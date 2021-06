Nếu bạn cứ làm 4 bước skin care này thì lỗ chân lông trên da sẽ ngày càng to ngoác

Theo Rowan Hall-Farrise, người đứng đầu bộ phận giáo dục và đào tạo quốc tế của QMS Medicosmetics, lỗ chân lông là những lỗ nhỏ trên da có nhiệm vụ điều tiết và thải độc tố thông qua lượng dầu tự nhiên và mồ hôi của chúng ta khi tiết ra.

Tuy lỗ chân lông là do gen di truyền và cơ địa da của mỗi người và không thể thu nhỏ hay nở to được nhưng theo chuyên gia thẩm mỹ nổi tiếng Cynthia Franco lỗ chân lông vẫn có thể bị giãn khi tắc nghẽn và nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do những sai lầm trong quá trình chăm sóc da của mỗi người.

Khi da quá nhờn dính và quá khô đều khiến lỗ chân lông phải hoạt động quá công suất cho phép. Chuyên gia Franco chia sẻ: "Nếu bạn thuộc loại da dầu, lỗ chân lông của bạn sẽ nở ra để giải phóng lượng dầu sản xuất quá mức từ các tuyến bã nhờn. Tương tự, nếu da bị khô, lỗ chân lông của bạn có thể bù đắp quá mức bằng cách tiết ra dầu để chống lại sự mất nước".

Một khi lỗ chân lông bị bít tắc sẽ kéo theo mụn đầu đen, mụn trứng cá hoành hành, da tiết dầu nhờn kinh khủng... càng để lâu tình trạng càng nghiêm trọng.

Và dưới đây là những sai lầm khiến lỗ chân lông của bạn bị bít tắc và ngày càng to ngoác:



Hall-Farrise cho biết: “Rất nhiều người có lỗ chân lông to và da dầu đang sử dụng chất tẩy rửa quá mạnh và dùng đều đặn mỗi ngày. Tôi luôn khuyên bạn nên làm sạch 2 lần/ ngày với một loại sữa rửa mặt dịu nhẹ, để vừa làm sạch vừa tránh làm mất đi lớp dầu tự nhiên của da".

Hall-Farrise giải thích việc kích thích quá mức tuyến bã nhờn bằng cách sử dụng chất tẩy tế bào chết vật lý (chà xát lên bề mặt da) thực sự có thể làm ngược lại những gì bạn mong muốn. Hành động này sẽ khiến da của bạn có thể tăng sản xuất dầu nhờn, da càng mỏng manh yếu ớt và lỗ chân lông ngày càng "há miệng".

Tốt nhất bạn chỉ nên sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết hóa học tích cực để giải quyết tình trạng tắc nghẽn và cải thiện da xỉn màu. Tẩy da chết hóa học bằng acid, được nhiều nghiên cứu khoa học lẫn các bác sĩ công nhận từ nhiều chục năm nay về công dụng trị mụn ẩn, làm mịn da và kích thích tế bào da mới hiệu nghiệm và an toàn cho lớp màng bảo vệ cũng như lỗ chân lông hơn nhiều so với tẩy da chết vật lý.

Franco cảnh báo: “Không bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV bằng kem chống nắng là một trong những sai lầm lớn nhất tác động trực tiếp đến lỗ chân lông trên da. Bạn cần thoa kem chống nắng hàng ngày và ở mọi nơi, ngay cả khi ở nhà làn da của bạn cũng cần kem chống nắng".

Theo Franco, tác hại của ánh nắng mặt trời có thể khiến da mất đi elastin và collagen giữ cho các sợi của lỗ chân lông săn chắc. Và khi da bị tổn thương da bởi tia UV, nó sẽ phá vỡ collagen và elastin. Lớp màng bảo vệ của da và lỗ chân lông sẽ bị phá hủy, khiến da xuống cấp nghiêm trọng. Và bạn sẽ già rất nhanh nếu không chú ý bôi kem chống nắng đầy đủ.

Nếu bạn đang tìm cách giảm thiểu sự bít tắc hay giãn to của lỗ chân lông, Franco nói rằng hãy đảm bảo rằng bạn không bỏ qua toner sau bước làm sạch cả sáng và tối. Toner là bước làm sạch sâu thêm một lần nữa sau khi tẩy trang và rửa mặt, để đảm bảo bụi bẩn không còn cơ hội bám trụ trên da, nhờ vậy lỗ chân lông cũng thông thoáng và mát lành hơn.

Nguồn: Whowhatwear