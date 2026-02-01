Barbie đời thực cũng khổ như búp bê: Nhìn bàn chân dị dạng vì giày cao gót mà đau dùm

Sau thành công của bộ phim Barbie, Margot Robbie được công chúng ví như "búp bê đời thực" của Hollywood, vượt mặt nhiều ngôi sao đình đám trở thành diễn viên được trả lương cao nhất năm 2022 (12,5 triệu USD). Từ thảm đỏ đến các sự kiện thời trang, nữ diễn viên luôn gây ấn tượng với vẻ đẹp cổ điển pha nét quyến rũ hiện đại, lộng lẫy đúng chuẩn một biểu tượng sắc vóc.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước hình ảnh đôi bàn chân "biến dạng" của mỹ nhân sinh năm 1990 khi mang giày cao gót Christian Louboutin. Hình ảnh này khiến nhiều người ngưỡng mộ sự chuyên nghiệp và hy sinh để xây dựng hình ảnh hoàn mỹ của Margot Robbie.

Bức hình khiến ai nhìn cũng phải nể phục của nàng Harley Quinn.

Margot Robbie xuất hiện với outfit tối giản nhưng cực kỳ "sát thương". Chiếc váy đen dáng ngắn, ôm nhẹ phần thân trên và xòe tinh tế ở gấu giúp tôn trọn vóc dáng thanh mảnh, làm nền hoàn hảo cho đôi chân dài thẳng tắp.

Đáng chú ý, mọi ánh nhìn nhanh chóng đổ dồn vào đôi giày cao gót mũi nhọn với độ cao "chóng mặt" của Christian Louboutin. Phần gót mảnh và dốc khiến bàn chân phải của nữ diễn viên gần như dồn toàn bộ trọng lực về phía trước, các ngón chân co lại rõ rệt để giữ thăng bằng. Thậm chí, hình ảnh này còn khiến nhiều người liên tưởng đến bàn chân của Margot Robbie trong bộ phim Barbie, minh chứng cho đẳng cấp "búp bê đời thực" của người đẹp.

Đôi chân của Margot Robbie như ở trạng thái kiễng thẳng đứng, các ngón chân co rúm hơn cả cảnh phim. (Nguồn: X)

Cộng đồng mạng đều đồng loạt thán phục khả năng đi giày cao gót của minh tinh Hollywood.

Trước đó, Margot Robbie cũng không ít lần khiến công chúng phải "ngả mũ" trước khả năng chinh phục giày cao gót đáng nể. Nữ diễn viên thường xuyên xuất hiện trong những đôi giày có độ cao lên đến gần 20cm – con số đủ khiến nhiều người phải e dè – với phần gót nhọn, mảnh cùng độ dốc cực lớn. Những đôi cao gót khó nhằn dường như trở thành vũ khí giúp cô tôn trọn đôi chân dài và vóc dáng chuẩn mực mỗi khi xuất hiện.

Không chỉ là câu chuyện thời trang, hình ảnh Margot Robbie đi giày siêu cao còn cho thấy sự chuyên nghiệp và tinh thần sẵn sàng hy sinh của các nữ minh tinh nổi tiếng. Và có lẽ cũng chính những diện mạo hoàn hảo này mà ngôi sao sinh năm 1990 phù hợp với hình tượng Barbie hơn bất cứ ai.