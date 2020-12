10 lọ "nước thần" mà gái Hàn mê nhất: Sạch banh thâm nám, làn da phát sáng tức thì, bảo sao nàng nào da cũng đẹp mỹ mãn

1. Dành riêng cho da khô hạn: Laneige Water Bank Hydro Essence (Giá gốc 890.000 VNĐ)

Lọ tinh chất này được ví von là "nước thần dành cho da khô" khi chứa thành phần chủ đạo là nước khoáng xanh - một chiết xuất dưỡng ẩm được lấy từ các loại rau như cải xoăn, cải xoong và củ cải đường...

Dưỡng chất sẽ thấm vào da ngay lập tức, để lại làn da tươi mát, căng mọng và thoải mái mà không có bất kỳ cặn hay bết dính nào. Dành riêng cho làn da khô vì khả năng cấp ẩm đỉnh cao, lọ nước thần nhà Laneige này còn phù hợp cả da nhạy cảm và da hỗn hợp nên các nàng sẽ luôn an tâm khi sử dụng.

2. Chống lão hóa làm dịu hư tổn trên da: Blithe Vital Treatment Essence (Giá gốc 480.000 VNĐ)

Lọ nước thần dịu nhẹ này sử dụng sức mạnh của chiết xuất từ 9 loại ngũ cốc thiết yếu kết hợp anh thảo và tầm xuân để xoa dịu mọi mệt mỏi, nhạy cảm hay khô hạn bong tróc trên da.Sản phẩm còn chứa thêm cả thành phần niacinamide kết hợp chống lão hóa dưỡng ẩm kịp thời giúp cải thiện mọi vấn đề lão hóa trên da.

3. Dành riêng cho da xỉn màu, mệt mỏi: Innisfree Fermented Soybean Firming Energy Essence (Giá khoảng 550.000 VNĐ)

Bất kỳ sản phẩm nào của Innisfree đều đạt điểm 10/10 trong thang điểm của Byrdie, trong đó tinh chất này đặc biệt hơn cả. Lọ tinh chất chiết xuất đậu nành lên men từ đảo Jeju Hàn Quốc, công thức giàu chất chống oxy hóa này sẽ làm sáng và săn chắc cho làn da đang xỉn màu, mệt mỏi. Trong thành phần còn có thêm hạt yến mạch, tăng khả năng làm dịu và giúp làn da bạn mịn màng trắng sáng bật tông.

4. Dưỡng ẩm đỉnh cao: Hanskin Real Complexion Hyaluron Skin Essence (Giá gốc 580.000 VNĐ)

Nếu bạn muốn có làn da sáng bóng như thủy tinh, không cần tìm đâu xa, lọ tinh chất đến từ hãng Hanskin này chắc chắn là bước đệm tuyệt vời cho bạn. Lọ nước thần chứa axit hyaluronic (HA) có thể chứa gấp 1000 lần trọng lượng của nó trong nước, là một trong những thành phần cấp ẩm đỉnh cao. Chính vì khả năng cấp ẩm ưu việt mà sản phẩm có thể làm mềm các nếp nhăn, tăng cường độ ẩm cho da và đẩy lùi các dấu hiệu hanh khô bong tróc.

5. Làm đầy nếp nhăn lão hóa: Then I Met You The Giving Essence (Giá gốc 1,1 triệu đồng)

Được chiết xuất từ các thành phần lên men và axit polyglutamic, tinh chất này tinh chỉnh cấu trúc của da và nhẹ nhàng làm sáng mọi làn da xỉn màu lão hóa. Axit polyglutamic là một phân tử có khả năng giữ ẩm nhiều hơn axit hyaluronic (HA), vì vậy bạn hoàn toàn có thể sở hữu làn da siêu căng mọng, mịn màng chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng.

6. Dành cho làn da lấm tấm vết thâm, tàn nhang: Neogen Dermatology Real Ferment Micro Essence (Giá gốc 870.000 VNĐ)

Lọ nước trong suốt này là một biểu tượng sắc đẹp của K-Beauty nhờ nồng độ cao của các thành phần lên men và chất làm sáng tự nhiên từ men gạo. Dưỡng chất khá đậm đặc, nhưng lại thấm rất nhanh nên không hề bết dính. Thành phần có khả năng làm mờ mọi vết thâm nám, thâm mụn giải quyết sạch những vết tích trên da để bạn có được làn da trắng mịn như ý.

7. Làm dịu hư tổn cho da nhạy cảm, da mụn trứng cá: Donginbi 1899 Single Essence (Giá gốc 1,2 triệu)

Chính bởi thành phần chiết xuất nhân sâm đỏ quý hiếm nên lọ nước thần này mới có giá cao như vậy. Quá trình chiết xuất đặc biệt này được chuẩn bị trong 70.000 giờ trong 2.920 ngày, một quy trình đảm bảo dưỡng chất bên trong cô đặc nhất có thể. Theo hãng Dongibi, nhân sâm đỏ được biết đến với tác dụng làm sáng, tinh chỉnh và làm dịu da; với bất kỳ dấu hiệu nào trên da Donginbi 1899 Single đều có thể khắc phục nhanh gọn.

8. Dạng xịt tối ưu nhất: Acwell Licorice pH Balancing Essence Mist (Giá gốc 550.000 VNĐ)

Tinh chất dạng sương mù dưỡng ẩm di động này chính là lựa chọn mà bất kỳ cô nàng thích xê dịch nào cũng cần phải có. Ngoài khả năng dưỡng ẩm kịp thời, tinh chất còn tác dụng tăng gấp đôi hiệu quả của như kem lót hoặc xịt tạo lớp nền để có lớp trang điểm hoàn suốt cả ngày.

Lọ tinh chất dạng xịt nào có chứa các thành phần làm dịu và dưỡng ẩm như nước cam thảo và chiết xuất rễ, nước tre dưỡng ẩm, và nước lá centella asiatica - thành phần làm dịu cấp tốc cho làn da nhạy cảm.

9. Dưỡng trắng tối ưu: Amorepacific Time Response Skin Reserve Fluid (Giá khoảng 250.000 VNĐ/ 30ml)

Thành phần chính ở đây là trà xanh được thu hoạch từ vườn trà Dolsongi của Amorepacific trên đảo Jeju, Hàn Quốc. Những chiếc lá được chọn lọc thủ công, lên men trong 50 ngày, ủ trong đất nung truyền thống của Hàn Quốc trong 50 ngày nữa, và chiết xuất trong 24 giờ để tạo ra một siêu dưỡng chất cô đặc thẩm thấu lên da. Chính bởi thành phần trà xanh là chủ đạo nên cực kỳ lành tính, giúp làm dịu hư tổn, khảng khuẩn chuyên sâu mang lại làn da mịn màng trắng sáng.

10. Lựa chọn được tin tưởng nhất: Peach & Lily Wild Dew Treatment Essence (Giá gốc 900.000 VNĐ)

Tổng biên tập của của Byrdie, bà Faith Xue yêu thích tinh chất này vì nó có thể xoa dịu mọi làn da mệt mỏi, hay xỉn màu. Công thức với chiết xuất từ hoa sen để bảo vệ chống oxy hóa và niacinamide để làm sáng da, bà Faith Xue luôn tự nhủ không thể sống thiếu lọ nước thần trong suốt này khi skin care mỗi ngày.

Nguồn: Byrdie