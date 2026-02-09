Nếu chỉ được sắm 4 đôi giày bệt trong năm 2026, thì đây là những kiểu có thể nâng tầm cả set đồ

Thời trang năm 2026 tiếp tục chứng kiến sự lên ngôi của tinh thần "sắm ít mà chất". Trong bối cảnh đó, giày bệt không còn là lựa chọn phụ cho những ngày lười đi cao gót, mà trở thành trụ cột của tủ đồ hiện đại: thoải mái, linh hoạt và đủ tinh tế để theo bạn từ công sở đến dạo phố. Nếu buộc phải tinh giản và chỉ chọn đúng 4 mẫu giày bệt cho cả năm, đây là những cái tên xứng đáng được đầu tư.

Giày bệt mũi nhọn

Giày bệt mũi nhọn là minh chứng rõ ràng nhất cho việc "không cần gót cao vẫn có thể trông sang". Phần mũi kéo dài giúp đôi chân trông thon gọn hơn, đồng thời mang lại cảm giác chỉn chu rất phù hợp với môi trường công sở hoặc những dịp cần ăn mặc lịch sự. Năm 2026, kiểu giày này được làm mới bằng những gam màu trung tính ấm như nâu socola, kem sữa, xám khói, hoặc chất liệu da mềm, da lộn mờ để giảm bớt vẻ cứng nhắc.

Điểm hay của giày bệt mũi nhọn nằm ở khả năng "nâng cấp" trang phục. Chỉ cần quần âu ống đứng, váy midi hoặc thậm chí là jeans tối màu, thêm một đôi giày mũi nhọn bệt là tổng thể đã gọn gàng và trưởng thành hơn hẳn. Với những ai thường xuyên di chuyển, đây là lựa chọn vừa giữ được phong thái chuyên nghiệp, vừa không phải đánh đổi sự thoải mái.

Giày búp bê

Giày búp bê chưa bao giờ biến mất, và đến năm 2026, chúng vẫn dẫn đầu xu hướng với diện mạo tinh giản và hiện đại hơn. Không còn quá nhiều nơ to hay chi tiết rườm rà, giày búp bê tập trung vào phom dáng gọn gàng, đế mỏng vừa phải và những điểm nhấn nhỏ như quai ngang mảnh, mũi vuông bo tròn hoặc chất liệu satin mờ.

Ưu điểm lớn nhất của giày búp bê là cảm giác nhẹ nhàng và nữ tính mà không hề "cố gắng". Chúng hợp với váy liền, chân váy chữ A, quần ống rộng lưng cao, đặc biệt phù hợp với những ngày cần sự thoải mái nhưng vẫn muốn giữ nét mềm mại. Với những người không quen đi giày cứng, giày búp bê là lựa chọn dễ làm quen nhất trong thế giới giày bệt.

Giày loafer

Loafer là kiểu giày đại diện cho sự giao thoa giữa cổ điển và hiện đại. Năm 2026, loafer tiếp tục được ưa chuộng nhờ khả năng "đi được quanh năm" và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Từ loafer da trơn tối giản, loafer đế chunky cá tính đến loafer mũi vuông mang hơi hướng retro, mỗi biến tấu đều mang lại một sắc thái riêng.

Điều khiến loafer trở thành món đầu tư thông minh là tính ứng dụng cao. Bạn có thể mang chúng đi làm với quần âu và blazer, dạo phố với jeans và áo thun, thậm chí phối cùng váy ngắn để tạo sự đối lập thú vị. Loafer giúp tổng thể trông mạnh mẽ và tự tin hơn, rất hợp với những ai yêu phong cách tối giản, thực tế nhưng vẫn muốn có điểm nhấn.

Giày sneaker trắng

Nếu phải chọn một đôi giày bệt "đa-zi-năng" nhất, sneaker trắng gần như không có đối thủ. Qua từng năm, kiểu giày này vẫn giữ được vị thế nhờ sự linh hoạt và vẻ ngoài sạch sẽ, dễ phối. Năm 2026, sneaker trắng được thiết kế gọn gàng hơn, ít logo, chú trọng vào form và chất liệu để có thể kết hợp với cả trang phục thường ngày lẫn đứng dáng.

Sneaker trắng có thể đi cùng váy, quần âu, jeans, thậm chí là suit không quá cứng nhắc. Chúng mang lại cảm giác trẻ trung, năng động nhưng không hề xuề xòa nếu bạn chọn đúng kiểu dáng. Với nhịp sống bận rộn, một đôi sneaker trắng chất lượng tốt có thể đồng hành từ sáng đến tối mà không khiến bạn thấy mệt mỏi.

Bốn mẫu giày bệt trên đại diện cho bốn tinh thần khác nhau: thanh lịch, nữ tính, mạnh mẽ và năng động. Khi được chọn lựa kỹ lưỡng, chúng không chỉ là phụ kiện mà còn là nền tảng để xây dựng phong cách cá nhân bền vững trong suốt năm 2026.

Ảnh: Instagram