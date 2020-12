Netizen Hàn - Việt tranh cãi chuyện đeo khẩu trang cả ngày: Người lên mụn chi chít, người có da đẹp hơn

Làn sóng thứ 3 của Covid lại bắt đầu lan rộng ở các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Và cũng vì thế, việc đeo khẩu trang cả ngày tiếp tục là phương án phòng dịch mà người ta áp dụng nhiều nhất.

Về công năng chống dịch thì đúng là khẩu trang hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng cũng khiến netizen Hàn khá đau đầu. Người thì khóc lóc than rằng đeo khẩu trang suốt ngày khiến da họ lên mụn hơn, người lại vui vẻ khoe nhờ khẩu trang mà da mịn hơn hẳn, bản thân họ cũng đỡ thói quen makeup.

Về phía netizen Việt thì phần đông đều đang than trời về việc đeo khẩu trang khiến da dễ lên mụn hơn. Nếu chỉ đeo lúc ra đường thì không sao nhưng khi phải đeo liên tục cả ngày lại khiến da bị bí bách hơn hẳn.

- Chưa năm nào da mình tệ như năm nay. chẳng biết là do stress, do mỹ phẩm hay do khẩu trang nhưng mụn hầu như chỉ xuất hiện đúng vùng bịt khẩu trang thôi ấy.

- Các bạn bị nổi mụn là do mua phải khẩu trang không sạch nên dị ứng. Chứ dùng khẩu trang vải cũng đâu kín đến mức mà da không thở được. Khẩu trang không thể nào gây bí da bằng make up đâu.

- Công nhận mụn mọc ở vùng đeo khẩu trang khá nhiều.

- Tuỳ loại nha. Hồi cách li mình đeo loại dày và nóng, mặt lên 10 cục mụn ẩn, nhìn mà tuyệt vọng, cởi ra 2 ngày thì mụn bay màu hết, lại yêu đời. Giờ mùa đông đeo cả ngày không sao nhưng makeup rồi không đeo thì da sẽ đẹp hơn đó.

- Công nhận vùng cằm và quai hàm bị bí lên mụn dã man.

- Cái này tùy cơ địa thật á. Nhưng mà ở Việt Nam, ra đường không đeo khẩu trang thì xác định combo mụn + sạm + lão hóa các kiểu.

- Từ lúc đeo khẩu trang liên tục da xấu kinh dị, khẩu trang ôm suốt cả ngày vào mặt nó bí bách, mồ hôi hay dầu nhờn ra bị tích tụ trong cái môi trường kín mít của khẩu trang, chưa nói đến mua trúng khẩu trang rởm là mẩn và hắt xì cả ngày. Loại có gọng thì bị ngứa. Trước mình còn trang điểm chứ từ khi đeo khẩu trang chỉ dám xài 1 lớp dưỡng ẩm mỏng. Mà đang dịch thì phải đeo khẩu trang thôi.

- Mình còn có thể đeo khẩu trang đi ngủ cơ, nhằm nhò gì.

Để hạn chế tình trạng mụn khi đeo khẩu trang, bạn có thể tham khảo vài tips sau:

- Nếu xác định đã đeo khẩu trang cả ngày, không nên makeup để da được thở.

- Không nên layer quá nhiều bước skincare.

- Chọn mua khẩu trang ở nơi uy tín, ưu tiên khẩu trang vải mềm mại. Lưu ý chọn size khẩu trang không ôm quá sát, phòng trường hợp bí da.

- Thay khẩu trang thường xuyên để đảm bảo vệ sinh.





Ảnh: Internet