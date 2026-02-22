Loại trà lành tính hợp uống sau Tết: Detox, giảm tích nước, trả vòng eo về như cũ

Sau những ngày Tết ăn uống "thả ga" với bánh chưng, thịt kho, đồ ngọt và các bữa tiệc kéo dài, cảm giác cơ thể nặng nề, tích nước, mặt và chân sưng nhẹ là điều không hiếm gặp. Đây cũng là lý do nhiều cô gái bắt đầu tìm kiếm những phương pháp thanh lọc cơ thể nhẹ nhàng, không quá khắt khe. Gần đây, một loại thức uống đang được phụ nữ Hàn Quốc, tiếp viên hàng không và cả sao Hàn yêu thích chính là trà bí đỏ được xem như "vũ khí" giảm sưng, hỗ trợ tiêu hoá và lấy lại vóc dáng nhanh chóng.

Ảnh @sungziyoung

Trà bí đỏ là gì?

Trà bí đỏ là thức uống được làm từ bí đỏ chín, sau đó sấy khô rồi hãm với nước nóng. Ở Hàn Quốc, đây là một loại trà dưỡng sinh khá phổ biến, có vị ngọt nhẹ tự nhiên, dễ uống và có thể dùng nóng hoặc lạnh. Không giống cà phê hay các loại trà chứa caffeine, trà bí đỏ dịu nhẹ, không gây kích thích nên phù hợp cho cả những người nhạy cảm hoặc không muốn uống cà phê vào buổi sáng.

Bí đỏ vốn giàu chất xơ, kali và beta-carotene. Trung bình 100g bí đỏ có khoảng 347mg kali, giúp cân bằng điện giải trong cơ thể, đồng thời chứa tiền vitamin A có lợi cho làn da và sức khoẻ tổng thể. Vì lượng calo thấp, không chứa caffeine và có vị ngọt tự nhiên, nhiều người chọn loại trà này trong giai đoạn kiểm soát cân nặng hoặc khi muốn cải thiện trao đổi chất.

Ảnh Shutterstock

Vì sao trà bí đỏ được xem là "cứu tinh" sau Tết?

Công dụng nổi bật nhất của trà bí đỏ là hỗ trợ giảm tích nước. Hàm lượng kali dồi dào giúp cân bằng natri trong cơ thể, từ đó thúc đẩy đào thải nước dư thừa, đặc biệt hiệu quả với tình trạng sưng mặt, phù chân sau khi ăn mặn hoặc thức khuya nhiều ngày.

Bên cạnh đó, chất xơ trong bí đỏ cũng giúp cải thiện hệ tiêu hoá, hỗ trợ giảm táo bón – vấn đề rất dễ gặp sau những ngày ăn uống thiếu rau xanh. Nhờ đó, cảm giác đầy bụng, khó chịu cũng được cải thiện rõ rệt.

Không chỉ vậy, trà bí đỏ còn được yêu thích vì khả năng hỗ trợ làm đẹp. Các chất chống oxy hoá như beta-carotene, vitamin A, C, E giúp bảo vệ làn da trước tác động của stress, thức khuya và chế độ ăn nhiều dầu mỡ. Với nhiều người, việc uống loại trà này đều đặn còn giúp da sáng và có độ bóng khoẻ hơn.

So với trà sữa hay các loại đồ uống nhiều đường, trà bí đỏ gần như không có calo đáng kể. Vị ngọt tự nhiên giúp giảm cảm giác thèm đồ ngọt mà không làm tăng lượng đường nạp vào. Đây cũng là lựa chọn phù hợp cho những ai đang muốn "reset" cơ thể sau kỳ nghỉ dài.

Ảnh Shutterstock

Cách làm trà bí đỏ tại nhà

Để làm trà bí đỏ, bạn chỉ cần một quả bí đỏ già hoặc bí đỏ Nhật khoảng 500g. Sau khi rửa sạch, gọt vỏ và bỏ hạt, hãy cắt bí thành lát mỏng khoảng 1cm. Bí có thể được phơi khô tự nhiên trong khoảng 2 ngày hoặc sấy ở nhiệt độ thấp khoảng 75 độ C trong 4–6 giờ cho đến khi khô hoàn toàn.

Sau khi sấy, rang khô bí trên chảo lửa nhỏ khoảng 3 phút để tăng hương thơm. Để nguội rồi lặp lại 1-2 lần nếu muốn trà đậm mùi hơn. Khi pha, chỉ cần cho bí khô vào túi lọc, thêm khoảng 250ml nước nóng và hãm từ 1–3 phút. Bảo quản bí khô trong hộp kín, nơi khô ráo và nên dùng trong vòng một tháng.

Cách uống "nâng cấp" đang hot tại Hàn

Ngoài việc uống trà bí đỏ nguyên chất, nhiều người còn kết hợp với nước đậu đỏ theo tỷ lệ 7:3. Đậu đỏ chứa nhiều khoáng chất và chất chống oxy hoá, có tác dụng lợi tiểu, giảm sưng và thúc đẩy trao đổi chất. Sự kết hợp này vừa giúp tăng hiệu quả vừa mang lại hương vị dễ uống hơn.

Ảnh Instagram.

Thời điểm uống trà bí đỏ tốt nhất

Uống vào buổi sáng khi bụng rỗng giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ đào thải độc tố và giảm tích nước. Ngoài ra, uống sau bữa tối cũng giúp cơ thể thư giãn, hỗ trợ chuyển hoá và giảm tình trạng sưng chân. Tuy nhiên, nên tránh uống sát giờ ngủ, tốt nhất là trước khi ngủ khoảng 1,5 tiếng.

Lưu ý trước khi thử

Dù là thức uống lành tính, trà bí đỏ vẫn cần dùng hợp lý. Người cần kiểm soát đường huyết nên chú ý lượng tiêu thụ vì bí đỏ có chỉ số GI trung bình đến cao. Người mắc bệnh thận cũng cần kiểm soát lượng kali và nên tham khảo ý kiến chuyên gia. Với những ai có hệ tiêu hoá nhạy cảm, nên bắt đầu với lượng nhỏ để cơ thể thích nghi.

Nguồn TVBS