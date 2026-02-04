Nam ca sĩ chuyên mặc váy gây tranh cãi, đến khi mặc quần lại khiến dân tình nhớ nhung

Ở lễ trao giải Grammy 2026 vừa qua, Harry Styles là cái tên khiến mạng xã hội bàn tán không ngớt. Nam ca sĩ chọn cách xuất hiện khá lặng lẽ với tư cách người trao giải Album của năm, nhưng thời trang trong lần trở lại này vô tình khiến anh trở thành tâm điểm bàn luận.

Được stylist ruột Harry Lambert thực hiện, nam ca sĩ khoác lên mình một thiết kế Dior custom từ Jonathan Anderson - phiên bản tương tự những gì từng xuất hiện trong show womenswear Spring/Summer 2026 của nhà mốt này tại Paris. Harry diện chiếc Bar jacket màu xám dáng ôm eo, cổ ve đen, không mặc áo bên trong, tạo cảm giác phóng khoáng nhưng vẫn gợi nét lãng tử, đi cùng là một chiếc quần jeans ống đứng dài quét đây.

Hiếm thấy Harry Styles xuất hiện với diện mạo tiết chế như ở sân khấu Grammy vừa qua (Ảnh: REUTERS).



Điểm kết cho tổng thể là đôi giày ballet flats màu xanh mint, buộc dây nơ, một lựa chọn mềm mại và phá vỡ khuôn mẫu. So với những lần xuất hiện trước đây tại Grammy trước đây, nơi Harry từng theo đuổi phong cách sân khấu lấp lánh. Dior lần này lại mang đến cho anh một hình ảnh tiết chế, nam tính và đời thường hơn nhưng vô tình điều đó lại không nhận được sự đồng thuận như mong đợi từ công chúng.

Dior cho hay đây là một trang phục custom riêng dành cho Harry Styles, tuy nhiên chiếc jacket có nhiều điểm trùng khớp với thiết kế ở BST nữ đầu tay của Jonathan Anderson ở nhà mốt này (Ảnh: X)

Trên mạng xã hội, ngay sau khi hình ảnh được lan truyền, không ít netizen bày tỏ sự thất vọng, đặc biệt là với chiếc quần jeans ống rộng. Nhiều bình luận cho rằng phần quần quá dài, khiến tổng thể trông luộm thuộm và nuốt dáng, thậm chí có ý kiến tiếc nuối rằng Harry lẽ ra nên mặc váy thì còn hợp hơn. Một tài khoản viết: "Lẽ ra nên cho anh ấy mặc váy, tôi sợ anh ấy sẽ vấp ngã vì ống quần dài quá.", "Trời ơi, cái quần dài thật sự." - một người khác đồng tình.

Có ý kiến cho rằng Jonathan Anderson vốn thích đặt Harry vào những thiết kế mang hơi hướng nữ tính, và việc thay thế váy bằng quần jeans lần này là một phương án chữa cháy chưa đủ thuyết phục. Một bình luận khác thẳng thắn: "Họ không muốn cho anh ấy mặc váy thì thôi, nhưng jeans là lựa chọn tốt nhất mà họ nghĩ ra sao?"

Netizen phản đối chiếc quần "lạc quẻ" mà Dior giao cho nam ca sĩ.

Sau gần một ngày tranh cãi, mạng xã hội còn xuất hiện loạt hình ảnh do AI tạo ra, mô phỏng Harry Styles trong đúng chiếc Bar jacket Dior nhưng phối cùng chân váy xếp ly phiên bản full look của Dior trên runway như nhiều người cho rằng đáng lẽ nó nên xảy ra. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền như một cách netizen hiện thực hóa mong đợi còn dang dở với diện mạo Grammy năm nay của nam ca sĩ.

Không thể tưởng tượng sẽ bùng nổ ra sao nếu Hary Styles thực sự diện váy ở Grammy (Ảnh: Dior, hey_reilly)

Khoảnh khắc chia sẻ của 2 nam ca sĩ bỗng... sai sai (Ảnh: GQ, hey_reilly).

Netizen thật sự nhớ những chiếc váy của nam ca sĩ (Ảnh: Dior, hey_reilly)

Thực tế, việc công chúng bất giác cảm thất nhớ cách Harry Styles mặc váy không phải điều quá khó hiểu. Trong nhiều năm, giọng ca As It Was đã xây dựng hình ảnh biểu tượng cho thời trang phi giới tính, nơi váy, áo ren, quần ống loe hay trang sức ngọc trai không còn là đặc quyền của nữ giới. Từ bìa tạp chí Vogue cho tới sân khấu tour diễn, anh từng không ít lần mặc váy và tạo ra những làn sóng tranh luận dữ dội. Thế nhưng cũng chính điều đó giúp Harry trở thành một trong những nghệ sĩ nam có sức ảnh hưởng thời trang mạnh mẽ nhất thế hệ.

Có lẽ vì vậy, khi Harry quay về với quần jeans dù là bài toán được Dior tính toán kỹ lưỡng khán giả lại bỗng cảm thấy không quen, nhớ nhung một Harry Styles ở những ranh giới táo bạo hơn.

Harry Styles từng mặc váy trên Vogue (Ảnh: Vogue).

Cựu thành viên One Direction thừa nhận thỉnh thoảng vẫn bị cuốn hút bởi những trang phục dành cho nữ giới. "Quần áo được tạo ra để chúng ta chơi đùa, tìm kiếm niềm vui và những trải nghiệm… Khi bạn gạt đi cái mác đồ nam và đồ nữ rồi loại bỏ hết tất cả rào cản, bạn sẽ tìm thấy một chân trời mới mà bản thân có thể khám phá...

Thỉnh thoảng tôi vẫn đi vào các cửa hàng thời trang và nhận ra mình thường đứng ngắm hàng đồ của nữ và nghĩ rằng chúng thật tuyệt. Bất cứ khi nào bạn đặt ra một rào cản trong cuộc đời mình thì cũng là lúc bạn đang tự giới hạn bản thân lại. Có rất nhiều niềm vui mà bạn tìm thấy ở quần áo." - Harry Styles chia sẻ về quan điểm thời trang cùng Vogue.

Tháng 12/2020, Harry Styles gây sốt khi trở thành gương mặt trang bìa ấn phẩm cuối năm của Vogue Mỹ (Ảnh: Vogue).



