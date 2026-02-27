Nam thần hot nhất Kpop giảm 7kg trong 12 ngày bằng phương pháp tranh cãi

Cuối tháng 1 năm nay, người hâm mộ bất ngờ nhận ra ngoại hình của Kim Mingyu thay đổi rõ rệt. Thành viên đình đám của SEVENTEEN vốn nổi tiếng với vóc dáng cao lớn và gương mặt đôi lúc trở nên tròn trịa và đầy đặn, nhưng chỉ trong chưa đầy hai tuần, đường nét gương mặt của anh trở nên sắc sảo, cằm thon gọn hơn, tổng thể visual cũng "nâng cấp" theo hướng nam tính và góc cạnh. Theo chia sẻ trong livestream, thời điểm đầu tháng cân nặng của anh khoảng 85kg, chỉ sau 12 ngày con số này giảm xuống còn gần 78kg, ngay lập tức tạo nên chủ đề nóng trong cộng đồng fan Kpop.

10 ngày "liquid fasting" gây sốt

Trong 1 buổi livestream, Mingyu không giấu diếm mà thẳng thắn tiết lộ bí quyết của mình chính là thực hiện chế độ "liquid fasting" trong 10 ngày. Đây là phương pháp nhịn ăn dạng lỏng, tức là hoàn toàn không dùng thực phẩm rắn mà chỉ sử dụng các loại đồ uống thay thế bữa ăn do bác sĩ chỉ định. Những sản phẩm này thường là dạng sữa lắc hoặc bột pha uống tiện lợi, có hàm lượng protein và chất xơ cao, giúp cung cấp năng lượng tối thiểu nhưng vẫn tạo cảm giác no.

Ban đầu, bác sĩ khuyên anh không nên tập luyện trong giai đoạn này để tránh gây áp lực lên cơ thể. Tuy nhiên, vì muốn đạt hiệu quả nhanh hơn, Mingyu vẫn duy trì khoảng 30 phút cardio nhẹ mỗi ngày. Điều này góp phần khiến cân nặng giảm nhanh hơn dự kiến. Khi anh chia sẻ câu chuyện, trưởng nhóm S.Coups thậm chí còn đùa rằng "Làm vậy nguy hiểm lắm", phần nào cho thấy mức độ khắc nghiệt của phương pháp này.

Liquid fasting thực chất là gì?

Liquid fasting là chế độ ăn trong thời gian ngắn chỉ tiêu thụ thực phẩm dạng lỏng để giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Các hình thức phổ biến gồm nước ép rau củ, sữa lắc protein hoặc chế độ ăn lỏng như súp và cháo loãng. Tổng lượng calo mỗi ngày thường chỉ dao động từ 400 đến 800 kcal, tạo ra mức thâm hụt năng lượng lớn để cơ thể nhanh chóng tiêu hao glycogen và bắt đầu đốt mỡ.

Tuy nhiên, việc giảm cân nhanh trong những ngày đầu không hoàn toàn đến từ mỡ. Cơ thể sẽ mất nước và glycogen trước, thậm chí có thể giảm cả khối lượng cơ. Trong y học, đây được xếp vào nhóm chế độ ăn cực ít năng lượng và có nguy cơ cao nếu áp dụng sai cách.

Vì sao cân nặng giảm nhanh đến vậy?

Khi lượng calo giảm đột ngột, cơ thể buộc phải sử dụng nguồn năng lượng dự trữ. Glycogen cạn kiệt khiến nước trong cơ thể cũng giảm theo, dẫn đến việc số cân tụt nhanh chỉ sau vài ngày. Đồng thời, cơ thể bắt đầu huy động mỡ để duy trì hoạt động sống. Tuy nhiên, nếu sau đó quay lại chế độ ăn cũ mà không điều chỉnh lối sống, cân nặng rất dễ tăng trở lại.

Phương pháp này có an toàn?

Các chuyên gia cho rằng liquid fasting chỉ nên thực hiện trong thời gian ngắn và có sự giám sát y tế. Việc kéo dài nhiều ngày có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng, mất cơ, rối loạn điện giải, chóng mặt, tụt huyết áp và giảm tốc độ trao đổi chất. Những đối tượng như phụ nữ mang thai, thanh thiếu niên, người lớn tuổi hoặc người có tiền sử rối loạn ăn uống đều không phù hợp với phương pháp này.

Nếu muốn giảm cân ngắn hạn nhưng an toàn hơn, nhiều chuyên gia khuyên nên giảm thực phẩm chế biến sẵn, hạn chế tinh bột tinh chế, tăng protein, ăn nhiều rau xanh và ngủ đủ giấc. Những thay đổi này có thể giúp giảm phù nề và cải thiện vóc dáng mà không gây tổn hại sức khỏe.

Giai đoạn ăn lại mới là yếu tố quyết định

Một trong những điều quan trọng nhất sau liquid fasting chính là quá trình quay lại ăn uống bình thường. Nếu ăn quá nhiều ngay lập tức, hệ tiêu hóa có thể bị quá tải, gây khó chịu và dẫn đến tăng cân nhanh. Thông thường, cơ thể cần thời gian thích nghi với các món nhẹ như cháo, trứng hấp, súp rau trước khi quay về chế độ ăn cân bằng.

Thực tế, nghệ sĩ Kpop thường áp dụng những phương pháp cực đoan để phục vụ hoạt động quảng bá hoặc chụp hình trong thời gian ngắn, phía sau luôn có đội ngũ chuyên gia theo dõi. Vì vậy, thay vì chạy theo những con số giảm cân ấn tượng, điều quan trọng hơn là tìm ra cách chăm sóc cơ thể lâu dài. Hành trình của Mingyu cho thấy sự kỷ luật đáng nể, nhưng cũng là lời nhắc rằng sức khỏe vẫn luôn nên được đặt lên hàng đầu.

