Nàng 30+ cứ áp dụng quy trình tối giản 5 bước, da đẹp hơn cả khi skincare chục bước

Dù ít hay nhiều thì hàng ngày, chị em vẫn cần chăm chút cho làn da. Có như thế, chị em mới duy trì được làn da khỏe mạnh ở hiện tại và không lo lão hóa sớm trong tương lai. Điều thú vị là, khi chăm sóc da, chị em không nhất thiết phải thực hiện một quy trình skincare quá đồ sộ, hay mua sắm những sản phẩm đắt tiền, thì da mới đẹp lên. Ngay cả khi qua ngưỡng 30 tuổi, nếu skincare đúng cách với một quy trình tối giản, chị em vẫn thừa sức biến làn da từ nhiều khuyết điểm, trở thành mịn màng không tỳ vết. Dưới đây là quy trình skincare đúng 5 bước cho nàng 30+, chị em hãy tham khảo để tiết kiệm thời gian, tiền bạc mà vẫn có làn da đẹp như mơ nhé!

1. Làm sạch dịu nhẹ

Bước làm sạch đóng vai trò tiên quyết cho một quy trình skincare hiệu quả. Nếu để cặn bẩn, tàn dư sản phẩm makeup, kem chống nắng tồn đọng, làn da của bạn sẽ không tránh khỏi tình trạng bị bít tắc, lên mụn và lỗ chân lông to. Làn da không sạch sẽ còn ngăn cản các dưỡng chất thẩm thấu, khiến da chẳng thể nhận được lợi ích tối ưu từ quy trình skincare hàng ngày. Do đó, chị em nhất định phải thực hiện thủ tục làm sạch với đủ hai bước là tẩy trang + rửa mặt để da được thông thoáng, khỏe mạnh. Lưu ý rằng khi lựa chọn sản phẩm, chị em cần sắm loại dịu nhẹ để không gây bào mòn hàng rào tự nhiên, hay bị thất thoát độ ẩm nhé!

2. Tẩy da chết

Sang đến tuổi 30, tốc độ tái tạo da chậm lại, dẫn đến một số vấn đề như da xỉn màu, sần sùi và bức bí. Vậy nên, tẩy tế bào chết là bước skincare vô cùng cần thiết cho quy trình. Thao tác này sẽ giúp loại bỏ lớp da xỉn màu và thô ráp, để lại cho bạn làn da sáng khỏe, mịn mượt hơn. Sản phẩm tẩy da chết còn đem đến tác dụng kích thích sản sinh collagen, nhờ vậy mà da thêm săn chắc, trẻ trung, không bị hình thành nếp nhăn sớm.

3. Serum đặc trị

Thêm serum đặc trị vào quy trình, làn da của chị em sẽ được cải thiện ngoạn mục hơn nữa. Loại serum mà nàng 30+ nên cân nhắc dùng là serum vitamin C cho buổi sáng, và retinol cho quy trình tối.

Serum vitamin C khi bôi trước kem chống nắng sẽ tạo một tấm khiên vững chắc hơn, giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi các gốc tự do - nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa. Vitamin C còn đem đến công dụng làm sáng da, xóa mờ nốt thâm và tăng sinh collagen. Nhờ vậy, da bạn sẽ được bảo vệ và cải thiện cùng lúc.

Serum retinol thì lý tưởng để dùng vào buổi tối. Sản phẩm này giúp giải quyết các vấn đề khó nhằn của làn da, trong đó có nếp nhăn, da mụn và đốm nâu… Nhờ khả năng thúc đẩy da tái tạo, serum retinol được coi là thần dược "cải lão hoàn đồng" cho làn da, nàng 30+ rất nên thử.

4. Kem dưỡng ẩm

Làn da của bạn sẽ không thể có được độ căng mọng, trẻ trung, nếu thiếu đi độ ẩm. Chính vì lẽ đó, dù bạn tối giản quy trình đến đâu, thoa kem dưỡng ẩm vẫn là bước không thể bỏ qua.

Kem dưỡng sẽ cung cấp cho làn da những dưỡng chất cần thiết, bảo toàn độ ẩm để da không bị khô héo, thiếu sức sống. Kem dưỡng còn đóng vai trò quan trọng trong khoản kiềm dầu, giảm bóng nhờn, nàng da dầu vẫn phải thực hiện bước skincare này nghiêm túc mỗi ngày. Vì thời tiết mùa hè rất nóng bức, da tiết nhiều mồ hôi, dầu thừa nên thay vì chọn kem dưỡng đậm đặc, chị em hãy ưu tiên sản phẩm dạng gel mỏng nhẹ để da vừa đủ ẩm, vừa không bị bít tắc nhé!

5. Kem chống nắng

Tầm quan trọng của kem chống nắng là khỏi cần bàn cãi. Sản phẩm này sẽ bảo vệ làn da của bạn khỏi "hung thần" của nhan sắc, đó là tia UV. Nếu bỏ qua kem chống nắng, công sức skincare của bạn sẽ "đổ xuống sông xuống bể", vì ánh nắng chẳng những gây lão hóa sớm, mà còn gây ra một loạt vấn đề như da xỉn màu, xuất hiện đốm nâu, bóng nhờn, nổi mụn. Vì thế, muốn da luôn khỏe đẹp, điều tối thiểu chị em cần làm chính là bôi kem chống nắng hàng ngày, không kể trời có nắng hay âm u.

Ảnh: Internet

