Maje Xuân Hè 2026: Trường phong cách của các quý cô hậu Paris
Bộ ảnh mang phong cách hậu trường chiến dịch Maje Xuân Hè 2026 tại Paris định hình lại góc nhìn về người phụ nữ Pháp đương đại trong không gian thô mộc, tập hợp những cá nhân đa diện mang đến một bức tranh chân thực về năng lượng đa sắc thái. BST kết hợp cùng một tủ đồ cân bằng tinh tế giữa nét lãng mạn nhẹ nhàng và cảm hứng hải quân phóng khoáng.
Chiến dịch Xuân Hè 2026 của Maje chọn bối cảnh hậu trường sáng tạo, nơi khung cảnh được giữ ở trạng thái tối giản, phơi bày những khối hộp gỗ Kupo gồ ghề, dải dây cáp cuộn tròn trên sàn bê tông và các thiết bị quay chụp bề bộn. Giữa không gian bề bộn thô mộc, các quý cô Maje chẳng còn bận tâm tạo dáng. Từng nụ cười, ánh mắt hay cử chỉ đều thật tự nhiên, chân thực, vắng bóng các sắp đặt mang tính biểu diễn.
Tại Việt Nam, thương hiệu Maje được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
