọc xanh trắng ôm sát cơ thể tương phản mạnh mẽ với phom dáng cứng cáp của chiếc áo khoác phớt nâu rộng rãi khoác hờ trên vai.

Phụ kiện thắt lưng da đính ngọc trai và chuỗi dây xích kim loại mạ vàng tạo điểm neo thị giác vùng eo, cân bằng lại sắc xanh dịu nhẹ của trang phục. Chân váy dệt từ chất liệu vải tweed đứng dáng cân bằng lại áo sơ mi mềm mại rủ nhẹ theo cơ thể quý cô.

Ở một góc khác, tư duy hiện đại tiếp tục được bồi đắp qua các phối cảnh xếp lớp trang phục. Áo sơ mi kẻ ca rô phối cùng chi tiết tựa corset màu xanh pastel, đi kèm quần âu cạp xếp ly, thể hiện kỹ thuật cắt may chính xác. Sắc đỏ rực rỡ của quần tất ôm sát xuất hiện cạnh chân váy denim viền đá lấp lánh và áo khoác ngắn màu be, làm nổi bật ranh giới mỏng manh giữa vẻ đẹp cổ điển và tư duy thẩm mỹ phá cách.

Những chiếc gọng mắt mèo đen bóng hay gọng đồi mồi khổ lớn che giấu một phần biểu cảm, tô đậm phong thái điềm nhiên của quý cô. Áo sơ mi lụa kẻ sọc đính các hạt kim loại li ti phản chiếu ánh sáng tự nhiên của studio, kết hợp cùng chân váy dệt kim đen và dải thắt lưng ngọc trai hạt lớn. Chiếc áo choàng dáng dài kinh điển đặt cạnh đầm khoét lưng màu xanh lam rực rỡ và áo thắt eo màu xanh hải quân, nối liền dải màu phong phú hứng khởi.

