Cô ấy mang đến cảm giác pha trộn giữa nàng thơ Pháp ngọt ngào, cô gái nghỉ dưỡng và một chút nổi loạn nhẹ nhàng mang hơi hướng vintage. Không phải kiểu ngọt ngào ngoan hiền quen thuộc, mà trong mỗi set đồ đều có một chi tiết phá cách nho nhỏ, khiến tổng thể trở nên cuốn hút và càng ngắm càng thấy thú vị.

Ví dụ như chiếc váy hai dây màu vàng. Đây vốn là món đồ rất dễ bị đóng khung thành một chiếc váy đi biển thông thường. Thế nhưng cô nàng đã khéo léo kết hợp cùng kính râm, vòng cổ ngọc trai, túi kẹp nách và đôi sandal gót vuông màu trắng.

Nhờ vậy, diện mạo không còn đơn thuần là “mặc một chiếc váy đẹp”, mà trở thành hình ảnh của một cô gái đang tận hưởng một ngày thật vui vẻ và thư thái, ghé quán cà phê trong tâm trạng đầy năng lượng. Điểm hay nằm ở chỗ phụ kiện đã giúp tiết chế sự ngọt ngào, khiến tổng thể trở nên tinh tế hơn.

Set áo sơ mi xanh nhạt kết hợp chân váy phồng trắng và khăn trùm đầu đan móc lại là một ví dụ khác. Nếu tất cả các món đồ đều mang tinh thần mềm mại, nữ tính thì rất dễ tạo cảm giác quá “bánh bèo”.

Nhưng khi kết hợp cùng giày ballet ánh bạc, kính râm và thần thái thoải mái, cô ấy đã biến bộ trang phục thành một bản phối đậm chất nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố. Đó là kiểu đáng yêu rất tự nhiên, như thể: “Tôi biết mình dễ thương, nhưng tôi không cần phải giải thích điều đó”.

Điều mình đặc biệt thích ở phong cách của cô nàng là cách sử dụng sự tương phản chất liệu. Những chất liệu mềm mại như ren, voan, cotton hay len dệt kim hiếm khi xuất hiện riêng lẻ. Thay vào đó, chúng thường được phối cùng denim, áo khoác, quần âu ống rộng, kính râm hoặc boots cao bồi. Chính sự đối lập này giúp vẻ nữ tính không trở nên quá mong manh hay bay bổng, mà vẫn giữ được nét hiện đại và cá tính.

Đây cũng là bài học phối đồ rất hữu ích cho nhiều người. Thay vì mặc nguyên một set đồ quá ngọt ngào, hãy thêm vào một món đồ mang tính trung tính hoặc mạnh mẽ hơn. Áo ren trắng có thể đi cùng quần short denim; váy dài màu kem có thể kết hợp sneaker; những bộ đồ viền bèo nhún sẽ thú vị hơn khi đi cùng boots cao bồi; còn áo voan mềm mại hoàn toàn có thể phối với quần jeans và túi cói.

Xét về phong cách cá nhân, những cô nàng theo đuổi hình ảnh lãng mạn, nữ tính tự nhiên hoặc phong cách Pháp nhẹ nhàng sẽ tìm thấy rất nhiều cảm hứng từ darjaromanova. Gương mặt thanh thoát cùng vóc dáng mảnh mai giúp cô ấy dễ dàng chinh phục các chi tiết như nơ, bèo nhún, ren, chân váy ngắn hay những gam màu sáng.

Tuy nhiên, nếu bạn sở hữu khung xương lớn hơn, đường nét gương mặt sắc sảo hoặc thần thái trưởng thành, việc sao chép nguyên bản các set đồ này đôi khi sẽ khiến tổng thể trở nên hơi trẻ so với hình ảnh cá nhân. Thay vào đó, hãy học cách sử dụng bảng màu của cô ấy như trắng kem, vàng nhạt, xanh pastel, kaki hay nâu nhạt. Đồng thời chọn váy dài hơn, đường cắt tối giản hơn để phù hợp với cuộc sống hằng ngày.

Điều làm nên sức hút của những bản phối này không nằm ở việc khoe da thịt hay chạy theo xu hướng. Chúng đẹp bởi sự cân bằng rất khó đạt được: có nét thiếu nữ nhưng không trẻ con, có sự nữ tính nhưng không gượng ép, mang tinh thần nghỉ dưỡng nhưng vẫn đủ thanh lịch để xuất hiện giữa phố thị. Có lẽ đó cũng chính là công thức mặc đẹp mùa hè mà nhiều người đang tìm kiếm: nhẹ nhàng, thoải mái nhưng vẫn có cá tính riêng.



