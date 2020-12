Nàng sinh viên review 5 serum vitamin C nổi tiếng: Không phải loại nào cũng "ok lah" như quảng cáo

Serum vitamin C luôn có sức hấp dẫn với nhiều chị em vì giúp làm sáng da và ngăn ngừa lão hoá. Tuy nhiên, không phải serum vitamin C nào cũng xịn sò ra trò khiến bạn mua đi mua lại. Tín đồ skincare @bycrystal với hơn 6,6k người theo dõi trên Instagram đã review nhanh loạt chai serum vitamin C mà bản thân đã từng sử dụng. Trong đó, có món tốt thật, có món chẳng thần thánh như lời đồn. Xem qua, chị em biết đâu sẽ rút ra được món nào nên sắm.

The Inkey List 15% Vitamin C And EGF



Tinh chất chứa 15% vitamin C của The Inkey List được cô bạn nhận xét cho hiệu quả làm sáng da ổn nhưng lại bị oxy hoá trong vòng 1 tháng. Tuy nhiên, nếu dùng liên tục hàng ngày 1 chai 30ml, bạn vẫn có thể tậu ngay mà không lo chất serum bị biến đổi. Điểm cộng của em này còn là giá tầm trung khoảng 500k nên hợp với túi tiền nhiều chị em lắm!

Klairs Freshly Juiced Vitamin Drop



Trái ngược với serum của The Inkey List, serum trắng da của Klairs được cô bạn cho rằng có thể dùng được 6 - 7 tháng mà không bị oxy hoá. Tuy nhiên, cô nàng này cũng nhận xét em ấy như sau: "Chai thứ nhất tôi đã dùng hết chưa đầy 30 ngày vì sử dụng liên tục 2 lần/ngày. Nó đã làm tôi ngạc nhiên vì các hắc sắc tố da giảm bớt. Thế nhưng khi mua chai thứ 2, tôi không thấy ấn tượng nữa."

Ngoài ra, cô bạn nói thêm nếu mới bắt đầu sử dụng vitamin C, bạn có thể cân nhắc đến em ấy. Nhưng nếu bạn là đã dùng vitamin C nhiều năm thì em này chưa chắc đã là lựa chọn phù hợp.

OleHenriksen Banana Bright Vitamin C Serum



Với serum đắt đỏ của OleHenriksen, cô bạn review đây là serum yêu thích vì cảm nhận được hiệu quả sau khoảng 1 tuần sử dụng, các đốm nâu đã mờ đi nhanh hơn, da cũng sáng lên thấy rõ. Tác dụng của serum này lên da là không cần bàn cãi nhờ 15% vitamin C, 5% PHA, HA, nhưng cô nàng vẫn nghĩ sẽ khó mua lại vì em nó giá khá cao. Thế nhưng, với những chị em muốn trị thâm bằng sản phẩm chất lượng cao thì vẫn nên tậu về nhé!

The Ordinary Ascorbic Acid 8% + Alpha Arbutin 2%

Serum của The Ordinary thì không để lại nhiều thiện cảm với cô bạn này. Cô nàng review ngắn gọn: "Serum này khi thoa cho cảm giác siêu nóng và ấm trên mặt. Với tôi, điều đó không quá thú vị và em này cũng có mùi hơi tệ nữa, tôi cho là thế!"

Ở mặt khác, serum này vẫn được không ít tín đồ đón nhận vì chứa thành phần dưỡng trắng lành tính Ascorbic Acid và Alpha Arbutin. Thêm nữa, em nó có giá phải chăng nên hợp nhiều nàng.

Goodal Green Tangerine Vita C Dark Spot Serum



Serum của Goodal được đánh giá là dùng khá thích. Tuy nhiên, cô bạn có loại serum khác "chân ái" hơn nên em này không hẳn là ứng viên vượt trội. Nhiều tín đồ skincare hẳn đã biết đến tinh chất chiết xuất 70% quả quýt hồng, Niacinamide và Arbutin. Em này có giá phải chăng và dùng ngon nghẻ so với mức giá chỉ khoảng 300k.



Nguồn: Instagram @bycrystal___