Món lẩu giúp nữ diễn viên 45 tuổi giảm 10kg, hiệu quả thấy rõ sau 5 ngày

Ở tuổi 45, Chung Hân Đồng khiến dân mạng bất ngờ khi lộ diện với vóc dáng thon gọn, gương mặt sắc nét và thần thái trẻ trung. Hình ảnh mới của cô nhanh chóng gây sốt, nhiều người nhận xét "phong độ đã trở lại". Điều đáng nói là nữ diễn viên không chọn ăn kiêng cực đoan hay tập luyện quá sức, mà tập trung điều chỉnh nhịp sinh hoạt và chế độ ăn. Gần đây, cô đặc biệt yêu thích một kiểu ăn uống mùa đông giúp giảm cân nhanh, nhờ đó giảm tới 10kg mà vẫn giữ được vóc dáng ổn định, không tăng cân trở lại.

Phương pháp này được cô chia sẻ rộng rãi, khiến nhiều fan thử làm theo. Không ít người cho biết chỉ sau 5 ngày đã cảm nhận cơ thể nhẹ hơn, giảm phù nề rõ rệt. Với những ai muốn giảm mỡ vào mùa lạnh nhưng vẫn muốn ăn ngon và đủ no, đây được xem là bí quyết đáng thử.

Ảnh IGNV

Món lẩu mùa đông giúp giảm mỡ

Món ăn mà nữ diễn viên mê gần đây là kiểu lẩu Kansai, một biến tấu từ lẩu truyền thống nhưng có cách chế biến khác biệt. So với lẩu thông thường, nguyên liệu trong món này sẽ được áp chảo trước, giúp tăng hương thơm và tạo kết cấu đậm đà hơn. Nhờ vậy, dù ăn theo chế độ giảm cân, người ăn vẫn có cảm giác thỏa mãn.

Cách làm khá đơn giản. Đầu tiên cho nước sốt sukiyaki vào nồi, sau đó áp chảo thịt cho dậy mùi. Khi thịt vừa săn, thêm nước và đập một quả trứng để tăng protein và cảm giác no. Khi nước sôi, cho các loại rau, đậu phụ, nấm và thực phẩm ít calo như konjac vào nấu chung. Nồi lẩu trông đầy đặn, hấp dẫn nhưng lại khá "thân thiện" với cân nặng. Những ai thích ăn đậm vị nhưng sợ tăng cân thường rất dễ nghiện món này.

Ảnh Xiaohongshu

Nguyên tắc ăn uống giúp giảm nhanh trong 5 ngày

Trong thời gian giảm cân, điều quan trọng nhất mà cô nhấn mạnh là kiểm soát chế độ ăn. Nữ diễn viên tăng lượng rau xanh để bổ sung chất xơ, đồng thời kết hợp thịt giàu protein và các sản phẩm từ sữa nhằm duy trì khối cơ. Tinh bột chỉ được ăn vào bữa sáng và trưa, còn buổi tối gần như tránh hoàn toàn các loại tinh bột tinh chế.

Các món bánh ngọt, tráng miệng hay đồ chế biến sẵn như mì gói, nước sốt nặng vị đều được đưa vào "danh sách từ chối". Đồ chiên nướng cũng hạn chế tối đa. Trước bữa tối, cô thường uống một bát canh hầm từ thịt để tăng cảm giác no, nhờ đó kiểm soát lượng ăn tốt hơn. Khi duy trì liên tục ít nhất 5 ngày, cơ thể không chỉ giảm cân mà còn giảm tích nước, giúp vóc dáng gọn gàng hơn.

Vì sao lẩu sukiyaki vẫn có thể giúp giảm cân

Nhiều người nghĩ sukiyaki có lượng calo cao, nhưng thực tế nếu chọn nguyên liệu và khẩu phần hợp lý, đây lại là món hỗ trợ giảm mỡ khá hiệu quả. Bí quyết nằm ở việc chọn nguồn protein nạc như thịt bò ít mỡ, ức gà hoặc hải sản, đồng thời tăng lượng rau để tạo cảm giác no lâu. Nước lẩu có vị mặn ngọt giúp tăng sự thỏa mãn, từ đó dễ kiểm soát khẩu phần.

Ngoài ra, các món nóng vốn mang lại cảm giác no nhanh, giúp hạn chế ăn quá mức. Với những người sợ cảm giác đói khi ăn kiêng, kiểu ăn này lại dễ duy trì lâu dài hơn. Đây cũng là lý do nhiều nghệ sĩ âm thầm áp dụng để giữ vóc dáng mà không cần nhịn ăn khắc nghiệt.

Ảnh Xiaohongshu

Những lưu ý khi áp dụng

Để đạt hiệu quả, nữ diễn viên khuyên nên ưu tiên thịt nạc như ức gà, thăn heo hoặc bò ít mỡ, hạn chế thịt ba chỉ. Các loại viên, chả hay thực phẩm chế biến sẵn nên giảm vì chứa nhiều calo và natri. Nước lẩu chỉ nên dùng để chấm, tránh uống nhiều. Ngược lại, rau và nấm nên ăn thật nhiều để tăng chất xơ và độ no.

Thứ tự ăn cũng rất quan trọng. Nên ăn protein và rau trước, sau đó mới đến tinh bột. Cách này giúp ổn định đường huyết và hạn chế cảm giác thèm ăn, từ đó giảm nguy cơ ăn quá đà.

Nguồn TVBS