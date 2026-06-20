Một nam hộ sinh ở Trung Quốc đã trở nên nổi tiếng và nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự chuyên nghiệp và ngoại hình ấn tượng, đồng thời thách thức những người thân từng chê bai lựa chọn nghề nghiệp của anh là đáng xấu hổ.

Zhang Jintao, 25 tuổi, đến từ Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, đã trở thành hộ sinh tại một bệnh viện hàng đầu của tỉnh sau khi tốt nghiệp đại học. Theo tờ Southern Daily, nam giới chỉ chiếm 3% số lượng điều dưỡng tại Trung Quốc vào năm 2021, và số lượng nam hộ sinh thậm chí còn ít hơn.

Zhang chia sẻ với chuyên trang y tế nội địa Yixuejie rằng một số người thân nam giới lớn tuổi đã chỉ trích lựa chọn nghề nghiệp của anh, gọi đó là "xấu hổ" và "ngượng ngùng".

Tuy nhiên, anh cho biết việc chứng kiến quá trình sinh nở đã khiến anh vô cùng xúc động trước sức mạnh của người phụ nữ và củng cố niềm tin rằng công việc của mình rất có ý nghĩa.

Thử thách lớn nhất của anh là giành được sự tin tưởng từ các sản phụ và gia đình họ. Do các quan điểm truyền thống về quyền riêng tư, một số phụ nữ từ chối sự chăm sóc từ nam hộ sinh.

Zhang cho biết việc tôn trọng mong muốn của bệnh nhân là điều cơ bản. Mặc dù từng có ý định bỏ việc, cuối cùng anh vẫn quyết định ở lại.

Trong một ca trực đêm, Zhang gặp một sản phụ chuyển dạ nhanh, một tình trạng nguy cơ cao có thể dẫn đến chảy máu tử cung nghiêm trọng hoặc xuất huyết nội sọ ở trẻ sơ sinh. Sau khi kiểm tra, anh đã dùng đôi tay mình để làm chậm quá trình đầu thai nhi lọt ra ngoài, đồng thời liên tục trấn an sản phụ.

Người phụ nữ đã sinh con an toàn, và khi nghe thấy tiếng khóc chào đời đầu tiên của đứa trẻ, Zhang cảm thấy thành tựu sâu sắc.

Zhang bác bỏ quan niệm phổ biến cho rằng hộ sinh chỉ là trợ lý của bác sĩ thực hiện các công việc điều dưỡng cơ bản. Anh cho biết hộ sinh đóng vai trò thiết yếu trong mọi giai đoạn: theo dõi sự phát triển của thai nhi trước khi sinh, hướng dẫn phụ nữ trong quá trình chuyển dạ, nhận diện các rủi ro, hỗ trợ giảm đau và tư vấn cho các bà mẹ về việc cho con bú sau khi sinh.

Tại Trung Quốc, hộ sinh được đào tạo chủ yếu về điều dưỡng và chăm sóc sinh nở thông thường, trong khi bác sĩ sản khoa là những người có chuyên môn để điều trị các biến chứng, thực hiện phẫu thuật và quản lý các thai kỳ nguy cơ cao.

Zhang tin rằng công việc này cũng đòi hỏi thể lực, mang đến cơ hội cho các nam hộ sinh thể hiện "sự dịu dàng đầy mạnh mẽ".

"Hộ sinh cần hiểu nỗi đau mà người mẹ phải chịu đựng trong quá trình sinh nở và giúp họ giảm bớt lo âu. Nếu nhân viên y tế trở nên thiếu kiên nhẫn vào thời điểm đó, mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn đối với họ," anh nói với truyền thông trong nước.

Zhang là một trong ba nam hộ sinh tại khoa sản. Ngoại hình ưa nhìn của anh cũng thu hút sự chú ý, với nhiều người so sánh anh với các diễn viên Trương Lăng Hách và Trần Hiểu.

Một sản phụ chia sẻ với truyền thông địa phương rằng Zhang rất dịu dàng, chuyên nghiệp và ân cần không kém gì các đồng nghiệp nữ. "Mỗi ngày chúng tôi đều mong chờ người hộ sinh đẹp trai này đến thăm phòng bệnh. Điều đó thực sự làm tâm trạng chúng tôi tốt lên," cô nói.

Zhang cho biết anh dự định tiếp tục học tập và phổ biến kiến thức y khoa để giúp nhiều người hiểu rõ hơn về quá trình sinh nở.

"Y học không có giới tính. Nam hộ sinh cũng có những thế mạnh riêng của mình," anh nói.

Một cư dân mạng bình luận: "Thật đáng khích lệ khi thấy một nam hộ sinh xuất sắc như vậy. Khi niềm tin vào chuyên môn nghề nghiệp được thiết lập, sự khác biệt về giới tính dần trở nên ít quan trọng hơn."

Trong khi một người khác viết: "Thật may mắn cho một đứa trẻ sơ sinh khi được chào đón bởi một nam hộ sinh đẹp trai như thế."

Nguồn: SCMP